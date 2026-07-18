2 milioane de dolari pentru „combaterea cenzurii”

Granturile propuse includ 2 milioane de dolari pentru „combaterea cenzurii” care decurge din reglementările UE, inclusiv din Legea privind serviciile digitale şi Legea privind pieţele digitale, se arată în raport, care citează o copie a unei notificări trimise de Departamentul de Stat către legislatori, citează News.ro.

Potrivit presei administraţia Trump intenţionează să reorienteze ajutorul extern al SUA către proiecte care reflectă priorităţile sale politice. Propunerile se concentrează pe promovarea libertăţii de exprimare, a suveranităţii naţionale şi a ceea ce administraţia numeşte o „alianţă de civilizaţie” occidentală comună.

Susţinerea iniţiativelor din Europa de Est

Acestea includ finanţare pentru contestarea reglementărilor UE, precum Legea privind serviciile digitale, sprijinirea unor organizaţii precum Free Speech Union International din Marea Britanie şi susţinerea iniţiativelor din Europa de Est, Brazilia şi Africa de Sud care se aliniază acestor obiective.

Departamentul de Stat precizează că toate finanţările sunt încă în curs de analiză şi că niciuna nu a fost încă aprobată.

De ce lumea MAGA urăște Europa? „Un e un bastion al „decadenței” liberale”

Administrația Trump a declanșat un război cultural transatlantic, transformând ostilitatea viscerală a președintelui american față de Uniunea Europeană într-o ideologie coerentă care redefinește relațiile dintre Washington și Bruxelles.

Conform unei analize mai vechi a Financial Times, echipa MAGA vede acum Europa ca pe un bastion al „decadenței” liberale și un adversar al civilizației occidentale, oficialii americani atacând instituțiile europene și apărând partide extremiste precum AfD ca fiind singurele voci democratice reale.

Această prăpastie ideologică, marcată prin mesaje oficiale agresive ale Departamentului de Stat și susținută vocal de vicepreședintele JD Vance, „muzicalizează” negocierile critice privind apărarea și comerțul, riscând să submineze alianța occidentală chiar în timp ce Trump urmărește legitimarea propriilor tendințe autoritare sub pretextul salvării democrației de „tirania” establishmentului european.

România a cunoscut pe pielea ei Implicarea MAGA

O analiză amplă publicată de The New York Times în 2025 dezvăluia modul în care mișcarea MAGA a preluat integral narațiunile propagandei ruse privind alegerile prezidențiale din România, ignorând pozițiile oficiale ale Bucureștiului și politica tradițională a Washingtonului.

Articolul detalia la acea vreme cum o campanie clandestină a Kremlinului – ce a implicat o rețea de 25.000 de conturi false pe TikTok și firme-paravan rusești pentru a-l propulsa pe candidatul anti-NATO și pro-Putin Călin Georgescu- a fost promovată deschis de peste Atlantic prin filiera formată de consultantul Adrian Thiess și strategul Brad Parscale.

Ulterior anulării scrutinului de către Curtea Supremă din cauza ingerințelor confirmate de SRI și NATO, lideri MAGA precum Donald Trump jr și Elon Musk au intervenit ideologic, contestând procesul electoral în mod similar Moscovei și amplificând teoriile conspiraționiste, fenomen ce a creat o uluire profundă la București și a împins relațiile diplomatice dintre România și SUA într-un punct critic de tensiune.