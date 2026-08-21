Gestul din trafic care îi deranjează pe ceilalți șoferi poate aduce o amendă de 200 de euro, în Spania

Gest considerat conducere neglijentă

Regulamentul General de Circulație din Spania conține numeroase reguli pe care șoferii trebuie să le respecte, însă unele dintre ele sunt mai puțin cunoscute.

Printre gesturile care pot atrage sancțiuni se numără și folosirea jeturilor de apă ale ștergătoarelor de parbriz în timpul mersului, dacă acest lucru afectează ceilalți participanți la trafic.

Autoritățile rutiere spaniole pot considera această acțiune o formă de conducere neglijentă, dacă provoacă o situație de risc pe șosea.

Amendă de 200 de euro

Mulți șoferi activează lichidul pentru parbriz atunci când geamul se murdărește în timpul deplasării sau pentru a îmbunătăți vizibilitatea. Există însă situații în care apa pulverizată poate ajunge pe vehiculul din spate. Acest lucru este considerat deosebit de periculos în cazul motocicliștilor și bicicliștilor, care pot fi afectați de stropii proiectați.

Potrivit jurnaliștilor spanioli, agenții de circulație pot aplica o amendă dacă apreciază că șoferul a stropit inutil vehiculul din spate și a creat un risc în trafic.

Sancțiunea poate ajunge la 200 de euro și nu presupune pierderea punctelor de permis.

Autoritățile atrag atenția și asupra unei practici întâlnite în trafic: activarea lichidului pentru ștergătorul lunetei pentru a transmite un mesaj șoferului care circulă prea aproape.

Dacă acest gest este interpretat ca o manevră intenționată care creează un pericol, poate fi încadrat tot la conducere neglijentă și sancționat cu aceeași amendă de 200 de euro.

Ștergătoarele defecte pot aduce aceeași sancțiune

Sistemul de ștergătoare este considerat un element esențial pentru siguranța rutieră și este verificat inclusiv la inspecția tehnică periodică din Spania.

Autoritățile spaniole le reamintesc șoferilor pot primi o amendă de 200 de euro și dacă circulă cu ștergătoarele uzate sau cu sistemul de spălare a parbrizului defect, chiar dacă această abatere nu implică suspendarea permisului sau pierderea punctelor.

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