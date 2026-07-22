Pașaportul băiatului mai era valabil, dar nu suficient

Dan Sharples, în vârstă de 41 de ani, soția sa, Laura, și cei doi fii ai lor trebuiau să plece pe 23 iunie de pe Aeroportul John Lennon din Liverpool. Familia rezervase o vacanță de o săptămână în Portugalia și urma să călătorească împreună cu alte 24 de persoane din fostul club de rugby al tatălui. Cei doi părinți și fiul lor mai mic puteau călători, însă Spencer, băiatul lor în vârstă de nouă ani, nu a fost lăsat să urce în avion.

Pașaportul copilului nu expirase, însă mai avea mai puțin de trei luni de valabilitate după data la care familia urma să se întoarcă din Portugalia. Pentru cetățenii britanici care intră în Portugalia, pașaportul trebuie să fi fost emis cu mai puțin de zece ani înainte de sosire și să rămână valabil cel puțin trei luni după data la care călătorul intenționează să părăsească spațiul Schengen.

Familia a ajuns până la poarta de îmbarcare fără ca problema să fie observată. Pașapoartele fuseseră verificate și la predarea bagajelor, iar oamenii primiseră deja biletele de îmbarcare.

„Am fost pur și simplu distruși”, a povestit tatăl.

Pasagerii au fost nevoiți să aștepte până când ceilalți oameni s-au urcat în avion, după care au fost conduși înapoi prin aeroport pentru a-și recupera bagajele.

Agenția de turism avusese pașapoartele familiei

Dan Sharples susține că rezervase vacanța la începutul anului printr-o agenție Hays Travel din Widnes și că angajații primiseră pașapoartele familiei pentru organizarea călătoriei. Potrivit tatălui, familia fusese înregistrată pentru zbor cu aproximativ trei săptămâni înainte de plecare, fără ca cineva să semnaleze apropierea datei de expirare a pașaportului copilului.

Bărbatul spune că problema ar fi putut fi rezolvată dacă ar fi fost avertizat atunci. Obținerea rapidă a unui nou pașaport pentru copil ar fi durat, potrivit lui, aproximativ cinci zile. Familia ratase și călătoria organizată în anul precedent și decisese să se alăture grupului în 2026. Copiii au fost nevoiți să-i privească pe ceilalți pasageri urcând în avion, în timp ce ei erau scoși din zona de îmbarcare.

Familia nu a primit banii înapoi

Tatăl a contactat agenția de turism după incident și a cerut restituirea banilor, însă solicitarea sa a fost respinsă.

„Nu primim nicio rambursare, nimic”, a spus el.

Dan Sharples consideră că agenția trebuia să-l avertizeze, deoarece avusese acces la datele pașapoartelor și realizase formalitățile pentru zbor. El a spus că a plătit pentru serviciile agenției tocmai pentru a evita astfel de probleme. Hays Travel a transmis că le explică oamenilor, în momentul rezervării, că sunt responsabili pentru valabilitatea documentelor necesare călătoriei.

Reprezentanții companiei au susținut că Dan Sharples fusese îndrumat să verifice informațiile actualizate publicate de Ministerul britanic de Externe. Tatăl contestă însă că ar fi primit acest avertisment. Agenția precizează și pe site-ul propriu că pasagerii trebuie să se asigure că dețin documentele cerute de țara în care călătoresc.

Regula potrivit căreia pașaportul trebuie să mai fie valabil trei luni după plecarea din spațiul Schengen se aplică cetățenilor din afara Uniunii Europene, inclusiv britanicilor după Brexit. Copiii trebuie să aibă propriul document de călătorie valabil.

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