Prima clasată la concursul de selecție

În urma unui concurs de selecție riguros, Carina, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru o carieră în balet în Franța.

„De la Paris, o nouă veste extraordinară: la doar 16 ani, Carina Giorgiu devine prima româncă membră a corpului de balet al Operei Naționale din Paris”, a anunțat pe Facebook Ambasada României în Franța.





Această realizare uriașă vine ca o confirmare a talentului, dar mai ales a miilor de ore de muncă, disciplină și sacrificii personale pe care tânăra balerină le-a investit în pasiunea sa încă din primii ani ai copilăriei.

Palmares impresionant

A început baletul la 4 ani, în București, sub pregătirea profesoarei Roxana Dinu. A urcat pe podium la toate concursurile la care a participat, de la 4 la 11 ani. Sub îndrumarea profesoarei Lorelei Vișinescu Bari a participat la primul său concurs internațional, la Paris, în noiembrie 2021.

După ce a câștigat apoi premiul Hope Award la Youth America Grand Prix, a fost invitată să participe la audiția din mai 2022 pentru École de Danse de lOpéra National de Paris: a fost admisă, într-o competiție la cel mai înalt nivel.

A câștigat apoi, în iulie 2022, premiul Most Outstanding Solo la Dance World Cup, după care, la doar 12 ani, s-a mutat la Paris, unde a început cursurile, locuind la internat, iar în weekenduri la o familie inimoasă de români. Părinții săi au sprijinit-o integral toți acești ani, atât în România, cât și în Franța.

„Suntem mândri de tot ceea ce a realizat”

Anul acesta, în aprilie, Carina a strălucit ca solistă în „Soir de Fête”, iar în iunie a venit confirmarea supremă: angajarea la Opera Națională din Paris.

„Inspirată de celebra Sylvie Guillem și pasionată, în timpul liber, de nutriție, această adolescentă minunată, care ne spune că spectacolul său de balet preferat este „La Bayadère”, în versiunea coregrafică semnată de Rudolf Nureyev, a demonstrat că talentul uriaș, împreună cu munca, curajul și tenacitatea, pot scrie o poveste exemplară a unei vieți tinere, aureolată de recunoașterea pe cea mai înaltă scenă de operă a lumii”, au transmis reprezentanții ambasadei, care adaugă: „O felicităm din tot sufletul pe Carina și suntem, și noi, alături de părinții ei, mândri de tot ceea ce a realizat până acum. Succes deplin în acest mare orizont care i se deschide!”

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