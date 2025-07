Teodora Gandore: 45 de puncte din 45 la Bacalaureatul Internațional

Eleva se numără printre cei 200 de elevi la nivel mondial, din peste 200.000 participanți, care au reușit să obțină scorul maxim la Bacalaureatul Internațional: 45 de puncte. Ea este, de asemenea, a doua elevă din istoria recentă a International School of Bucharest care obține această performanță, scrie Euronews România. „Ziua rezultatelor mi-a adus o bucurie ce poate fi descrisă doar ca euforie. Mă simt recunoscătoare pentru sprijinul oferit de profesori și pentru educația primită la ISB”, a declarat Teodora.

International School of Bucharest spune că toți absolvenții promoției 2025 au promovat Bacalaureatul Internațional, cu o rată de promovare de 100% peste media globală, estimată la 81,26%. Media generală a diplomei obținute după finalizarea programului în cadrul școlii a fost de 33,2 puncte, comparativ cu media internațională de 30,58. Șase elevi ai școlii au obținut 40 de puncte sau mai mult, iar un număr total de 32 de elevi au depășit pragul de 30 de puncte.

Reprezentanții școlii susțin că aceste rezultate implică nu doar munca elevilor, ci și colaborarea strânsă între cadre didactice, elevi și părinți. „Rezultatele din acest an demonstrează nu doar excelența academică, ci și dedicarea elevilor și sprijinul comunității noastre educaționale. Suntem mândri că ISB continuă să formeze tineri pregătiți să facă față provocărilor unui viitor global”, a declarat Serdar Sakman, directorul școlii.

Ce este Bacalaureatul Internațional

Bacalaureatul Internațional este un program educațional recunoscut la nivel mondial, destinat elevilor cu vârste între 16 și 19 ani. Derulat pe parcursul a doi ani, programul este cunoscut pentru rigoarea sa academică și pentru accentul pus pe gândirea critică, cercetare independentă, responsabilitate socială și deschidere internațională.

Elevii studiază șase materii din arii diferite, alături de trei componente esențiale: Teoria Cunoașterii (Theory of Knowledge), Eseul Extins (Extended Essay) și Creativity, Activity, Service (CAS). Diploma IB este recunoscută de cele mai importante universități din lume, inclusiv din SUA, Marea Britanie și Europa de Vest.

În sesiune din primăvară a acestui an, peste 202.000 de elevi din 157 de țări au susținut examenele de Bacalaureat Internațional. România are un număr restrâns de instituții care oferă acest program, iar rezultatele obținute de elevii de la International School of Bucharest sunt considerate printre cele mai bune pe plan național.

Bacalaureatul Internațional vs. Bacalaureatul din România. Care sunt diferențele

Există mari diferențe între Bacalaureatul Internațional și cel clasic, susținut în România. Cele două examene diferă ca durată și structură, ca metodologie dar și flexibilitate.

Durata și structura. Bacalaureatul național se bazează pe un curriculum bazat pe discipline, fără un accent puternic pe activități extracurriculare și dezvoltare personală. La popul opus, Bacalaureatul Internațional se desfășoară pe o perioadă de doi ani și include atât examene, cât și evaluări interne.

Metodologie. Bacalaureatul Internațional pune accent pe gândirea critică, învățarea prin descoperire și cercetare, în timp ce Bacalaureatul național se concentrează mai mult pe memorarea informațiilor și examinări standardizate.

Recunoaștere Internațională. Diploma obținută în urma admiterii Bacalaureatului Internațional este recunoscută de majoritatea universităților internaționale ca o echivalentă a diplomelor naționale, ceea ce facilitează admiterea într-o varietate de programe de studii superioare la nivel global.

Flexibilitate. Bacalaureatul Internațional oferă o mai mare flexibilitate în alegerea disciplinelor și o abordare personalizată a învățării, față de programele rigide ale Bacalaureatului național.

Aceste diferențe fac ca programul Bacalaureatului Internațional să fie foarte apreciat de elevii care doresc să studieze în străinătate sau care caută o experiență educațională mai diversificată și internațională.

