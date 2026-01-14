Loading…

Analizând alte declarații de avere, reiese că veniturile rectorului au fost mai mici în anii anteriori: 7.700 de euro net lunar în 2020 și 6.500 de euro net lunar în 2019, dar totuși impresionabile.

Aceste discrepanțe salariale subliniază încă o dată inegalitățile din interiorul aceleiași instituții.

Așa cum a subliniat și profesorul universitar doctor de la SNSPA, Cătălin Stoica: „Inegalitățile nu funcționează doar între clase sociale largi, ci și în interiorul acelorași organizații.”

În plus, există nemulțumiri legate de lipsa plăților pentru coordonarea doctoranzilor în anul universitar 2024-2025.

Profesorul din Școala Doctorală SNSPA a atras atenția că, deși pentru fiecare doctorand este alocată o finanțare totală de 68.400 lei, din care 30.000 lei sunt destinați inclusiv salarizării conducătorilor de doctorat, aceste sume nu au fost distribuite în mod clar. „De două luni încerc să aflu dacă și cu cât am fost plătit. Tăcere totală, a declarat acesta.”

Întreaga postare: „CINE SUPORTĂ AUSTERITATEA ÎN UNIVERSITĂȚI?: M-am luat cu altele și am uitat de urări. Cum se anunță în continuare vremuri grele în învățământ pentru anul 2026, vă doresc tuturor ceea ce îmi doresc și mie: un salariu net lunar de aproximativ 9.400 de euro, precum cel al rectorului SNSPA, nivel care reiese dintr-o declarație de avere publică a soției rectorului SNSPA, aferentă anului 2023, în care apare și venitul soțului (vezi primul comentariu).

Este drept, conform altor declarații de avere al acestuia din alte perioade, au fost și ani în care a realizat mai puțin, aproximativ 7.700 de euro net, pe lună, in 2020 sau aproximativ 6.500 de euro net pe luna in 2019 (conform declaratiilor de avere pe care am mai putut să le regăsesc pe site-ul SNSPA; am converitit sumele în EURO la o valoare de 1 EURO=5 RON, ceea ce nu era totuși cazul pentru anii 2019 și 2020; am pornit de la presupoziția că sunt sume nete întrucât în declarații de avere se trec veniturile ÎNCASATE).



În același sistem universitar public, salariul net al unui lector este în prezent de aproximativ 1.100 de euro. Pe baza acestor date, venitul lunar al rectorului este de peste opt ori mai mare decât cel al unui cadru didactic aflat pe una dintre treptele de bază ale carierei universitare.

Eu și colegele și colegii mei din Școala Doctorală de la SNSPA se pare că nu am fost plătiți pentru coordonarea doctoranzilor în anul universitar anterior (2024-2025). Spun „se pare” fiindcă de vreo 2 luni de zile încerc să aflu prin solicitări de acces la informații dacă și cu cât am fost plătit. Tacere totală.

Foarte probabil că nu. Asta în condițiile în care, după cum a semnalat un coleg, valoarea totală a finanțării per doctorand în domeniile noastre de știință D1 este de 68.400 lei, din care 30.000 lei reprezintă fondul din care se plătesc: salarizarea conducătorului de doctorat; salarizarea membrilor comisiei de îndrumare (nu, ei nu au fost sigur plătiți); program de pregătire bazat pe studii avansate; program de pregătire suplimentar; fonduri pentru cercetare; regia școlii doctorale etc.

Așa cum le spun studenților și studentelor mele la cursul de stratificare socială, inegalitățile nu funcționează doar între clase sociale largi, ci și în interiorul acelorași instituții sau organizații. Unul dintre mecanismele cele mai simple prin care pot fi observate este raportul dintre veniturile pozițiilor de conducere și cele ale pozițiilor de bază.

Deci, La mulți ani și un salariu bun!”

