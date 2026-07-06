Polițiștii români au fost decorați de statul francez

16 polițiști români au fost decorați de statul francez pentru contribuția lor esențială la capturarea traficantului de droguri Mohamed Amra. Ceremonia a avut loc la Ambasada Franței din București, marcând o recunoaștere internațională importantă pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne.

„Distincțiile reprezintă o recunoaștere a contribuției decisive pe care structurile Ministerului Afacerilor Interne au avut-o în localizarea și arestarea infractorului urmărit internațional”, se arată în comunicatul MAI.

Ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, prezent la eveniment, a subliniat că această recompensă onorează nu doar meritele individuale ale polițiștilor, ci și soliditatea cooperării dintre România și Franța în combaterea criminalității organizate. „Recompensarea polițiștilor români de către statul francez este o recunoaștere a profesionalismului, curajului și eficienței de care au dat dovadă în această operațiune”, a declarat ministrul.

Mohamed Amra, zis și „Musca”, a fost prins în România după nouă luni de fugă

Mohamed Amra, supranumit „Musca”, a fost capturat în România la nouă luni după evadarea sa spectaculoasă dintr-o închisoare franceză, eveniment în timpul căruia doi agenți de penitenciar au fost uciși, iar alți trei au fost grav răniți.

Acesta era urmărit internațional pentru evadare, omor, trafic de droguri și lipsire de libertate, fiind asociat cu grupări interlope din Marsilia și suspectat de coordonarea unor asasinate din penitenciar.

Operațiunea de capturare a fost considerată un succes major de autoritățile franceze, inclusiv de președintele Emmanuel Macron, care a calificat rezultatul drept „un succes formidabil”. Premierul francez a salutat, de asemenea, eforturile comune care au dus la arestarea acestuia.

Cătălin Predoiu spune că parteneriatul dintre România și Franța este „un exemplu”

În cadrul ceremoniei, ministrul Predoiu a declarat că relația dintre România și Franța este „un parteneriat exemplar”, bazat pe încredere reciprocă și cooperare eficientă. El a evidențiat că operațiunea împotriva lui Amra a demonstrat importanța colaborării între autoritățile europene în combaterea criminalității transfrontaliere.

„Acest rezultat confirmă faptul că România este un partener de încredere în arhitectura europeană de securitate și că aduce o contribuție reală cooperării polițienești din spațiul Schengen”, a subliniat Predoiu. Conform acestuia, succesul a fost posibil datorită coordonării exemplare și schimbului eficient de informații între autoritățile române și franceze.

Ce medalie au primit polițiștii români la Ambasada Franței

Polițiștii români au primit Medalia de Onoare a Poliției Naționale Franceze, un simbol al recunoașterii și al valorilor profesiei de polițist. Ministrul le-a transmis acestora că distincțiile primite reprezintă nu doar o recunoaștere, ci și o responsabilitate de a continua cu aceeași rigoare și integritate.

„Medalia pe care o primiți astăzi este o distincție individuală, dar ea vorbește despre onoarea unei întregi instituții”, a spus Predoiu. Oficialul a adăugat că, în contextul actual de securitate, amenințările generate de criminalitatea organizată pot fi combătute doar printr-o acțiune comună a statelor europene.

Ambasadorul Franței în România, Nicolas Warnery, a subliniat și el nivelul excelent al cooperării dintre cele două țări, apreciind contribuția decisivă a României la acest succes internațional.

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