Ce mai poți face într-o săptămână. „Repetați doar exercițiile care vă ridică probleme”

De azi într-o săptămână elevii claselor a opta vor trece prin emoțiile primului examen cu adevărat important din viața lor: Evaluarea Națională care începe luni, 22 iunie, cu proba la limba română, și continuă pe 24 iunie cu cea la matematică. „Ne aflăm în perioada recapitulărilor finale când elevii ar trebui să insiste doar pe tipurile de exerciții care încă le ridică probleme”. Este primul sfat pe care Mihai Suciu îl oferă elevilor de-a opta: să lucreze în aceste zile numai exercițiile pe care nu le stăpânesc foarte bine. 

„Le recomand, pentru început, să rezolve o variantă care s-a dat în anii trecuți. Să ia exercițiu cu exercițiu, de la cele mai simple până la cele mai complicate, să le rezolve, iar apoi să verifice rezultatele cu baremul de corectare în față”. Copiii își vor cunoaște, astfel, nivelul de pregătire. „Este foarte important să știe unde se află, ce notă ating cu o săptămână înainte de examen”. 

Însă asta a fost doar partea ușoară a pregătirii, căci greul de abia acum începe: elevul trebuie să identifice noțiunile la care a greșit sau pe care nu a reușit să le rezolve deloc și să insiste doar pe aceste tipuri de exerciții.  „Dacă te-ai încurcat la expresii sau la geometrie plană, de exemplu, caută online exerciții similare și rezolvă minimum cinci de același tip. Timp de câteva zile, lucrează exact pe greșelile pe care le-ai făcut. După aceea, rezolvă un nou test, vezi unde mai greșești și repetă procesul”, continuă Mihai Suciu. 

Această metodă, spune meditatorul, reduce considerabil probabilitatea ca elevul să întâlnească în examen un tip de exercițiu pe care nu l-a exersat recent. „Doar lucrând în acest fel, nota finală ar putea crește cu 20-30 de puncte”. 

Și încă un sfat: elevii ar trebui să insiste pe primele două subiecte, care deși sunt foarte simple, îi pot pune pe copii în dificultate. Motivul? Fiind ușoare, elevii tind să treacă în viteză peste aceste exerciții, nu se concentrează suficient, sunt cu gândul la problemele mai grele, de la ultimul subiect, și fac greșeli copilărești.

„În aceste zile, câte au mai rămas până la examen, le recomand copiilor să recapituleze, pentru început, doar primele trei exerciții ale primelor două subiecte. Apoi, după ce le stăpânesc foarte bine, să treacă la următoarele trei. La final, ar trebui să le bifeze pe toate șase și să le rezolve perfect”.

Cum să iei nota 8 la Evaluarea Națională la matematică, având doar noțiuni de bază. Sfaturi pentru elevii slab pregătiți: „Ignorați subpunctele B”
Mihai Suciu pregătește gratuit elevi din toată țara pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. Foto: arhivă personală

Ce să faci ca să iei o notă peste 4 la Evaluarea Națională la matematică

Una dintre recomandările care pot părea surprinzătoare este adresată elevilor care riscă să obțină note sub 5 la matematică. Pentru acești copii, ca să obțină o notă de trecere, Mihai Suciu are o soluție: „O să spun ce să nu trebuie sub nicio formă să facă acești copii. Și anume: să nu încerce să rezolve din subiectul al treilea subpunctele B. Pe acestea ar trebui să le ignore complet. Pentru ei, punctele B nu există!”, spune meditatorul.

Dacă ne uităm la subiectul trei, vedem că acesta contine șase exerciții, iar fiecare exercițiu are câte două subpuncte, notate cu A si B. „B-urile sunt dificile, iar un elev slab pregătit nu le va putea rezolva. Dacă încearcă, totuși, riscă să piardă timp prețios, să se frustreze, să obosească, iar apoi să nu se mai poată concentra deloc. Și iată cum ar putea greși exerciții mai simple care, în mod normal, nu i-ar pune probleme”.  Subpunctele B de la subiectul trei sunt irelevante pentru acești copii, continuă Mihai Suciu. „Ei nu se luptă pentru o notă de 8, 9 sau 10, ci încearcă să obțină peste nota 4. Deci, pentru ei B-urile sunt doar consumatoare de timp și energie, sunt mai grele decât ar putea să rezolve dacă sunt elevi de nota 4 sau sub 4. Deci, nu are rost să complice“.

