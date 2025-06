Deși este convinsă că băiatul s-a pregătit temeinic, emoțiile nu lipsesc, mai ales că miza este una importantă: un pas decisiv spre viitorul pe care și-l dorește.

Bibi a încheiat liceul cu o medie de 9,61 și a obținut premiul al treilea, iar visul lui este să urmeze o carieră în Medicină – fie umană, fie veterinară. Pasionat de animale, tânărul va aplica la ambele facultăți, iar Ela îl susține necondiționat, indiferent de drumul pe care îl va alege.

„Dimineață aveam eu mai mari emoții, să știi, decât el! Și acum stăteam cu părinții pe grupuri să vedem ce le-a picat, dar ce le-au dat. Au fost atâtea surse încât, dacă o iei pe surse, le-a picat toată materia. Dar, da, eu am emoții mai mari, recunosc.

El este foarte implicat și un copil care a terminat clasa a XII-a cu premiul trei și media 9,61. Nu-mi fac probleme, este silitor, învață, a avut și susținerea profesorilor, deci chiar nu-mi fac probleme. Dar ca orice părinte vrei să fie cât mai bine. Ar vrea să dea și la medicină umană și la medicină veterinară, încă nu s-a hotărât, vede în funcție de cum intră și ce note va lua”, a declarat Ela Crăciun pentru FANATIK.

Ela Crăciun este studentă la Psihologie

Însă nu doar adolescentul din familie este în focul examenelor. Ela Crăciun, aflată și ea pe băncile facultății, mai are un an până la absolvirea Psihologiei și se bucură de rezultate excelente. Vedeta a dezvăluit că la unul dintre examenele recente a obținut o notă foarte bună, semn că pasiunea pentru educație și dezvoltare personală nu are vârstă.

„Da, și eu sunt cu examenele. Mai am încă două săptămâni de sesiune. Săptămâna asta două examene, săptămâna viitoare încă trei. Eu am luat 9,50 la unul dintre examenele pe care le-am susținut săptămâna trecută, la psihologie experimențială. Eu mai am încă un an, sunt în anul doi”, a mai dezvăluit Ela Crăciun.

