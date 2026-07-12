Evenimentul a reunit 381 de concurenţi din 90 de ţări, a anunțat, duminică dimineață, Ministerul Educației.

Echipa naţională, coordonată de conf. univ. dr. Sebastian Popescu (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi) şi prof. dr. Gabriel Florian (Colegiul Naţional Carol I din Craiova), a impresionat prin performanţele remarcabile ale elevilor săi.

„Felicitări elevilor, profesorilor lor şi părinţilor, care i-au susţinut neîntrerupt”, a transmis Ministerul Educaţiei printr-un anunţ publicat duminică, pe pagina sa oficială de Facebook.

Cei doi medaliaţi cu aur sunt:

  • Vlad Bolohan – elev al Liceului Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti
  • Andrei Vila – elev al Liceului Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti.

Medaliile de argint au fost obţinute de:

  • Rareş Muntean – Liceul Teoretic Ioan Jebelean, Sânnicolau Mare
  • Alexandru Jicu – Colegiul Naţional Gheorghe Vrănceanu, Bacău
  • Alexandru Condrea – Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti.
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