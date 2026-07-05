Familia a plătit 144 de euro pentru autobuz din Zagreb către Zadar

Călătoria lor a început pe 15 iunie 2026, la două zile după încheierea anului școlar, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

„Am plecat spre Nin cu autobuzul din Zagreb către Zadar și am plătit 144 de euro pentru toți patru: eu, soțul meu și cei doi copii”, a explicat ea.

Ajunși în Zadar, au folosit un Uber pentru a ajunge la cazare, cheltuind 30 de euro pentru o mașină mai mare, având în vedere bagajele voluminoase. În timpul sejurului, familia a mai folosit Uber sau Bolt de cinci ori, ceea ce a mai adăugat 120 de euro la bugetul de transport.

Familia a rezervat un apartament în decembrie 2025

Familia a ales să închirieze un apartament în Nin, rezervat încă din decembrie 2025, cu 560 de euro.

„Era vorba de un apartament cu două camere, bucătărie, baie și terasă. Deși terasa era prea expusă soarelui toată ziua, nu am avut alte plângeri. Pentru 80 de euro pe noapte, am avut tot ce ne trebuia”, a povestit femeia.

Un avantaj major al vacanței a fost apropierea de plajă, la doar cinci minute de mers pe jos.

„Nu am avut nevoie să plătim parcare, spre deosebire de cei care vin cu mașina și care plătesc 5 euro pe zi pentru parcarea aproape de plaja cu nisip”, a spus ea.

În ceea ce privește închirierea de șezlonguri, prețurile variau între 10 și 20 de euro pe zi, dar familia a ales să stea pe plajă doar câteva ore dimineața și după-amiaza, petrecând majoritatea timpului în apă. Rupeau rutina zilnică cu mese gătite în apartament și ieșiri seara pentru înghețată și cină.

Prețul unei cupe de înghetață, în Nin

O altă surpriză plăcută a fost legată de prețurile din restaurantele din Nin.

„O cupă de înghețată costa 2,50 euro în fiecare cofetărie unde am fost. Pastele și risotto aveau prețuri de aproximativ 14 euro, iar multe restaurante ofereau meniuri pentru copii la jumătate de preț față de cele pentru adulți”, a explicat ea.

În ciuda așteptărilor, prețurile nu s-au dovedit exagerate: „După tot ce auzisem, mă așteptam să fie mai scump”, a adăugat femeia.

Iată și cât costă șezlongurile pe plajele din Grecia, în vara anului 2026. Prețurile ajung până la 500 de euro.



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