Cum ar trebui, în schimb, să procedeze acești copii? Ar trebui să se concentreze exclusiv pe punctele A și pe exercițiile mai simple din primele două subiecte. „Elevii ar trebui să încerce să rezolve perfect toate subpunctele A ale exercițiilor de la subiectul trei. Sunt mult mai ușoare, aș putea spune chiar accesibile, și, dacă le rezolvă perfect, vor bifa, dintr-un foc, 12 puncte. În același timp, îi sfătuiesc pe acești copii să se concentreze și să rezolve corect primele două subiecte ale lucrării”. 

Într-adevăr, dificultatea subiectelor la matematică este una graduală. „Se pornește de la noțiuni extrem de simple, de bază, elementare. Nu ai cum să nu le cunoști pentru că subiectele I și II presupun adunări, scăderi, procente. „Dacă au rezolvat primele două subiecte – repet, extrem de simple – și au bifat doar subpunctele A de la subiectul trei, acești copii pot ajunge la nota 8.20. Și asta fără să știe niciun exercițiu complex. Doar folosind formule simple, care se repetă de multe ori în diferite variante”, mai spune meditatorul.

Cum să iei nota 8 la Evaluarea Națională la matematică, având doar noțiuni de bază. Sfaturi pentru elevii slab pregătiți: „Ignorați subpunctele B”
Evaluarea Națională la matematică are loc pe 24 iunie. Foto: Shutterstock

„Subiectul I se rezolvă în 15 minute, al doilea în 20. Și deja ai luat nota 7”

Gestionarea timpului alocat examenului este încă un factor de care depinde nota finală de la Evaluarea Națională la matemtaică. Un factor foarte important, căci degeaba știi matematică, degeaba ai învățat și cunoști materia, dacă nu reușești să te încadrezi în cele două ore pe care le ai la dispoziție. „Eu le recomand elevilor să aloce pentru primul subiect aproximativ 15 minute. Dacă au învățat, dacă stăpânesc materia cât de cât, într-un sfert de oră ei reușesc să rezolve relaxați și fără grabă subiectul întâi. Dacă mergem mai departe, putem spune că la acest subiect rezolvarea fiecărui exercițiu  – sunt șase la număr – ar trebui să le ia copiilor în jur de două minute”. 

Mihai Suciu a precizat că subiectul al doilea este puțin mai greu decât primul, iar timpul pe care elevii ar trebui să-l dedice rezolvării va crește și el. „Dar nu cu mult. De data aceasta, vorbim despre 20 de minute alocate rezolvărilor”. 

Dacă facem o adunare simplă, vom vedea că pentru primele două subiecte din lucrare este nevoie de doar 35 de minute, maximum 40. Iar cine le-a rezolvat corect atinge deja nota 7. „Este incredibil de simplu! Iar ce urmeză e și mai simplu!” Mihai Suciu se referă la faptul că un elev în 40 de minute poate ajunge să ia nota 7 la Evaluare. Dar, să nu uităm, el are la dispoziție în total două ore. „În restul de 80 de minute, acestor copii le-a rămas de rezolvat ultimul subiect, pe care îl încep cu subpunctele A. Iar asta mai cere încă jumătate de oră. Însă, dacă le faci și pe acestea corect – sunt destul de simple și de accesibile celor care au învățat- deja se atinge o notă de 8.20”. 

În ultimele 50 de minute, elevii vor avea timp să rezolve, cât de mult pot, din subpunctele B ale ultimului subiect. „Nici măcar nu trebuie să le rezolve până la capăt! Și le spun asta tuturor copiilor pe care îi pregătesc: vreți să ajungeți de la nota 8.20 la nota 9.20?  Procedați în felul următor: rezolvați perfect primele două subiecte, apoi subpunctele A ale ultimului subiect, apoi începeți toate subpunctele B și faceți măcar jumătate dintre ele. Încercați să duceți cât de mult puteți: să înlocuiți, să simplificați, să reduceți etc. În acest fel, luați jumătate din cele 3 puncte cu care este notat fiecare subpunct B în parte”.

Este adevărat, elevii nu vor lua totalul de 18 puncte, cât însumează toate subpunctele B, însă decât deloc..e mare lucru! „Ei vor lua 9 puncte, deci jumătate. Iar aceste 9 puncte adăugate celor 82 deja luate fac nota 9.10. Iar asta fără să fi dus niciun subpunct B până la capăt!”.

