Cum se corectează greșelile la Evaluarea Națională la Limba Română

Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține luni, 22 iunie, prima probă de la Evaluarea națională 2026.

La proba de Limba și literatura română, răspunsurile pot fi modificate într-un mod simplu.

Elevii de clasa a VIII-a au la dispoziție 120 de minute pentru fiecare probă scrisă de la Evaluarea Națională.

Conform procedurii, „un răspuns completat poate fi corectat prin tăierea cu o linie şi încercuirea altui răspuns considerat corect”.

Dacă elevul își schimbă din nou opțiunea și consideră că o altă variantă este cea corectă, aceasta trebuie trecută în chenarul special destinat itemului.

În cazul exercițiilor unde răspunsul este marcat cu „X”, corectura se face prin tăierea marcajului inițial și bifarea variantei considerate corecte.

Exemplu corectare greșeală la Evaluarea Națională 2026 – Limba și Literatura Română Foto: Captură Procedură Ministerul Educației

Ministerul Educației precizează că la Limba Română sunt permise sublinierile în text cu pix sau stilou albastru ori cu creion. De asemenea, la exercițiile de sintaxă este permisă delimitarea propozițiilor în frază.

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Cum se corectează greșelile la Evaluarea Națională la Matematică

Și la Matematică există reguli clare pentru modificarea răspunsurilor.

„Un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie şi încercuirea altui răspuns considerat corect”, arată procedura oficială.

Dacă elevul dorește să schimbe din nou răspunsul ales, noua variantă trebuie scrisă în rubrica specială destinată punctajului, aflată lângă cele patru variante de răspuns.

Exemplu corectare greșeală la Evaluarea Națională 2026 – Matematică Foto: Captură Procedură Ministerul Educației

La această probă sunt permise desenele și marcajele pe figurile geometrice folosind creionul sau pixul albastru.

Reguli importante pentru examen

Accesul elevilor în sălile de examen este permis până la ora 08:30. Subiectele vor fi distribuite sub formă de broșură, iar timpul de lucru este de 120 de minute după completarea datelor personale.

Candidații trebuie să folosească exclusiv cerneală sau pastă albastră, iar la Matematică pot utiliza și creionul pentru desene și construcții geometrice.

Reguli Evaluarea Națională 2026 Foto: Facebook/Ministerul Educației

Elevii de clasa a VIII-a trebuie să folosească numai hârtia distribuită de către asistenți pentru rezolvarea subiectelor. De asemenea, subiectele rezolvate pe ciornă nu se iau în considerare.

Elevii cărora nu le este suficient spațiul din broşură pentru redactarea răspunsurilor pot solicita pagini suplimentare pe care pot continua formularea răspunsurilor.

Ministerul Educației atrage atenția că introducerea în sala de examen a telefoanelor mobile, notițelor, manualelor, dispozitivelor electronice sau a oricăror materiale ajutătoare duce automat la eliminarea din examen, chiar dacă acestea nu sunt folosite.

La finalul probei, lucrările vor fi scanate și încărcate în platforma de evaluare digitalizată, în prezența elevilor.