„Ne-am planificat ca mâine, până la ora 9, să publicăm online rezultatele acestei sesiuni de Bacalaureat. La fiecare trei candidaţi, unul va avea motive să zâmbească”, a scris luni, pe Facebook, ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian.

Acesta a transmis şi un mesaj pentru cei care nu vor reuşi să promoveze examenul.

„Celor care nu vor reuşi de această dată le spun că un examen nereuşit acum nu închide drumul lor mai departe. Îi încurajez să se pregătească în continuare, iar zâmbetul va fi al lor în 2027”.

La a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an, care a început pe 3 august cu probele de evaluare a competenţelor, peste 33.000 de candidaţi s-au înscris în total, relatează News.ro. Probele scrise au avut loc din 10 august.

Rezultatele se vor afișa pe 18 august, fiind urmate de depunerea eventualelor contestaţii, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 24 august.

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