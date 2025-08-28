Legea 141/2025 și efectele sale

Într-un document transmis către Edupedu.ro, semnatarii își exprimă îngrijorarea față de impactul negativ al acestor măsuri asupra sistemului educațional. Ei susțin că efectele fiscale ale acestor decizii sunt nesemnificative în comparație cu consecințele pe termen lung.

Legea 141/2025, cunoscută și sub numele de Legea Bolojan, a intrat în vigoare pe 25 iulie 2025. Aceasta prevede o serie de măsuri controversate în domeniul educației.

Principalele prevederi includ:

Comasarea școlilor cu un număr mai mic de elevi

Creșterea numărului de elevi în clase

Reducerea personalului didactic

Mărirea normei didactice pentru profesori

Criticile aduse măsurilor guvernamentale

Semnatarii scrisorii consideră că aceste măsuri vor avea efecte negative semnificative. Ei argumentează că:

„Măsurile recente – creșterea numărului de elevi în clase, comasarea școlilor, reducerea de personal, mărirea normei didactice a profesorilor – sunt prezentate ca soluții pentru buget, dar impactul lor fiscal este unul nesemnificativ”, se arată în document.

În plus, ei susțin că aceste decizii vor accentua inegalitățile educaționale și vor favoriza învățământul privat în detrimentul celui de stat.

Solidaritate cu protestele cadrelor didactice

Semnatarii își exprimă solidaritatea cu protestele cadrelor didactice, elevilor și studenților. Ei consideră că aceste acțiuni sunt justificate și merită sprijin civic și social.

„Suntem solidari cu protestele și revendicările cadrelor didactice – educatori, învățători, profesori –, ale elevilor și ale studenților. Apărăm orice formă democratică prin care se cere respect pentru educație și considerăm că aceste demersuri trebuie susținute civic și social.”

Îngrijorări privind marginalizarea și inegalitatea

Un aspect important subliniat în scrisoare este riscul de marginalizare a anumitor comunități și adâncirea inegalităților educaționale:

„Comasarea școlilor cu un număr mai mic de elevi și aglomerarea claselor intensifică marginalizarea și mărește cererea de învățământ privat din partea familiilor nemulțumite. În loc să reducă decalajele, care sunt cele mai ridicate din Uniunea Europeană, astfel de măsuri adâncesc inegalitățile educaționale, prăpastia dintre urban și rural și dintre cei proveniți din familii cu statut social ridicat, respectiv scăzut.”

Impactul asupra cadrelor didactice tinere

Semnatarii atrag atenția asupra efectelor negative pe care le vor avea aceste măsuri asupra cadrelor didactice tinere:

„Creșterea normelor și eliminarea a mii de posturi, în special în rândul suplinitorilor tineri (inclusiv a celor aspiranți cu note mari la titularizare), completarea normei profesorilor cu materii în care nu sunt specializați – acțiunile prevăzute de actualul pachet de măsuri guvernamentale agravează situația din învățământ. Aceasta este o formă mascată de concediere a mii de oameni, de o amploare rar întâlnită la nivelul societății românești în perioada postdecembristă.”

Lipsa justificării economice

Un argument important adus de semnatari este lipsa unei justificări economice solide pentru aceste măsuri:

„Măsurile actuale ale guvernului nu doar că sunt inutile și nocive, dar nici măcar nu au o justificare economică. Reducerea cu 40% a burselor reprezintă numai 0,2% din deficitul bugetar al țării; în schimb, pentru zeci de mii de copii reprezintă diferența dintre accesul la educație și lipsa acestuia.”

Legea 141/2025 aduce modificări semnificative în sistemul educațional:

Comasarea școlilor:

Ministerul Educației trebuie să stabilească regulile până pe 9 august

Aproximativ 900 de directori vor rămâne fără posturi

Creșterea numărului de elevi în clase:

Se aplică pentru toate ciclurile școlare

În liceu, numărul maxim de elevi crește de la 26 la 34

Creșterea numărului de elevi în clase:

Fondul de burse pentru studenți se reduce cu 40% până în 2028

Reducerea la transportul cu trenul se menține doar pentru deplasarea între domiciliu și facultate

Creșterea normei didactice:

Se aplică tuturor profesorilor din România

Este prima creștere a normei didactice în ultimii 30 de ani

Modificări privind indemnizația de hrană:

Se acordă doar angajaților cu salarii de până la 6.000 lei net

Rămâne plafonată la 347 de lei pe lună

Restricții pentru directorii de școli:

Interdicție de a mai lua plata cu ora sau cumul

Obligația de predare crește până la 40 de ore pe lună

Modificări la plata cu ora:

Tariful brut pe ora suplimentară sau vacantă este redus cu 50%

