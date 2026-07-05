ANM a emis cod galben de vânt puternic, cu rafale de până la 70 km/h. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo

Vremea în intervalul 5 iulie, ora 12.00-5 iulie, ora 21.00

În intervalul 5 iulie, ora 12.00-5 iulie, ora 21.00, meteorologii au emis cod galben de intensificări ale vântului, în sudul Banatului, vestul și sud-vestul Olteniei.

„În intervalul menționat, în sudul Banatului și în vestul și sud-vestul Olteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.



Foto: Administrația Națională de Meteorologie

Prognoza meteo pentru perioada 6 iulie-3 august

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 3 iulie 2026, prognoza pentru perioada 6 iulie-3 august 2026. Potrivit specialiștilor, furtunile, grindina şi cantităţile mari de precipitaţii vor continua în mare parte din ţară și săptămâna viitoare.

Temperaturile maxime vor fi de 32 de grade Celsius, în Câmpia Română, iar cele minime se vor apropia de 10 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral.

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