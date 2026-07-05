După câteva zile petrecute la Cannes, destinație pe care o aleg frecvent în sezonul estival, cele două au avut parte de o situație neașteptată în aeroport.

Zborul programat pentru seară a suferit mai multe modificări succesive ale orei de plecare, iar timpul petrecut în aeroport s-a prelungit.

Oana Roman pe aeroport la CannesIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

„Ideea e așa. Zborul era la 21.25, s-a decalat la 22.30, apoi la 23.00. Ne-au mutat la altă poartă în cealaltă parte a aeroportului și ușa e închisă. Toată lumea stă efectiv pe jos. Copii, oameni în vârstă. Atât s-a putut. Rămâneți ultimii mizerabili.

Stăm efectiv pe jos. Și vă arăt și cum stau peste 100 de oameni în picioare. Peste 100 de oameni stau în picioare sau pe jos, cu copii mici pentru că nu există niciun scaun și poarta este închisă”, a transmis Oana Roman în mediul online.

Oana Roman și fiica ei au slăbit spectaculos

Oana Roman a fost nevoiă să ia o decizie importantă în privința fiicei sale din cauza kilogramelor în plus. Preocupată de sănătate, fiica lui Petre Roman a mers cu Isabela la nutriționist. Pentru a o încuraja și pentru a nu fi singură în acest proces, mama și fiica au început împreună transformarea. Vedeta s-a asigurat că schimbarea este atent monitorizată, așa că au mers la specialist, au făcut analize și au pus în practică recomandările primite.

„Astăzi am fost la control la doctor și am minus 10 kilograme. Da, în trei luni. Deci, încet-încet, nu… E sănătos. Exact. Cu controale, cu monitorizare, cu tot. Iar Isa are minus 8 kilograme. Da. Nu, e bine. E chiar bine, Doamne ajută!” , a spus pentru Spynews Oana Roman.

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