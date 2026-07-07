Partida dintre Franța și Maroc de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 este o reeditare a semifinalei care s-a jucat la turneul final în urmă cu patru ani, când europenii au câștigat cu scorul de 2-0 și au ajuns în finala pe care au pierdut-o cu Argentina cu 4-2 la penalty-uri, după ce în timpul regulamentar scorul a fost 2-2, iar după prelungiri meciul s-a terminat 3-3.

Duelul Franța – Maroc din sferturile de finală ale Campionatului Mondial de fotbal din 2026 se joacă pe 9 iulie, de la ora 23.00, și este transmis în direct de Antena 1, post de televiziune care difuzează toate partidele de la turneul final din acest an.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

Sferturi de finală – Joi, 9 iulie 2026

Franța – Maroc » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Vineri, 10 iulie 2026

Spania – Belgia » ora 22.00, Antena 1

Sferturi de finală – Duminică, 12 iulie 2026

Norvegia – Anglia » ora 00.00, Antena 1

(Argentina / Egipt) – (Elveția / Columbia) » ora 04.00, Antena 1

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

(Franța / Maroc) – (Spania / Belgia) » ora 22.00, Antena 1

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

(Norvegia / Anglia) – [(Argentina / Egipt) – (Elveția / Columbia)] » ora 22.00, Antena 1

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2 » ora 22.00, Antena 1

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