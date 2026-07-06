„Odată ce oprești inamicul pe câmpul de luptă, odată ce oprești războiul pe uscat și odată ce îl privezi de dominația pe mare, așa cum am făcut noi cu dronele navale, împingând înapoi flota rusă, atunci următorul câmp de luptă va fi pe cer”, a estimat președintele ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina a devenit „competitivă” în războiul aerian. Președintele ucrainean a remarcat capacitatea țării sale de a produce și desfășura drone cu rază lungă de acțiune, ceea ce, în opinia sa, a schimbat cursul războiului.

Ucraina a folosit drone cu rază lungă de acțiune pentru atacuri asupra unor ținte militare și energetice dîn profunzimea teritoriului rus. Astfel de atacuri „au slăbit mașinăria militară a Moscovei”, a subliniat Zelenski.

„Dacă partenerii noștri nu vor abandona finaniar Ucraina, dacă soldații noștri vor continua să țină frontul, dacă fiecare kilometru din avansul Rusiei va continua să o coste zeci de mii (de soldați – n.r.) și uneori sute de mii de oameni, atunci bătălia decisivă va avea loc pe cer”, a insistat el.

„Cred că victoria în acest război va fi a celui care va fi mai inteligent”, a conchis Volodimir Zelenski, așteptat marți și miercuri la summitul NATO de la Ankara, unde se va întâlni cu președintele american Donald Trump.

Ucraina a atacat 13 din cele 14 mari rafinării ale Rusiei, provocând o criză a combustibililor pentru regimul de la Kremlin. Ultima rafinărie atacată este cea de la Omsk, cea mai mare din Rusia.

La rândul ei, Rusia mizează pe atacuri devastatoare asupra orașelor, lovind în principal blocuri de locuințe și centre comerciale pe care le prezintă drept „fabrici de drone”. Bombardamentele efectuate de ruși în noaptea de duminică spre luni s-au soldat cu cel puţin 22 de morţi la Kiev şi în regiunea din jurul capitalei Ucrainei.

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