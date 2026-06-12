Bacalaureat la 14 ani. Mihai Suciu: „Voi scoate din ei niște învingători”

Opt fete și doi băieți de clasa a VIII-a sunt așteptați în ziua de 30 iunie la școala gimnazială din localitatea Racovița, județul Sibiu, acolo unde vor susține examenul de Bacalaureat la matematică. Este un experiment inedit pe care copiii l-au acceptat în toamna anului trecut, când au și început să se pregătească pentru marea încercare. Mentor le-a fost și le este Mihai Suciu, un sibian de 38 de ani, cunoscut în mediul online pentru meditațiile pe care le predă copiilor gratuit.

„Povestea noastră a început în noiembrie anul trecut, când am lansat copiilor de-a VIII-a pe care îi meditam o provocare: să dea anul acesta și Evaluarea, dar și Bacalaureatul. Le-am promis atunci nu numai că vor trece examenul, dar o vor face cu note de peste nouă.”, spune Mihai Suciu.

Însă ideea din spatele acestui proiect a fost una mult mai profundă decât obținerea unor rezultate frumoase: „Am încercat să le demonstrez că cine-și dorește cu adevărat ceva în viață și muncește suficient de mult, va avea succes. Am vrut să le dau încredere în ei, în forțele lor, să-i fac să prindă aripi, să privească obstacolele de care se vor lovi, poate, în viață, din perspectiva unor învingători”.

Mihai ne-a mărturisit că acești copii care au reușit în doar opt luni de pregătire să acopere aproape patru ani de studiu, când vor ajunge la liceu vor fi în stare să mute și munții din loc: „Dacă au reușit la 14 ani să dea examen cot la cot cu cei de 18 ani și să obțină și note mari, ei vor reuși orice își propun în viață. Totul ține de perspectivă și de cum ajungi să privești lucrurile”.

L-am întrebat pe Mihai Suciu cum de este posibil ca un elev de 14 ani să poată asimila în doar 8 luni patru ani de studiu, iar meditatorul a lămurit o situație aparent imposibilă. „Noi nu am făcut patru ani de liceu în opt luni. În schimb, am lucrat cu copiii tot ce este relevant pentru examen. Bacalaureatul nu se dă din toată materia celor patru ani de liceu, ci doar din anumite capitole. Iar noi pe acelea am lucrat, acolo am apăsat pedala de accelerație. De exemplu, au învățat matrici, legi de compoziție, polinoame, derivate, integrale primitive, limite, concepte și noțiuni de analiză matematică”, explică coordonatorul acestui proiect inedit.

La geometrie, continuă Mihai Suciu, lucrurile au fost și mai simple, pentru că subiectele sunt la nivel de clasa a șaptea sau a opta: „Sunt noțiuni de bază pe care ei le cunosc deja din gimnaziu. De exemplu, aria simplă de geometrie plană, ce înseamnă o bisectoare, o mediană, o înălțime, ceea ce ei deja cunosc”.

Indira este din Timișoara și tocmai ce a absolvit clasa a VIII-a. Eleva lui Mihai Suciu se pregătește pentru examenul de Evaluare Națională dar și pentru proba la matematică de la Bacalaureat. Foto: arhivă personală

Elevii vor rezolva subiectele care se vor da la profilul tehnologic. „Să nu fie nici foarte grele, nici foarte ușoare”

Cei 10 magnifici au început pregătirea atât pentru Evaluare, cât și pentru Bacalaureat, în noiembrie anul trecut: „I-am anunțat într-o zi că am o provocare pentru ei. Ați vrea să fiți primii din România care dau BAC-ul în clasa a VIII-a?, i-am întrebat. Moment în care s-a lăsat liniște. Dar nu m-am descurajat. Le-am zis că într-o săptămână mi-aș dori să încep cu ei acest program. Vă gândiți, vorbiți cu părinții, nu vă obligă nimeni. Dar, dacă acceptați, un singurul lucru voi cere de la voi: puțin timp”.

