Educația digitală, o prioritate fundamentală

Anunțul a fost făcut de Pia Ahrenkilde Hansen, directoarea generală pentru educație, tineret, sport și cultură în cadrul Comisiei Europene, la evenimentul Romanian Digital Day, desfășurat pe 9 iunie 2026 în Parlamentul European, relatează Press Hub.

„Putem avea acces semnificativ la tehnologie doar dacă avem alfabetizarea necesară pentru a o înțelege și a o folosi responsabil”, a declarat Pia Ahrenkilde Hansen, subliniind că alfabetizarea în domeniul inteligenței artificiale este esențială pentru a evalua critic informațiile într-o lume marcată de inteligența artificială.

Potrivit acesteia, accesul la tehnologie, alfabetizarea AI și capacitatea de analiză critică a informației sunt provocări interconectate, care trebuie abordate simultan în sistemele educaționale din Europa.

„Competențele digitale sunt nenegociabile”

Directoarea generală a Comisiei a plasat competențele digitale dincolo de zona strict educațională.

„Competențele digitale sunt nenegociabile, fiind fundamentale nu doar pentru educație, ci și pentru democrație și competitivitate”, a adăugat aceasta.

Conform lui Hansen, 97% dintre români consideră că educația digitală ar trebui predată în școli și universități, iar 76% cred că alfabetizarea în domeniul inteligenței artificiale ar trebui să devină o competență universală până în 2030.

Hansen a subliniat că ghidurile de educație digitală, lansate de Comisia Europeană în martie 2026 pentru sprijinirea profesorilor, sunt acum disponibile în limba română și în toate celelalte limbi ale Uniunii Europene.

Un moment important va avea loc pe 18 iunie 2026

Un moment important va avea loc pe 18 iunie 2026, când Comisia Europeană și OCDE vor prezenta un cadru european de alfabetizare AI. Acest cadru va identifica competențele necesare pentru ca tinerii să înțeleagă și să se raporteze critic la inteligența artificială, conform lui Hansen.

Cadrul va contribui la pregătirea elevilor pentru noile cerințe din cadrul testelor PISA 2029, care vor include, pentru prima dată, evaluări de tip media literacy și AI literacy.

Pe lângă cadrul de alfabetizare AI, Comisia Europeană urmează să prezinte în toamnă un pachet educațional. Acesta va răspunde unui studiu aflat în pregătire și va propune o viziune coerentă pentru adaptarea educației școlare la viitor, inclusiv pentru reducerea rezultatelor slabe la competențele de bază.

Ea a spus că abilitățile digitale fac parte din aceste competențe de bază, iar Comisia va sprijini statele membre în accesul la infrastructură pentru educație digitală în școli, cu accent pe folosirea etică a inteligenței artificiale în educație.

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