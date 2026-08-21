Vedeta a mărturisit că a renunțat la un obicei dăunător care o făcea în trecut să acumuleze kilograme în plus și a adoptat un regim mult mai strict.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Am slăbit, dar cred că m-am îngrășat acum că am gustat desertul. Nu mănânc. Adică nu mănânc…. Mănânc foarte puțin. Nu ciugulesc, nu, nu, că am picat, am fost în capcana asta, nu ciugulesc. Mănânc o masă principală pe zi și cam atât. Adică seara acasă mai mănânc un măr cu niște migdale”, a mărturisit Gina Pistol, conform Wowbiz.

Alegerea de a renunța definitiv la gustările dintre mese vine din experiența sa anterioară. Prezentatoarea consideră că ciugulitul oferă o senzație falsă de lipsă a hranei, ceea ce duce la un aport caloric necontrolat pe parcursul întregii zile.

„Încerc să mențin un echilibru. Că dacă ciugulesc… Eu percep că n-am mâncat nimic, mi-e foame continuu și ciugulesc continuu. Și dacă stai să aduni la sfârșitul zilei, serii…”, a adăugat soția lui Smiley pentru aceeași sursă.

La ce greutate a ajuns Gina Pistol

Datorită acestui stil de viață, vedeta a ajuns în prezent la greutatea de 51 de kilograme, de la 54 câte avea anterior. Deși diferența poate părea mică, Gina a explicat că înălțimea sa face ca orice oscilație de greutate să fie extrem de vizibilă.

„Aveam 54, da. Dar fiind mică de înălțime, la mine orice kilogram în plus sau în minus, se vede ca și cum aș fi dat la final 10 kg”, a concluzionat prezentatoarea TV. Noul sezon MasterChef începe la PRO TV pe 7 septembrie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE