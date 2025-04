Eleva să aștepta să ia cel puțin 9

Maria Rebeca Ionescu are 18 ani și învață la Colegiul Național „George Coșbuc” din București. Elevă în clasa a XII-a, ea a susținut în martie simularea examenului de Bacalaureat, însă rezultatul obținut la Istorie a fost unul sub așteptări.

„La prima evaluare a lucrării, de la un profesor am primit nota 10, iar de la celălalt nota 7,7. Pentru că exista această diferență de punctaj, lucrarea a fost repartizată altor doi corectori. Aceștia m-au punctat cu 8,2 respectiv 5,6. Practic, aceeași lucrare a fost evaluată cu note între 5 și 10. Eu ce să mai cred? În momentul de față, chiar nu știu unde mă situez, care este nota mea reală. Sunt de 5 sau de 10?”, se întreabă tânăra.

Subiectele au fost puțin mai grele decât se aștepta Maria însă, chiar și așa, fata spera la o notă peste 9 chiar 9.50. „Nu a fost ușor. Eseul, adică al treilea subiect, a fost mai dificil. Pentru un 10 chiar trebuia să înveți. Și să înveți pe parcursul tuturor anilor de liceu, nu numai acum. Iar eu chiar m-am pregătit. Vă dați seama ce dezamăgire, după atâtea luni de pregătire, câte una-două ore pe zi de citit, de studiat, de repetat, să aflu că un profesor m-a notat cu 5. Este șocant și revoltător. Pentru că știu că am avut o lucrare foarte bună”.

Maria a avut emoții înainte de aflarea rezultatelor, la fel ca toți elevii care au trecut prin această simulare. „Mă așteptam la o notă mare, poate chiar un 9.50. În schimb, nota mea finală a fost 7,95. Dezamăgitor”.

Nu există nici o garanție că în vară elevii vor fi evaluați corect

Și părinții Mariei au fost uluiți de notele fetei la simularea pentru BAC, mai ales că tânăra face pregătire suplimentară la Istorie. „Și ei au fost surprinși. Nimeni nu se aștepta. Le-am spus că este o eroare de corectură și până la urmă au înțeles, mai ales că acum vorbim despre o simulare a examenului”.

Eleva se întreabă însă, îngrijorată, ce se va întâmpla dacă și la examenul din vară va fi din nou depunctată fără motiv. „În momentul acesta mă aștept la orice. Este clar că lucrările sunt evaluate de profesori care nu se implică deloc în acest proces. Dar eu ce vină am? M-am chinuit atât de mult pentru ce?”

Maria ne-a mărturisit că acum se gândește cu teamă la toate probele de la Bacalaureatul care o așteaptă în iunie. „Ce garanție mai am eu că voi fi evaluată corect? Nici una! Așa se poate întâmpla și la Limba Română, și la Psihologie..de ce nu? Dacă s-a putut la Istorie, mă gândesc acum și la celelalte materii”.

Eleva are și un mesaj pentru profesorul care i-a dat nota 5, depunctând-o fără motiv: „Să corecteze cu mai multă atenție. Nu de alta, dar de aceste note depinde viitorul unui copil”.

„Vreau să uit experiența asta urâtă și să mă concentrez pe Bacalaureat”

Cât despre examenul din vară, tânăra speră, la fel ca toți elevii, la un Bacalaureat ușor. „Toată lumea are tendința să spună că evaluarea este, în general, mai grea decât examenul propriu-zis. Sper să fie așa. Să fie subiecte simple și să iau o notă cât mai mare. Oricum ar fi, eu voi continua să învăț, mai am materie de asimilat”.

Eleva ne-a spus că examenul maturității o pune la mare încercare. „Este foarte important cum îți organizezi timpul și cum îți canalizezi energia. Eu, de exemplu, simt că am tras foarte mult la sfârșitul anului trecut și la începutul acestui an, iar acum mă simt obosită. Parcă mi-am pierdut din energie, nu mai am același pas alergător pe care îl aveam în septembrie”.

După examenele de Bacalaureat, Maria vrea să urmeze facultatea de Psihologie sau să dea la Științe Politice. Ne-a spus că încă nu este hotărâtă. „Într-o vreme, anul trecut, chiar voiam să dau la Istorie, dar mi-am dat seama că o astfel de facultate nu m-ar ajuta prea mult pe viitor. Nu-mi doresc să devin profesor. Însă, până atunci, sper să trec cu brio de Bac. Să mă mobilizez, să uit experiența urâtă de la simulare, să mă gândesc că totul va fi bine”.

