Haaland, noua senzație a fotbalului mondial

Haaland, cu părul său blond lung și privirea albastră pătrunzătoare, s-a remarcat nu doar prin golurile sale spectaculoase, ci și printr-o personalitate caldă și accesibilă, care l-a transformat într-un adevărat fenomen global. „Un lucru în viață este să nu te iei prea în serios”, spune Haaland într-un episod al serialului său de pe YouTube, „Călătoria lui Erling Haaland spre Cupa Mondială”. „Indiferent ce se întâmplă, doar râzi, știi. Nu fi atât de serios, pur și simplu bucură-te.”

Această atitudine relaxată, combinată cu performanțele sale de excepție, a atras un val de simpatie din partea publicului american, care l-a adoptat rapid ca pe unul dintre favoriții săi. După ce Norvegia a învins Coasta de Fildeș cu 2-1, Haaland a fost surprins într-un magazin din Dallas cumpărând pălării Stetson și cizme de cowboy din piele de șarpe, glumind cu localnicii și declarând: „Dallas este uimitor. Mă întorc aici. Oamenii sunt atât de pozitivi – pur și simplu se bucură de viață.”

Norvegia, o echipă care a cucerit America

Norvegia, sub conducerea antrenorului Stale Solbakken, a impresionat publicul american cu un stil unic, completat de celebrarea lor „Viking Row”, devenită virală pe rețelele sociale. Fanii norvegieni au oferit un spectacol de neuitat pe străzile din New York, unde au intonat scandări sincronizate „Ro” în Times Square. Cererea pentru a asista la antrenamentele echipei a fost atât de mare încât, la Universitatea din Carolina de Nord, peste 20.000 de oameni au dorit să fie prezenți, deși organizatorii au putut găzdui doar 3.500.

Imaginea echipei naționale a fost completată de o ședință foto spectaculoasă: jucătorii au pozat lângă un fiord norvegian, în costume de vikingi, cu săbii și bărci tradiționale, în pregătirea primului lor turneu final de Cupă Mondială după 28 de ani.

Erling Haaland, noul fenomen al Americii

Pe teren, Haaland continuă să fie o adevărată mașină de goluri. În afara terenului, însă, el s-a transformat într-o figură extrem de populară pentru fanii americani, chiar și pentru cei care nu sunt pasionați de fotbal. Serialul său de pe YouTube a înregistrat o creștere spectaculoasă a popularității – în doar 28 de zile de la începerea turneului, canalul său a înregistrat 37,5 milioane de vizualizări, o creștere de 535%, și a atras aproape 700.000 de noi abonați.

Haaland a devenit atât de popular încât a fost invitat de James Corden să participe la o ediție specială a emisiunii „After Hours”, unde cei doi s-au întrecut în jocuri neconvenționale, precum șah sau „fowling”. Mai mult, faimosul atacant a fost ales de Nike pentru a juca rolul principal în reclama sa de șase minute „Rip the Script”, alături de vedete precum LeBron James și Kim Kardashian. În reclamă, actorul Channing Tatum îl dublază pe Haaland, subliniind astfel statutul său de vedetă globală în ascensiune.

Un fenomen al marketingului

Dincolo de sport, Haaland și echipa sa au demonstrat o strategie bine pusă la punct în ceea ce privește construirea unui brand personal. Agentul său, Rafaela Pimenta, a încheiat un parteneriat cu echipa din spatele viitorului film „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan, pentru a sponsoriza primele episoade ale serialului său de pe YouTube. Acest parteneriat a contribuit semnificativ la creșterea vizibilității lui Haaland, în special în SUA, unde numărul de vizualizări pe canalul său a crescut cu peste 1.100% în timpul Cupei Mondiale.

Pe măsură ce Norvegia avansează în competiție, Haaland continuă să cucerească inimile fanilor din întreaga lume, dovedind că succesul pe teren poate merge mână în mână cu o personalitate autentică și carismatică.