Mai exact, 4 ore pe săptămână în care Mihai să-i pregătească și în care ei să-și facă temele: „Și vă veți putea scrie singuri istoria. Va fi magic! Va fi Magnific!”

Aceste ore se adaugă altor 4 dedicate studiului pentru Evaluarea Națională. „Copiii știu însă că scopul nostru principal rămâne pregătirea pentru Evaluare. Acesta este examenul care contează acum. Bacalaureatul e doar un exercițiu care nu vine la pachet cu nicio emoție și nicio presiune”.

Mihai Suciu a mizat foarte mult pe dorința copiilor de a se afirma, de a fi primii care realizează un lucru măreț. „Ei se află la vârsta la care vor să demonstreze că sunt responsabili, de încredere, vor să ne arate că ne putem baza pe ei. Vârsta de 14-15 ani este și vârsta marilor orgolii, atunci se definesc ca indivizi, își clădesc principiile și valorile după care se vor ghida în viață”, crede omul transformat în profesor, deși nu e.

Pe unii, această provocare îi ajută să iasă din monotonie, alții vor avea satisfacția unui obiectiv care nu a mai fost până acum atins, în timp ce alții își doresc un anumit statut, munca să le fie recunoscută, ei să fie apreciați. „Fiecare dintre acești 10 copii a avut motivul său”.

Și au pornit la drum țintind două mari scopuri: nota 10 la Evaluare și cel puțin nota 9 la Bacalaureat. „Am optat pentru subiectele care se vor da la profilul tehnologic. Să nu fie nici extrem de grele, precum cele de la mate-info, dar nici foarte ușoare precum cele de la pedagogic. Aici, de exemplu, nu există analiză matematică, limite, derivate, integrale. La tehnologic, în schimb, aceste noțiuni sunt acoperite”.

Mihai Suciu ne-a arătat un grafic al evoluției copiilor pe care îi pregătește la matematică pentru Bac, începând din noiembrie anul trecut. Foto: arhivă personală

Patru ore de meditații pe săptămână, suficiente pentru o notă de 9 la Bacalaureat

Cei 10 elevi se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat în fiecare zi de marți. „Ei participă la pregătire alături de cei de-a XII-a. Nu i-am grupat separat. Am vrut să nu fac diferențe între ei, am vrut să-i pregătesc la fel cum îi pregătesc și pe cei mari. Am vrut să trăiască aceeași experiență, aceleași emoții, să primească din partea mea aceeași atenție. Să simtă că fac parte dintr-un circuit, din același proces”.

Pregătirea, mai spune Mihai, începe la ora 18:00 și durează două ore. „Apoi, cu copiii de-a opta mai am o întâlnire în zilele de joi ale săptămânii, când, timp de o oră și jumătate, facem pregătire pentru Evaluare”.

O ședință de pregătire pentru Bacalaureat presupune, pentru început, câteva minute de recapitulare. „Discutăm despre ce am lucrat la ultimele două întâlniri. Vedem împreună cum s-au descurcat la teme și reluăm anumite noțiuni dacă nu au fost foarte bine înțelese. După care predau lecția la zi. De exemplu, astăzi am făcut derivatele și tangenta”.

După partea teoretică, Mihai rezolvă câteva exerciții pe care le explică pas cu pas. Apoi, vine rândul copiilor să arate ce au înțeles: „Le dau și lor exerciții asemănătoare, îi invit pe fiecare în parte să rezolve câte ceva. Nu-i oblig dacă ezită, însă, în general, toți elevii mei sunt activi și dornici să învețe”.

Mihai Suciu pune mare accent pe testele de antrenament și pe modelele de subiecte care s-au dat în anii trecuți, aceasta fiind rețeta succesului garantat: să înveți exact ce ți se va cere. „Dacă la pregătire facem teorie și rezolvăm exerciții din anumite noțiuni, acasă elevii primesc modelele de antrenament, practic subiecte care s-au dat în anii trecuți.”

