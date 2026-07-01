Plata cu ora la profesori scade de la 1 iulie 2026

Începând cu 1 iulie 2026, profesorii din învățământul preuniversitar remunerați în regim de plată cu ora vor primi un tarif orar redus, ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 146/2026, care actualizează salariul minim brut pe economie.

Această schimbare nu afectează direct salariile de bază ale cadrelor didactice, ci doar formula de calcul a plății cu ora, care devine dependentă de numărul mediu lunar de ore lucrătoare stabilit anual de Guvern.

Cum se aplica formula de calcul pentru plata cu ora după modificări

Conform Legii nr. 141/2025, care a modificat Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, noul tarif orar este calculat pe baza salariului de bază al cadrului didactic, la care se adaugă sporurile legale, împărțit la numărul mediu lunar de ore lucrătoare.

Această schimbare, intrată în vigoare din septembrie 2025, a înlocuit vechea metodologie, prin care plata cu ora era raportată la norma didactică specifică sistemului educațional.

„Legea 141/2025 a modificat complet mecanismul de calcul al plății cu ora, care acum depinde de indicatorii economici stabiliți anual de Guvern”, notează Edupedu.ro.

Profesorii debutanți au scăderi semnificative ale veniturilor

Un exemplu concret subliniază impactul noii formule: pentru un profesor debutant cu un salariu brut de 6.337 de lei, tariful orar brut a scăzut de la 88,01 lei, calculat conform vechii metodologii, la 38,33 lei, iar acum, din 1 iulie 2026, la 38,02 lei.

Aceasta înseamnă o reducere totală de peste 56% față de perioada anterioară aplicării Legii 141/2025. După impozite și contribuții, profesorii vor câștiga aproximativ 22 de lei pentru o oră de predare, în regim de plată cu ora.

Cum influențează salariul minim plata cu ora

Hotărârea Guvernului nr. 146/2026 a majorat salariul minim brut pe economie la 4.325 de lei și a crescut numărul mediu lunar de ore lucrătoare la 166,667, față de 165,334 ore stabilite prin HG nr. 1506/2024. Această modificare a generat o scădere a tarifului orar cu aproximativ 31 de bani pentru un profesor debutant.

Deși diferența poate părea minoră pentru o singură oră, impactul devine semnificativ când vine vorba de un număr mai mare de ore lucrate sau de cadre didactice cu salarii mai mari.

Ce spune un profesor despre modificările privind plata cu ora, apărut de la 1 iulie

Costi Rogozanu este profesor de Limba și Literatura Română la Colegiul Național ”Unirea” din Focșani și a vorbit pentru Libertatea.ro despre noile modificări.

„Îi doare in cot, de aceea s-au micșorat plățile pentru ore suplimentare în învățământ. Mărirea salariului minim e cea care micșorează plata cu ora. Și asta pentru ca, anul trecut, guvernul Bolojan a mai dat o lege prin care modalitatea de calcul s-a schimbat”, a declarat el.

Deși spune că este bună creșterea salariului minim, Costi Rogozanu atrage atenția asupra faptului că Guvernul a mai dat „o palmă profesorilor din România”.

„E foarte bine ca salariul minim se mărește, dar iată ca acest guvern a găsit soluția să le mai dea o palmă profesorilor chiar și când mai apare câte o veste bună”, a mai adăugat el.

Mai mult decât atât, Costi Rogozanu atrage atenția asupra faptului că plata cu ora în preuniversitar a fost micșorată „dramatic” anul trecut.

„Trebuie spus ca plata cu ora în preuniversitar a fost dramatic micșorată în 2025, iar noua lege a salarizării amenință cu noi tăieri; peste 10000 de cadre didactice au fost date afară. E o dramă la care se adaugă și astfel de batjocuri: se mai taie câteva zeci de bani, ca oricum se plătește ridicol de puțin”, a mai precizat el, pentru Libertatea.ro.

Anul 2025 a adus o schimbare fundamentală la sistemul de plata cu ora

Legea 141/2025 a introdus o schimbare în sistemul de remunerare a profesorilor plătiți cu ora. Dacă anterior plata era corelată cu specificul activității didactice și norma de predare, acum aceasta depinde de indicatorii economici generali, precum salariul minim și numărul mediu lunar de ore lucrătoare.

Astfel, Guvernul poate ajusta indirect valoarea plății cu ora, fără a modifica Legea educației sau metodologia specifică Ministerului Educației.

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