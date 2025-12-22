Daniel David: „Multe școli depind de profesorii pensionari”

Ministerul Educației a anunțat luni, 22 decembrie, că profesorii vor beneficia în continuare de cumulul pensie-salariu, o măsură justificată de necesitățile specifice domeniilor învățământ și cercetare.

„Am solicitat acest lucru încă din vara anului 2025, deoarece are implicații majore pentru sistemul de educație-cercetare și mă bucur că acest element a fost luat în calcul în decizia Guvernului, implicațiile fiind importante și pentru alte sisteme bugetare majore (ex.: sănătate)”, a declarat ministrul Daniel David.

Daniel David, ministrul Educației. Foto: Shutterstock

Oficialul a explicat, acum câteva săptămâni, că multe școli depind de cadrele didactice pensionate pentru a acoperi orele, având în vedere deficitul de personal. În acest sens, Daniel David a spus că profesorii pensionari nu înlocuiesc colegii mai tineri, ci acoperă lipsa resursei umane. „Nu văd o problemă în continuarea colaborării cu profesorii pensionari”, a subliniat acesta.

Aceeași Ordonanță adoptată de Guvern permite cumulul pensie-salariu și în Sănătate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat că „este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniștii cu experiență, în special în specialitățile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”.

Măsura vizează păstrarea specialiștilor în domenii unde experiența este esențială, mai ales în zonele cu deficit de personal.

Ilie Bolojan, premierul României. Foto: Libertatea/ Dumitru Angelescu

Ilie Bolojan: „Interdicția cumulului pensie-salariu nu afectează educația și sănătatea”

Premierul Ilie Bolojan a declarat în noiembrie că interdicția cumulului pensie-salariu se va aplica doar pensiilor speciale, fără a afecta domenii precum educația sau sănătatea. „În educație sau în sănătate aceste cumuluri sunt situații excepționale care sunt date de anumite realități. De exemplu, un deficit de profesori de fizică pe care îl avem, și atunci un profesor de fizică pensionar, dacă e imposibil să-l înlocuiești, mai bine să rămână în continuare în activitate dacă dorește, sau deficit în anumite zone din țară de profesori sau de cadre medicale. S-ar putea să ai un spital mai mic unde nu există o atractivitate mare pentru medici și atunci, dacă am un medic bun, el poate să rămână în continuare dacă nu are cine să-l înlocuiască, decât să se desființeze o secție de spital”, a explicat premierul.

Decizia Guvernului are scopul de a răspunde nevoilor din educație și sănătate, acoperind deficitele de personal care afectează aceste domenii. Măsurile adoptate vor rămâne valabile până la sfârșitul lui 2026.

