Modele de subiecte la Limba română pentru Evaluarea Națională 2026

Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfășoară anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul să susțină examenul fără taxă.

Modelele de subiecte la Limba și literatura română pentru Evaluarea Națională 2026 sunt concepute pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă structura examenului și tipurile de cerințe pe care le vor întâlni. Acestea includ exerciții de înțelegere a textului, vocabular, gramatică și redactare, punând accent pe capacitatea elevilor de a analiza, interpreta și argumenta.

Modele de subiecte la Limba română pentru Evaluarea Națională 2026

Modele de subiecte la Limba Română – Evaluarea Națională 2026Descarcă

Modele de subiecte la Limba română pentru Evaluarea Națională 2026 pentru minoritatea maghiară

Modele de subiecte Limba Română – Evaluarea Națională 2026 – predare în Limba maghiarăDescarcă

Barem de corectare și notare pentru Limba Română la Evaluarea Națională 2026

Barem de corectare și notare pentru Limba Română la Evaluarea Națională 2026Descarcă

Barem de corectare și notare pentru Limba Română la Evaluarea Națională 2026 pentru clasele cu predare în Limba maghiară

Barem de corectare și notare pentru Limba Română la Evaluarea Națională 2026 pentru clasele cu predare în Limba maghiarăDescarcă

Calendar Evaluare Națională 2026

  • 22 iunie 2026 Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026 Matematica – probă scrisă
  • 26 iunie 2026 Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 2 iulie 2026 Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14,00-18,00)
  • 3 – 4 iulie 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 5 iulie – 8 iulie 2026 Soluționarea contestațiilor
  • 9 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Comunicarea rezultatelor și vizualizarea lucrărilor la Evaluare Națională 2026

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul de evaluare națională se face și la Evaluarea Națională 2026 anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul de Evaluare națională, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ – centre de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare națională care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „absent”/„eliminat din examen”, după caz.

Candidatul și părinții/reprezentanții legali pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii/propriului copil, după afișarea rezultatelor inițiale. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Centrele de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ.

Rezultatele examenului de Evaluare Națională ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației.

Regulament pentru elevii de clasa a VIII-a la Evaluarea Națională 2026

  • (1) Repartizarea candidaților pe săli se face în ordine alfabetică, la nivelul centrului de examen.
  • (2) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ – centru de examen în acest scop.
  • (3) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (2) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.
  • (4) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
  • (5) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul.
  • (6) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
  • (7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (4)-(6) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc.
  • (8) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
  • (9) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (2)-(8) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.
  • (10) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (9), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (2)-(8) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (4)-(6) are drept consecință măsurile menționate la alin. (7) și (8).

De asemenea, în regulamentul publicat de Ministerul Educației se precizează că elevii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise. La părăsirea sălii de examen, candidații nu primesc subiectele.

În situații obiective, neimputabile candidaților, în care, în timpul probei scrise, este luată decizia anulării și a rescrierii lucrării, se poate prelungi timpul destinat redactării, cu cel mult o oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Sursă foto – Shutterstock.com

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