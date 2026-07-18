Chirurgul a confundat dosarele medicale

Cazul, dezvăluit de publicația franceză La Voix du Nord, a șocat familia tinerei. Mama fetei a explicat că după operație, fiica sa și-a dat seama că poate mișca piciorul, dar simțea disconfort în gură. Motivul? Chirurgul a confundat dosarele medicale și, în loc să opereze glezna, i-a scos măselele de minte.

„În mod normal, atunci când cineva este operat pentru scoaterea măselelor de minte, există consultații înaintea intervenției, în care i se explică cum va decurge perioada de recuperare și se stabilește un tratament cu antibiotice. În acest caz, acest lucru nu s-a întâmplat”.

Conducerea clinicii a calificat incidentul drept „o situație excepțională, profund regretabilă”

Conform publicației menționate, atunci când a fost contactată, conducerea clinicii a calificat incidentul drept „o situație excepțională, profund regretabilă” și a subliniat că își asumă responsabilitatea deplină. Chirurgul implicat în această eroare medicală și-a prezentat „cele mai sincere scuze” imediat după ce s-a constatat greșeala.

„Prioritatea noastră rămâne sănătatea și sprijinul pacientei, ascultarea familiei sale și stabilirea adevărului complet cu privire la circumstanțele acestui eveniment”, a declarat o reprezentantă a clinicii.

De asemenea, instituția a deschis o anchetă internă pentru a determina cauzele exacte ale confuziei.

„Ar fi prematur să tragem concluzii definitive sau să ne pronunțăm asupra eventualelor responsabilități individuale”, a adăugat aceasta.

Familia tinerei a ales să acționeze în instanță

Familia adolescentei a refuzat să semneze documentele de despăgubire propuse de clinică și a ales să acționeze în instanță. Potrivit mamei, fiica sa trăiește acum cu un nivel ridicat de anxietate.

„Consecințele ar fi putut fi și mai grave, deoarece anestezia a fost calibrată pentru alt pacient”, a explicat femeia.

Clinica a oferit sprijin psihologic și asistență juridică familiei, precum și îndrumări legate de pașii de urmat pentru a depune plângere și a solicita compensații. Reprezentanții instituției au subliniat că vor continua să mențină „un dialog deschis, transparent și respectuos” cu familia pe durata anchetei.