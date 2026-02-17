Ce înseamnă, concret, schimbarea modului în care elevii sunt notați

Măsura este prevăzută în Legea învățământului preuniversitar (Legea 198/2023) și a fost confirmată de Ministerul Educației într-un răspuns oficial.

Potrivit instituției, „Începând cu anul școlar 2026 – 2027, evaluarea curentă a elevilor […] va fi realizată de către cadrele didactice pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină din trunchiul comun”.

Pe scurt, notele nu vor mai fi acordate doar pe baza criteriilor stabilite individual de fiecare profesor, ci vor trebui să respecte un set de standarde unitare, valabile la nivel național.

Ministerul vorbește despre „o schimbare de paradigmă”, adică trecerea la o „evaluare centrată pe competențe și ghidată de standarde naționale de evaluare”.

Scopul declarat este ca evaluarea să fie mai clară, comparabilă între școli și mai orientată spre competențele reale ale elevilor.

Noile standarde vor stabili clar ce trebuie să știe și să poată face elevii la fiecare disciplină și la fiecare nivel de studiu. Practic, notele și calificativele nu vor mai depinde exclusiv de criteriile stabilite individual de fiecare profesor, ci vor trebui raportate la un cadru național comun.

Conform legii, toate evaluările trebuie realizate pe baza acestor standarde, elaborate pentru disciplinele din trunchiul comun de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și de CNITTD (Centrul Național de Învățământ Tehnologic și Tehnologic Dual), variind în funcție de nivelul de învățământ și de filieră.

Cine verifică dacă profesorii respectă noile reguli

Respectarea acestor standarde va fi controlată prin inspecția școlară.

Ministerul precizează clar: „Controlul respectării standardelor va fi realizat prin inspecția școlară (realizarea procesului de evaluare fără a respecta standardele de evaluare constituie abatere disciplinară)”.

Mai exact, dacă un profesor evaluează elevii fără să respecte standardele sau metodologiile oficiale, acest lucru poate fi considerat abatere disciplinară și sancționat conform legii.

Legea 198/2023 prevede: „Evaluarea elevilor fără respectarea standardelor naționale de evaluare […] constituie abatere disciplinară”.

Așadar, profesorii care acordă note fără a respecta standardele și metodologiile aprobate riscă sancțiuni disciplinare, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Forma notării nu se schimbă:

la clasele primare – calificative („foarte bine”, „bine”, „suficient”, „insuficient”);

la gimnaziu și liceu – note de la 1 la 10;

la clasa pregătitoare și clasa I – rapoarte descriptive.

Diferența majoră este că aceste rezultate vor trebui fundamentate pe standarde naționale clare, orientate către competențe reale, nu doar către memorarea informației.

Ce se știe despre standardele naționale

Deși regulamentul (ROFUIP 2024) prevedea aplicarea standardelor încă din 2025-2026, ele nu sunt încă publice.

Ministerul va testa noile standarde în ultimele două module ale anului școlar 2025-2026, urmând ca aplicarea generală să înceapă din toamna lui 2026.

Și elevii din Brașov sunt evaluați prin testări standardizate europene. Platforma este folosită în peste 20 de țări și stă la baza testărilor PISA.

Elaborarea standardelor pentru clasele pregătitoare – VIII a făcut obiectul unei licitații în valoare de aproximativ 4 milioane de lei. Contractul a fost atribuit companiei Brio Teste Educaționale SRL, prezentată de minister ca având experiență în evaluare standardizată și dezvoltare de instrumente digitale pentru măsurarea competențelor școlare.

Standardele vor fi dezvoltate în cadrul proiectului RECRED, program cu finanțare europeană destinat reformei curriculare și modernizării evaluării.

Profesorii vor învăța cum să-i noteze corect pe copii.

„Pentru ca o evaluare să fie validă, trebuie să ne asigurăm că testăm exact ceea ce ne-am propus să testăm, adică conținutul relevant. Pentru ca evaluare să fie fiabilă, este nevoie de o metodologie riguroasă și de respectarea tuturor principiilor metodei statistice utilizate. Trebuie să ne asigurăm că sunt respectate toate presupunerile și cerințele modelului statistic”, a explicat prof. dr. Eduardo Cascallar, unul dintre consultanții internaționali care îi vor instrui pe specialiștii români, într-un interviu acordat Libertatea.



De ce este nevoie de această „reformă în catalog”

Ministerul Educației susține că modernizarea sistemului de evaluare are mai multe obiective:

alinierea la testările internaționale precum PISA, PIRLS și TIMSS;

reducerea discrepanțelor dintre școli și regiuni;

utilizarea rezultatelor pentru planuri individuale de învățare;

digitalizarea treptată a evaluărilor;

monitorizarea progresului elevilor înainte de examenele naționale.

Evaluarea realizată pe baza standardelor naționale va sta la baza planurilor individuale de învățare, iar rezultatele vor fi incluse în portofoliul educațional al elevului.

Ministerul susține că noul sistem va ajuta la monitorizarea progresului elevilor și la intervenții mai rapide atunci când apar dificultăți.

Ce urmează pentru elevi și profesori

În următorii doi ani școlari trebuie adoptate metodologiile și standardele naționale prin ordin de ministru, iar Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare trebuie să finalizeze banca de instrumente de evaluare.

Din 2026, fiecare notă acordată în școlile vizate va trebui să respecte aceste standarde.

Pentru elevi și părinți, schimbarea înseamnă că evaluarea ar trebui să devină mai uniformă și mai predictibilă. Pentru profesori, înseamnă reguli mai clare, dar și responsabilitate mai mare în acordarea notelor.

Reforma marchează una dintre cele mai importante modificări ale modului de evaluare din ultimii ani și va influența direct felul în care sunt acordate notele în școlile din România.

De altfel, standardele uniformizate ar putea duce la modificări în procesul de admitere la liceu.

„În secunda în care evaluarea profesorilor la clasă va fi unitară, pe baza standardelor și validată prin evaluări externe, este absolut normal și necesar ca evaluarea pe parcursul unui întreg ciclu al copiilor să conteze la admitere”, a spus recent Bogdan Cristescu. „O astfel de abordare ar fi normală și necesară, odată ce evaluarea la clasă devine unitară și credibilă”, a concluzionat expertul.

