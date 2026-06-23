

Două dintre cele mai apreciate voci din România și Republica Moldova, Valentin Sanfira și Natalia Gordienko, se reunesc într-un proiect muzical special -„Dragostea-i ca focul”.

Imaginile în care cei doi apar împreună au stârnit numeroase reacții în mediul online. „Superbi! Vă stă demențial de bine împreună. Ați forma cuplul anului”, „Ti-am spus c-ai s-o cauți pe Codruța în toate femeile! Domnișoara e leit Codruța!”- sunt câteva din comentariile fanilor.

Natalia Gordienko: „La noi lucrurile au mers firesc încă din prima zi”

Artista din Republica Moldova a făcut declarații exclusive pentru Libertatea despre acest proiect și legătura creată.

„Colaborarea cu Valentin a fost una dintre acele întâlniri profesionale care se întâmplă la momentul potrivit. Este un artist autentic și cu energie faină, pozitivă, iar asta se simte atât în muzica lui, cât și în felul în care este ca om. De multe ori, când colaborezi pentru prima dată cu cineva, există o perioadă de acomodare, însă la noi lucrurile au mers firesc încă din prima zi.

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Ce am apreciat cel mai mult a fost faptul că nu a venit cu bariere sau cu idei preconcepute. A avut încredere în mine, în echipă și în povestea pe care voiam să o spunem prin această piesă. Am râs mult la filmări, am improvizat, am încercat lucruri noi și cred că tocmai această relaxare se vede și în rezultatul final.

Pentru mine, o colaborare reușită nu înseamnă doar două voci care sună armonios împreună, ci și o energie frumoasă între oameni. Iar cu Valentin am simțit exact asta. M-am bucurat sincer să îl descopăr și sunt convinsă că «Dragostea-i ca focul» nu ar fi avut aceeași emoție fără el”, a spus Natalia Gordienko pentru Libertatea.

Natalia Gordienko este una dintre cele mai apreciate artiste din Republica Moldova, cunoscută pentru vocea sa puternică, prezența scenică remarcabilă și numeroasele hituri care au cucerit publicul de-a lungul anilor. Valentin Sanfira este unul dintre cei mai îndrăgiți de muzică populară și de petrecere din România, apreciat pentru autenticitate, carismă și legătura specială pe care o are cu publicul său.

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