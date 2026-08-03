Calendarul sesiunii de toamnă

Probele orale de la Bacalaureat continuă în 5 și 6 august cu testarea competențelor lingvistice într-o limbă străină, etapă ce urmează imediat după susținerea examenului la limba română.

În perioada 6-7 august, ei vor fi evaluați în privința competențelor digitale.

Începând cu data de 10 august, absolvenții de liceu care s-au înscris la sesiunea de toamnă vor avea și probele scrise astfel:

  • 10 august 2026 – Limba și literatura română
  • 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului
  • 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării
  • 13 august 2026 – Limba și literatura maternă

Rezultatele inițiale vor fi afișate în data de 18 august, până la ora 12.00. Elevii vor putea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații atât în aceeași zi, în intervalul orar 14.00-18.00, precum și în 19 și 20 august.

Contestațiile vor fi soluționate în perioada 20-21 august, iar pe 24 august vor fi afișate rezultatele finale.

Reguli pentru sesiunea de toamnă Bac 2026

Regulile de examen sunt extrem de severe: candidații au obligația de a-și lăsa telefoanele, geanta și orice sursă de inspirație în sala de depozitare înainte de a intra la probe.

Cine refuză predarea acestora nu va fi primit în examen. Mai mult, identificarea vreunui obiect interzis asupra unui elev atrage eliminarea directă a acestuia, chiar dacă materialele respective nu au fost utilizate.

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