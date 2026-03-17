Simulare Evaluare Națională 2026. Baremul de corectare la matematică, publicat de Ministerul Educației la ora 15.00

Simulare Evaluare Națională 2026, baremul de corectare la matematică

Baremul de corectare și evaluare a probei la matematică, de la simularea Evaluării Naționale 2026, a fost publicat de Ministerul Educației pe site-ul instituției la ora 15:00. Alături de barem au fost publicate și subiectele pe care le-au primit copiii la cea de-a doua probă a testării.

Elevii au avut de rezolvat trei subiecte, cu un grad de dificultate progresiv.

Primul subiect conține șase exerciții care valorează, fiecare, câte 5 puncte. În total, 30 de puncte. Subiectul al doilea contine tot șase exerciții, fiecare valorând câte 5 puncte. În total, alte 30 de puncte. Dacă elevii rezolvă perfect aceste două subiecte, obțin nota 7 – 10 puncte acordându-se din oficiu. Al treilea subiect conține, de asemenea, șase itemi, fiecare cu mai multe subpuncte. Fiecare item valorează câte un punct.

Simularea Evaluării Naționale 2026, boicotată în 104 școli

Simularea Evaluării Naționale 2026 s-a desfășurat simultan în peste 4.500 de unități de învățământ din țară. Elevii din 104 școli nu au dat simularea. Subiectele au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, iar elevii au avut la dispoziție două ore pentru rezolvarea cerințelor.

Accesul în săli a fost permis până la ora 8:30, iar proba a început la ora 9:00. Elevii care au terminat mai devreme au putut preda lucrările înainte de expirarea timpului, însă au avut voie să părăsească sala doar după trecerea a cel puțin o oră de la începerea examenului. În situații excepționale, timpul de lucru poate fi prelungit, dacă lucrarea trebuie refăcută.

Miercuri, 18 martie, are loc ultima probă a simulării Evaluării Naționale 2026, cea la Limba maternă. Rezultatele finale vor fi publicate pe 30 martie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE