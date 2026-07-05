Imagini rare cu Simona Gherghe și familia ei. Soțul vedetei a împlinit 50 de ani. Cum și-a sărbătorit ziua de naștere

Soțul prezentatoarei TV a schimbat prefixul. Răzvan Săndulescu a împlinit 50 de ani, așa că a fost sărbătorit de toată familia.

Răzvan Săndulescu și-a sărbătorit ziua de naștere la piscină, iar Simona Gherghe a făcut publice imagini alături de soțul ei și cei doi copii, Ana și Vlad.

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„Câteva minute mai sunt din ziua ta. Scriu acum, târziu, pentru că a fost o aniversare la care chiar n-am avut timp de telefon. La mulți ani, Răz! Ne faci viața mișto! Te iubim!”, a scris Simona Gherghe, pe Instagram.

Simona Gherghe și Răzvan Săndulescu formează un cuplu de mai mulți ani, iar în urmă cu 8 ani au devenit soț și soție. În cadrul unui interviu acordat recent, prezentatoarea TV a dezvăluit cum și-a cunoscut soțul. Cei doi au o căsnicie fericită, după ce și-au construit familia la care au visat.

„Mi-a scris pe facebook şi mi-a zis: Ei fac şi management de criză. Şi mi-a dat nişte sfaturi atunci. Şi am început să vorbim. Am vorbit foarte foarte mult până să ne întâlnim. Cred că o lună, două, mult mult…”, declara Simona Gherghe, în podcastul lui Teo Trandafir.

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