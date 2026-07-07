Au promovat, în total, 94.345 de candidați (90.263 de candidați din promoția curentă, respectiv 4.082 din promoțiile anterioare) din numărul celor 126.169 de candidați prezenți.

Pentru promoția curentă, rata de reușită/promovare este de 79.7%, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți, procentul se situează la 31.7%.

45 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10. Cei mai mulți candidați (16.217 din toate promoțiile) au obținut medii situate în intervalul 9 – 9.49.

4.685 de candidați nu s-au prezentat, iar 67 de candidați au fost eliminați.

Numărul notelor de 10 pe probe/discipline de examen:

  • Limba și literatura română: 454
  • Limba și literatura maternă: 34
  • Proba obligatorie a profilului: 3.548 (Matematică:  2.289; Istorie: 1.259);
  • Proba la alegere a profilului și a specializării: 3.158 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la logică și argumentare).

Notele de la BAC 2026 au fost afișate

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat luni seară că toate lucrările de la Bacalaureat au fost corectate și a dat un indiciu despre rata de promovare. Anul trecut, 74,3% din elevi au avut medie de trecere la BAC, înainte de contestații.

„Evaluarea lucrărilor pentru examenul de Bacalaureat s-a încheiat. Datele sunt în curs de transfer către platforma de publicare: Urmează verificările finale și generarea rapoartelor. Probabil că, până mâine la ora 10, se vor publica rezultatele online. P.S. Trenul promovării circulă cu aceeași viteză ca anul trecut, dar și-a mărit capacitatea :)”, a transmis Mihai Dimian, prin intermediul Facebook.

Elevii care au susținut săptămâna trecută Bacalaureatul pot vedea notele de la examen la avizierele liceelor în care au dat examenul și pe site-ul Ministerului Educației. 

Absolvenții de liceu vor afla în cursul dimineții cum s-au descurcat la probele scrise pe care le-au susținut la limba și literatura română, matematică sau istorie și la proba la alegere în funcție de profilul urmat.

Cum afli notele la Bac 2026 prin codul unic, pe EDU.RO

Rezultatele la bacalaureat sunt anonimizate din 2020 pentru a respecta directivele europene de protecție a datelor cu caracter personal. Fiecare candidat a primit un cod unic pe baza căruia va putea să verifice notele pe care le-a obținut la examen. 

Pentru a afla rezultatele la Bac 2026, care vor fi afișate în format anonimizat (fără numele și prenumele candidatului), elevii vor folosi codul unic pe care l-au primit la începutul examenelor. 

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de Bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de Bacalaureat, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz. 

Astfel, elevii care vor să vadă ce rezultate au obținut la Bac 2026 trebuie să caute pe listele afișate la avizierele unităților de învățământ codul primit la prima probă a examenelor.

Candidații care vor să verifice notele online trebuie să acceseze secțiunea dedicată rezultatelor de pe site-ul bacalaureat.edu.ro și să introducă în căsuța corespunzătoare codul unic. 

Vizualizarea propriei lucrări după afișarea rezultatelor inițiale

Elevii care au susținut examenul pot solicita vizualizarea lucrării imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a depune contestațiile. 

„Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, se arată în ordinul de ministru. 

Cum se depun contestațiile la Bac 2026 

După afișarea rezultatelor la Bac 2026, absolvenții nemulțumiți de notele obținute, pot face contestație.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz. 

Rezultele finale, după soluţionarea contestaţiilor, vor fi afișate pe 13 iulie. 

Ce rezultate trebuie să ai la Bac 2026 pentru a promova

După publicarea listelor, pe 7 iulie, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații la rezultatele de la Bac 2026, în aceeași zi, până la ora 18.00, dar şi în 8 şi 9 iulie.

Contestațiile se soluționează în perioada 9-10 iulie, iar rezultatele finale la Bac 2026 vor fi afișate în data de 13 iulie.

Pentru a fi declarat promovat la examenul de Bacalaureat, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă susținută, iar media notelor la Bacalaureat trebuie să fie minimum 6. 

Media la Bac 2026 se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe scrise. 

O veste bună pentru elevii care obțin media 5,99 la Bacalaureat este că aceasta va fi rotunjită la 6,00, deci candidații vor promova examenul.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

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