Mihai Suciu, despre greșeala care distruge moralul elevilor

Cel mai important sfat pe care Mihai Suciu îl oferă elevilor înainte de examen se referă la controlul emoțiilor. „În primul rând, elevii nu ar trebui să se grăbească să rezolve lucrarea. Dimpotrivă. Fiecare exercițiu, fiecare cerință trebuie toate citite cu atenție, necesită concentrare maximă, chiar dacă par exerciții ușoare. Apoi, un lucru foarte important de care, însă, mulți copii nu țin cont: aceștia nu ar trebui să se uite din prima la subiectul III. Este o greșeală foarte mare, care îi poate costa foarte scump”.  

Sfatul meditatorului din Sibiu este ca elevii să rezolve subiectele în ordinea lor firească. „Începem cu primul subiect, apoi cu al doilea, iar la final cu ultimul”. Motivul? Exercițiile mai simple te fac să câștigi rapid puncte prețioase și îți oferă încredere. „Primind subiecte de dificultate progresivă, mulți copii nu vor reuși să rezolve subiectul trei. Aici vor pierde nu numai timpul, ci și încrederea în ei. Fără încredere moralul lor va fi la pământ, iar cu un moral scăzut nu mai ești în stare să faci nimic așa cum trebuie. Elevii se pot descuraja, se pot panica, se sperie, iar teama te face să uiți lucruri banale. Și iată drumul sigur către eșec”.   

Elevii, continuă Mihai Suciu, ar trebui să se concentreze pe exercițiile pe care le știu, pe care le pot rezolva. „Este mult mai sănătos să începi cu exercițiile simple. Dacă te blochezi la cele dificile, riști să devii frustrat și obosit, iar când revii la cele ușoare poți comite greșeli pe care, altfel, nu le-ai fi făcut. Aici este vorba despre o chestiune psihologică. Trebuie doar s-o înțelegem”. 

Pentru Mihai, succesul la matematică nu înseamnă doar cunoștințe, ci și strategie, disciplină și stăpânirea de sine. „Nu trebuie să fii as la matematică pentru a lua o notă mare la examen. Trebuie să fi învățat materia, într-adevăr, însă, dincolo de asta, sunt anumite trucuri pe care elevii le pot pune în pratică, anumite strategii care fac diferența între o notă mică și una nesperat de mare. Autosabotajul este cel mai mare dușman al candidaților la un examen”, a mai spus meditatorul.

Ce subiecte au primit elevii la matematică la Evaluarea Națională de anul trecut

Subiectele la matematică din cadrul examenului de Evaluare Națională sunt trei la număr, iar fiecare dintre acestea conțin câte 6 exerciții. La primele două subiecte, elevii trebuie să bifeze răspunsurile corecte, exercițiile fiind tip grilă. În schimb, la cele de la ultimul subiect copiii trebuie să rezolve câte două subpuncte: A și B.

Cum să iei nota 8 la Evaluarea Națională la matematică, având doar noțiuni de bază. Sfaturi pentru elevii slab pregătiți: „Ignorați subpunctele B”
Cum să iei nota 8 la Evaluarea Națională la matematică, având doar noțiuni de bază. Sfaturi pentru elevii slab pregătiți: „Ignorați subpunctele B”
Cum să iei nota 8 la Evaluarea Națională la matematică, având doar noțiuni de bază. Sfaturi pentru elevii slab pregătiți: „Ignorați subpunctele B”
Cum să iei nota 8 la Evaluarea Națională la matematică, având doar noțiuni de bază. Sfaturi pentru elevii slab pregătiți: „Ignorați subpunctele B”
Cum să iei nota 8 la Evaluarea Națională la matematică, având doar noțiuni de bază. Sfaturi pentru elevii slab pregătiți: „Ignorați subpunctele B”
Cum să iei nota 8 la Evaluarea Națională la matematică, având doar noțiuni de bază. Sfaturi pentru elevii slab pregătiți: „Ignorați subpunctele B”
Cum să iei nota 8 la Evaluarea Națională la matematică, având doar noțiuni de bază. Sfaturi pentru elevii slab pregătiți: „Ignorați subpunctele B”
Cum să iei nota 8 la Evaluarea Națională la matematică, având doar noțiuni de bază. Sfaturi pentru elevii slab pregătiți: „Ignorați subpunctele B”
Cum să iei nota 8 la Evaluarea Națională la matematică, având doar noțiuni de bază. Sfaturi pentru elevii slab pregătiți: „Ignorați subpunctele B”
Cum să iei nota 8 la Evaluarea Națională la matematică, având doar noțiuni de bază. Sfaturi pentru elevii slab pregătiți: „Ignorați subpunctele B”
Cum să iei nota 8 la Evaluarea Națională la matematică, având doar noțiuni de bază. Sfaturi pentru elevii slab pregătiți: „Ignorați subpunctele B”
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