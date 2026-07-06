Un bărbat relocat din azilele lui Viorel Pașca a murit

Un bărbat relocat din azilele din județul Bihor ale lui Viorel Pașca a decedat în județul Mureș, conform unui anunț al Ministerului Muncii.

„Sunt așteptate concluziile Institutului de Medicină Legală privind cauza decesului”, a transmis Ministerul Muncii, într-un comunicat. Tragedia vine după o amplă operațiune desfășurată de DIICOT și poliție la mai multe centre din Bihor, în urma căreia au fost identificate 409 persoane vulnerabile.

394 de persoane au fost relocate în 20 de județe

Dintre cele 409 persoane descoperite în condiții precare în azilele lui Viorel Pașca, 394 au fost transferate către centre sociale și rezidențiale din 20 de județe ale țării.

Celelalte 15 persoane au fost transportate de urgență la spitale, unde rămân sub supraveghere medicală. După externare, acestea vor fi relocate în instituții sociale adecvate, în funcție de starea lor de sănătate și de evaluarea socială.

Distribuția persoanelor relocate

Ministerul Muncii a publicat un raport detaliat privind distribuția persoanelor relocate. Cele mai multe au fost transferate în județele Alba (60), Satu Mare (56) și Sibiu (42). Alți beneficiari au fost plasați în centre din județele Arad (38), Cluj (36), Botoșani (31) și Vâlcea (29). În județul Mureș, unde a fost înregistrat decesul, au fost trimise 14 persoane.

Care este situația persoanelor identificate din azilul din Bihor

Potrivit datelor oferite de MMSS, dintre cele 409 persoane identificate, 165 provin din localitățile Dumbrava, Holod și Tinca, 149 sunt încadrate în grad de handicap, iar 212 sunt persoane vârstnice. În plus, 11 dintre acestea nu au documente de identitate, iar autoritățile lucrează pentru clarificarea situației lor legale.

Pentru a asigura continuitatea serviciilor sociale destinate acestor persoane, Guvernul României va adopta o hotărâre prin care se vor aloca fonduri din rezerva bugetară.

„Măsura va permite furnizorilor de servicii sociale asigurarea îngrijirii și sprijinului necesare tuturor beneficiarilor, fără întreruperi și fără presiuni suplimentare asupra bugetelor locale”, a mai precizat Ministerul Muncii.

De asemenea, Ministerul a anunțat că linia telefonică specială a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), 021.9309, a înregistrat apeluri de la 40 de persoane interesate de soarta celor relocați. Cu toate acestea, nicio persoană nu și-a exprimat dorința de a prelua în îngrijire vreun apropiat aflat în dificultate.

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