„Le dau de lucru pentru acasă doar exerciții pe care le-am făcut la pregătire. Ce îi ajută foarte mult pe copii este faptul că aceste lecții sunt înregistrate, iar ei au posibilitatea de a revedea ce am predat”, explică Mihai Suciu ce mai lucrează în alte două ore, singuri, copiii.

Cum se va desfășura Bacalaureatul la matematică: „Vom transforma această experiență într-o sărbătoare”

Cei 10 elevi vor ajunge la Sibiu cu o zi înainte de examen, însoțiți de părinții lor. „I-am rugat să ajungă mai devreme, pentru ca în ziua examenului să fie odihniți. M-am oferit să le decontez eu cazarea, în așa fel încât partea financiară să nu fie pentru nimeni un impediment. Unii au acceptat, alții nu”, ne-a mărturisit Mihai.

Pe 30 iunie, în ziua în care elevii de-a XII-a dau Bacalaureatul la matematică, elevii pregătiți de Mihai Suciu se vor prezenta la școala gimnazială din localitatea Racovița, aflată la 30 de kilometri de oraș. „Am pregătit pentru ei o încăpere amenajată special, unde vor aștepta publicarea pe net a subiectelor. Până atunci, copiii vor socializa, vor mânca și se vor odihni. Apoi, când vom afla subiectele, elevii vor fi conduși în sala de clasă unde vor susține examenul”.

Mihai Suciu a încheiat cu primăria din localitate un parteneriat în așa fel încât această activitate să se poată desfășura legal. „Am închiriat spațiul în scop educațional, școala fiind în subordinea primăriei, și am găsit o mare deschidere, oameni care m-au susținut și m-au încurajat. De fapt, s-au implicat atât de mult încât vor organiza la final și spectacol cu dansuri populare. Vom transforma această experiență într-o sărbătoare. Va fi un moment special, de care copiii își vor aduce aminte toată viața”.

Școala gimnazială din Racovița, județul Sibiu, unde cei 10 elevi vor susține proba la matematică a Bacalaureatului. Foto: Mihai Suciu

În timpul examenului, elevii vor fi supravegheați de doi profesori din Sibiu, implicați voluntar în acest proiect, iar lucrările vor fi corectate de trei profesori de matematică. „Printre aceștia se numără și fosta mea profesoară din liceu”, ne-a mai spus Mihai.

Testarea va dura trei ore, iar elevii vor respecta toate regulile unui examen real: vor sta câte unul în bancă, nu vor avea voie să intre în sala de clasă cu telefoane mobile, genți, mâncare și vor fi supravegheați audio-video: „Vor simula un examen de Bacalaureat în toată puterea cuvântului, cu toate regulile care se impun”.

La finalul probei lucrările vor intra la corectură, iar elevii vor primi rezultatele în aceeași zi. „Evident, notele nu vor fi recunoscute oficial, dar vor conta enorm pentru copii”.

Evaluarea Națională, stres și presiune. Bacul, o bucurie și o demonstrație de forță

Această provocare lansată copiilor de-a opta ar părea că vine la pachet și cu o anumită presiune, stres, emoții, oboseală, însă lucrurile nu stau deloc așa, ne-a mărturisit Mihai Suciu. „Copiii, nu numai că nu s-au plâns de oboseală, dar mi-au spus că le place foarte mult ideea, faptul că au avut șansa de a face parte dintr-un astfel de proiect. I-am observat apoi, pe parcursul acestor luni de pregătire, cum prind încredere, cum devin parcă mai stăpâni pe ei. Însă asta și pentru că lucrează alături de cei de-a XII-a. Vă dați seama cât de mândri sunt când văd că țin pasul și sunt chiar mai buni decât absolvenții de liceu?”.

Însă, într-adevăr, presiune există. Dar nu din cauza Bacalaureatului la matematică, ci din cauza Evaluării Naționale. „Ei știu că acolo este, de fapt, miza cea mare. Bacul, pentru ei, este o bucurie și o demonstrație de forță”.

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