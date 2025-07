Nemulțumiri după proba scrisă la Definitivat 2025: „Ne chinuie cu examene an de an”

O profesoară care a participat la examenul de Definitivat 2025 a declarat, potrivit sursei citate: „Sporul de suprasolicitare e 10 lei. Ne chinuie cu examene an de an, iar în alte profesii nu se întâmplă asta. Medicii și avocații dau un singur examen. Noi? În fiecare an ni se cere ceva nou și ni se taie din puținul pe care îl avem.”

Peste 9.500 de profesori au susținut examenul scris

Examenul scris de Definitivat 2025 s-a desfășurat marți, 8 iulie, între orele 9.00 și 13.00, iar media minimă de promovare este 8.00.

Candidații care obțin această medie dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, ieșind din etapa de debutant.

Cele mai căutate specializări au fost:

Învățământ preșcolar în limba română: 2.518 candidați

Învățământ primar în limba română: 1.632 de candidați

Educație fizică și sport: 751 de candidați

Consiliere psihopedagogică: 408 candidați

Candidații au primit subiecte în funcție de disciplina predată.

De exemplu:

Învățători: eseu de minimum 500 de cuvinte despre construcția discursului narativ într-un roman de Camil Petrescu sau Marin Preda.

Educatori: eseu argumentativ despre rolul activităților opționale în dezvoltarea preșcolarilor (300-600 de cuvinte).

Profesori de limba română: eseu de cel puțin 600 de cuvinte pe un fragment din Cartea nunții de George Călinescu.

Consilieri școlari: prezentare scrisă de 4 pagini cu tema „Incluziunea școlară a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale”.

Recomandări Culise. Luptele nevăzute din PSD: cum își împart palme taberele Grindeanu-Neacșu și Stănescu-Băluță

Când se afișează rezultatele examenului de definitivat

Rezultatele se afișează pe 15 iulie. Contestațiile se pot depune până pe 16 iulie.

Lucrările sunt evaluate digitalizat, în centre naționale specializate.

Primele rezultate: 15 iulie 2025

Contestații: 15 iulie (până la ora 20.00) și 16 iulie (până la ora 12.00), inclusiv online

Rezultate finale: 21 iulie

Validare prin ordin de ministru: între 24 iulie și 14 august

Examenul are loc într-un context tensionat. Guvernul a anunțat măsuri de austeritate, care afectează direct personalul din educație:

Normă didactică majorată cu două ore

Reducerea orelor plătite suplimentar

Peste 900 de directori vor fi eliberați din funcții și trimiși la catedră

Ministrul educației, Daniel David, a explicat că aceste decizii sunt necesare pentru a evita o criză bugetară majoră.