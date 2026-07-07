Partida dintre Franța și Maroc de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 este o reeditare a semifinalei care s-a jucat la turneul final în urmă cu patru ani, când europenii au câștigat cu scorul de 2-0 și au ajuns în finala pe care au pierdut-o cu Argentina cu 4-2 la penalty-uri, după ce în timpul regulamentar scorul a fost 2-2, iar după prelungiri meciul s-a terminat 3-3.

Duelul Franța – Maroc din sferturile de finală ale Campionatului Mondial de fotbal din 2026 se joacă pe 9 iulie, de la ora 23.00, și este transmis în direct de Antena 1, post de televiziune care difuzează toate partidele de la turneul final din acest an.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

Sferturi de finală – Joi, 9 iulie 2026

Franța – Maroc » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Vineri, 10 iulie 2026

Spania – Belgia » ora 22.00, Antena 1

Sferturi de finală – Duminică, 12 iulie 2026

Norvegia – Anglia » ora 00.00, Antena 1

(Argentina / Egipt) – (Elveția / Columbia) » ora 04.00, Antena 1

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

(Franța / Maroc) – (Spania / Belgia) » ora 22.00, Antena 1

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

(Norvegia / Anglia) – [(Argentina / Egipt) – (Elveția / Columbia)] » ora 22.00, Antena 1

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2 » ora 22.00, Antena 1

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce anunț, dar ce anunț a venit de numai câteva minute! Avem BREAKING în politică, după ce Sorin Grindeanu a spus TRANȘANT! Da, e adevărat, azi, 7 iulie 2026, tocmai s-a schimbat ceva
Viva.ro
Ce anunț, dar ce anunț a venit de numai câteva minute! Avem BREAKING în politică, după ce Sorin Grindeanu a spus TRANȘANT! Da, e adevărat, azi, 7 iulie 2026, tocmai s-a schimbat ceva
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
GSP.RO
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
SCANDALUL ANULUI ÎN SUPERLIGA! Damjan Djokovic și juristul CFR Cluj, anchetați pentru pariuri
GSP.RO
SCANDALUL ANULUI ÎN SUPERLIGA! Damjan Djokovic și juristul CFR Cluj, anchetați pentru pariuri
Parteneri
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Libertateapentrufemei.ro
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”
Tvmania.ro
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”

Știri România

AUR i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a spus că partidul lui George Simion îl menține pe Ilie Bolojan premier
Politică 11:14
AUR i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a spus că partidul lui George Simion îl menține pe Ilie Bolojan premier
Sorin Grindeanu spune că știe cine este în spatele lui Ilie Bolojan și răspunde USR: „Fritz n-a înţeles că nu mai are partid”
Politică 08:28
Sorin Grindeanu spune că știe cine este în spatele lui Ilie Bolojan și răspunde USR: „Fritz n-a înţeles că nu mai are partid”
Parteneri
Ieșean lăsat cu un credit de 40.000 de lei pe numele său. Escrocul a explicat cum a acționat și a primit 11 ani de închisoare
Adevarul.ro
Ieșean lăsat cu un credit de 40.000 de lei pe numele său. Escrocul a explicat cum a acționat și a primit 11 ani de închisoare
Şocant! 800.000 de euro pariaţi pe un cartonaş galben încasat de Djokovic! Fotbalistul lui CFR Cluj, anchetat de FRF după un meci din SuperLiga. Exclusiv
Fanatik.ro
Şocant! 800.000 de euro pariaţi pe un cartonaş galben încasat de Djokovic! Fotbalistul lui CFR Cluj, anchetat de FRF după un meci din SuperLiga. Exclusiv
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Puya a fost întrerupt chiar în mijlocul concertului. Ce i-a cerut un bărbat din public. „Ești de la poliție? Ferească Dumnezeu!”
Stiri Mondene 17:00
Puya a fost întrerupt chiar în mijlocul concertului. Ce i-a cerut un bărbat din public. „Ești de la poliție? Ferească Dumnezeu!”
Corina Caragea, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cât a plătit pentru două șezlonguri, în Puglia, Italia. „Veniți oricând, dar evitați iulie și august”
Stiri Mondene 15:44
Corina Caragea, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cât a plătit pentru două șezlonguri, în Puglia, Italia. „Veniți oricând, dar evitați iulie și august”
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Vremea de mâine 8 iulie. Furtuni puternice și grindină în România. Temperaturile scad până la 20 de grade
ObservatorNews.ro
Vremea de mâine 8 iulie. Furtuni puternice și grindină în România. Temperaturile scad până la 20 de grade
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Parteneri
Gestul unui influencer într-un hotel din Lacul Como a șocat Italia: „Gata, ajunge, e nebunie”
GSP.ro
Gestul unui influencer într-un hotel din Lacul Como a șocat Italia: „Gata, ajunge, e nebunie”
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
Parteneri
Cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026
Mediafax.ro
Cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Doliu in lumea muzicii. S-a stins celebra cantareata..La numai 37 de ani a plecat la CERURI
Redactia.ro
Doliu in lumea muzicii. S-a stins celebra cantareata..La numai 37 de ani a plecat la CERURI
UPDATE Rezultate BAC 2026. Notele pentru Bacalaureat au fost afișate. 49 de elevi au promovat cu nota 10
KanalD.ro
UPDATE Rezultate BAC 2026. Notele pentru Bacalaureat au fost afișate. 49 de elevi au promovat cu nota 10

Politic

AUR i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a spus că partidul lui George Simion îl menține pe Ilie Bolojan premier
Politică 11:14
AUR i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a spus că partidul lui George Simion îl menține pe Ilie Bolojan premier
Principalele mize ale summitului NATO de la Ankara
Analiză
Politică 10:00
Principalele mize ale summitului NATO de la Ankara
Parteneri
Ieșean transformat peste noapte în datornic: un escroc i-a furat datele de pe site-urile unor instituții publice și și-a confecționat o carte de identitate falsă
ZiaruldeIasi.ro
Ieșean transformat peste noapte în datornic: un escroc i-a furat datele de pe site-urile unor instituții publice și și-a confecționat o carte de identitate falsă
Cine e fostul jucător de la Inter Milano care a semnat în SuperLiga! I-a fost fixată o clauză de 45.000.000 de euro
Fanatik.ro
Cine e fostul jucător de la Inter Milano care a semnat în SuperLiga! I-a fost fixată o clauză de 45.000.000 de euro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar