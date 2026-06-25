Propunerile Novakid pentru o vară care susține progresul copiilor în limba engleză 

Când vine vorba despre vacanța de vară, pentru copii este o ocazie de relaxare și deconectare, în care pot explora lucruri noi. Pentru părinți însă, este o perioadă în care trebuie să găsească experiențe distractive, menite să asigure continuitatea învățării materiilor școlare. În cazul limbii engleze și nu numai, progresul poate fi încurajat de activități simple, ce favorizează implicarea activă. 

De ce contează aceste momente de studiu? Pentru că, în absența lor, juniorii riscă să experimenteze o pierdere a noțiunilor, numită regres academic sau „summer slide”. Dacă ești părinte, află alături de școala online de engleză Novakid mai multe detalii despre cum poți preveni această situație, dar și despre cum poți transforma vacanța de vară într-o oportunitate de învățare distractivă pentru cei mici.

Consolidarea informațiilor cu ajutorul sarcinilor simple

Propunerile Novakid pentru o vară care susține progresul copiilor în limba engleză

Pentru ca regresul academic să fie evitat, creativitatea și curiozitatea copiilor trebuie menținute pe tot parcursul verii. Pe de o parte, părinții pot organiza activități interesante acasă, unde să integreze informațiile în mod natural, iar pe de altă parte, îi pot înscrie pe cei mici la inițiative care sprijină colaborarea și socializarea.

Iată câteva idei ce pot servi drept inspirație pentru exersarea englezei, însă care pot fi adaptate și pentru alte discipline școlare:

  • Un picnic tematic cu jucăriile preferate: juniorii pot scrie meniul și invitațiile în limba engleză, exersând structurile gramaticale;
  • Rețete de pizza sau prăjituri: copiii pot aduce toate ingredientele necesare, iar apoi se pot implica în realizarea preparatelor, explicând pașii în engleză;
  • O scrisoare pentru un prieten: poate fi o bună activitate pentru îmbunătățirea caligrafiei și amintirea elementelor de vocabular;
  • Concerte în sufragerie: pot fi ascultate și cântate melodiile preferate, fiind utile pentru pronunție.
Propunerile Novakid pentru o vară care susține progresul copiilor în limba engleză

Și pentru că socializarea are deopotrivă un rol important în evoluția copiilor, este indicat ca aceștia să participe la tabere sau cluburi tematice, poate chiar în limba engleză. Vor reuși astfel să lege noi prietenii, să-și dezvolte mai bine inteligența emoțională, dar și să pună în aplicare conceptele teoretice. 

Resurse educaționale care susțin învățarea continuă

Pe lângă activitățile sugerate, există și alte resurse educaționale care pot sprijini fixarea informațiilor. Un exemplu bun e reprezentat de videoclipurile sau desenele animate cu subtitrări, care îi ajută pe micuți să-și verifice vocabularul. Benzile desenate sau cărțile sunt alte opțiuni utile, capabile să stimuleze creativitatea și să pună imaginația la încercare. 

De avut în vedere pentru părinți sunt și programele care le permit copiilor să poarte conversații libere și să își consolideze fluența. Iar NovaPals va fi pe placul copiilor și adolescenților, fiind o aplicație bazată pe inteligența artificială, ce susține comunicarea deschisă, fără prejudecăți, într-un cadru distractiv și captivant. 

„În perioada vacanței de vară, învățarea trebuie să continue într-o manieră mai flexibilă. Tocmai de aceea, e important ca părinții să găsească echilibrul între joacă și exersare. Ei sunt cei care creează contextul și oferă oportunitățile de studiu, însă trebuie să o facă având în vedere pasiunile și interesele juniorilor”, menționează Adrienne Landry, Director de Conținut Educațional în cadrul Novakid.

Alegerea unor cursuri online ce oferă flexibilitate

Indiferent de locul unde se petrece vacanța, acasă, la bunici sau în altă țară, Novakid asigură continuitatea procesului de învățare prin lecții online, disponibile pe telefon, tableta, laptop sau calculator. Ele se bazează pe gamificare, feedback constant, dar și imersiune totală în mediul lingvistic. Profesorii folosesc metoda de răspuns fizic total (TPR), ce presupune utilizarea gesturilor și mimicii pentru ca și cei începători să înțeleagă cu ușurință informațiile transmise.

Mai mult decât atât, platforma revine cu tabăra sa online, ce are anul acesta tematică sportivă. Timp de 14 zile, cei mici vor îmbina studiul cu distracția, își vor aminti concepte descoperite de-a lungul anului și vor învăța noi cântece, expresii și elemente de vocabular. Înscrierea gratuită este deschisă până pe 26 iunie, prin trimiterea cuvântului „VARĂ” în comentariile postării care anunță evenimentul sau prin mesaj direct (pe Facebook sau Instagram). Cei interesați sunt invitați să urmărească paginile oficiale de social media ale Novakid pentru mai multe detalii și să își înscrie copiii la o lecție de probă gratuită!

Despre Novakid

Novakid este o platformă digitală de ultimă generație pentru învățarea limbii engleze, dedicată copiilor cu vârste între 2 și 14 ani, care oferă lecții individuale și în grupuri mici. Aceasta are peste 3.700 de profesori vorbitori nativi, dar și o aplicație de învățare cu jocuri pentru autoexersare. Programa de învățare bazată pe tehnici de gamificare, aliniată la Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CEFR), folosește imersiunea, gamificarea și metoda de răspuns fizic total (TPR) pentru a dezvolta abilități de comunicare în viața reală – concentrându-se pe vorbire și rezolvarea problemelor mai degrabă decât pe memorare.

Platforma este prietenoasă cu juniorii, oferind lecții interactive și 3D, precum și o monitorizare a progresului prin inteligență artificială, care adaptează învățarea la nivelul, ritmul și interesele fiecărui copil. O abordare centrată pe învățarea integrată a conținutului și a limbii (CLIL) conectează limba engleză cu materiile școlare, sprijinind fluența naturală și dezvoltarea bilingvă timpurie.Până în ianuarie 2026, peste 1,1 milioane de copii au încercat lecțiile Novakid, peste 940.000 de familii din peste 50 de țări având încredere în platformă. Novakid este evaluată cu 4,7/5 pe Trustpilot, cu un scor net de recomandare al părinților (NPS parental) de 90%.

Foto: Novakid

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