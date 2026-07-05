Potrivit pompierilor, incendiul a distrus o fabrică de reciclare și o fabrică de textile.

Pompierii au lansat mari cantități de apă pe cale aeriană peste fabricile din jurul orașului Oreokastro, o municipalitate situată la periferia nord-vestică a Salonicului, al doilea oraș ca mărime din Grecia.

Pompierii luptă împotriva unui incendiu de pădure care a izbucnit cu o zi înainte în Oreokastro, la periferia orașului Salonic, Grecia, pe 5 iulie 2026 Foto: Profimedia

„Este vorba de o fabrică de reciclare și o fabrică de textile”, a declarat Kostas Tsingas, președintele Asociației Pompierilor, pentru postul public ERT.

Incendiul a izbucnit într-o râpă dintr-o zonă muntoasă în jurul orei 20:30 (17:30 GMT) și s-a răspândit rapid spre câmpie, arzând în mare parte printre tufișuri. Deși nicio proprietate rezidențială nu a fost avariată, mai multe afaceri au fost incendiate.

Un nor dens de fum negru provenit de la instalația de reciclare a acoperit o mare parte din Salonic, iar un puternic miros de plastic ars s-a resimțit în oraș.

Autoritățile le-au recomandat locuitorilor să țină ferestrele închise și să își limiteze deplasările din cauza riscului de inhalare a fumului toxic.

Locuitorii din Anthoupoli, Filothei și Galini au primit alerte prin SMS și ordin de evacuare. De asemenea, o unitate care găzduia 157 de persoane cu nevoi speciale a fost evacuată, beneficiarii fiind relocați într-o sală de sport și într-un spital de psihiatrie.

Intervenția este una de amploare, cu 154 de pompieri, 52 de autospeciale, două avioane și două elicoptere implicate în stingerea incendiului. În paralel, un bărbat în vârstă de 76 de ani a fost arestat sub suspiciunea că ar fi provocat incendiul.

Mai multe regiuni din Grecia, inclusiv Attica, Atena și insula Creta, se află duminică sub alertă portocalie din cauza riscului foarte ridicat de incendii, pe fondul temperaturilor ridicate și al vântului puternic.

Sâmbătă, alte incendii au fost stinse în jurul Salonicului, inclusiv în Peninsula Halkidiki, o destinație de vacanță preferată și de români, și în orașul Kilkis.

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