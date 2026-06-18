Noile materii sunt disponibile pentru elevii care încep clasa a IX-a în toamna lui 2026. Aceștia vor putea să își personalizeze 40% din orarul școlar, alegând discipline care se aliniază intereselor și planurilor lor de carieră. Restul elevilor vor urma aceeași programă școlară până la absolvire.

Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” din Buzău se numără printre instituțiile selectate în proiect. Printre disciplinele propuse se numără robotica, dezbaterea, comunicarea, tehnologiile 4D și redactarea de conținut online viral.

Elevii și profesorii consideră inițiativa utilă pentru dezvoltarea competențelor practice. „Trebuie să știe foarte bine ce înseamnă AI, cum poate fi folosită responsabil, deoarece știm că are și minusuri și ar trebui să fie un instrument care vine în ajutorul nostru”, a spus o elevă. Un alt tânăr a subliniat că aceste opționale îi oferă șansa de a studia electronica și robotica în timpul orelor de curs, nu doar ca activitate extracuriculară: „Mi se par opționale utile! Cel mai mult îmi place cel cu electronica, unde fac cu AI.”

Profesorii susțin că aceste opționale pregătesc elevii pentru meserii de viitor. „Le oferă șansa de a descoperi domenii de mare actualitate, cum ar fi robotica colaborativă sau inteligența artificială”, a explicat Anca Leonte, profesoară.

„Este important ca ei să dezvolte competențe de redactare a unui text care se poate viraliza, că tot este la modă să vorbim despre viralizare în mediul online.”, a completat Adina Ionescu, profesoară.

Directorul liceului din Buzău, Robert Harabagiu, a evidențiat importanța pregătirii elevilor pentru meserii relevante: „Intră elevi în 2026 și vor finaliza studiile în 2030 pe anumite meserii. Trebuie să avem grijă ca acele meserii să existe când ei vor finaliza studiile.” Liceul a pregătit peste 120 de discipline opționale din care elevii vor putea alege.

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