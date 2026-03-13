„Elevii întâmpină dificultăți în înțelegerea cerințelor și a textelor la prima vedere”

Andreea Pîrjol predă Limba și literatura română la Centrul educațional „Clubul Profei” din comuna Pantelimon, iar în aceste zile munca pe care o depune cu copiii de-a opta este intensă: sâmbătă, cu două zile înainte de prima probă a simulării, elevii trec printr-o recapitulare finală. Dar „instructajul” nu se oprește aici.

„Este și ziua în care vorbim foarte mult despre examenul în sine. Le dau sfaturi, recomandări, le răspund la întrebări, le explic ce au de făcut, cum să procedeze, care ar trebui să le fie prioritățile, cum să-și gestioneze timpul, cum să cântărească gradul de dificultate al fiecărui subiect și cum să trateze subiectele în funcție de acest aspect. Este foarte important, pe lângă volumul de informație și de cunoștințe acumulat, să fii atent și să te poți concentra”, a explicat Andreea pentru Libertatea. 

Testul pe care elevii îl vor susține, luni, în cadrul simulării la română presupune două mari subiecte. Primul conține cerințe care acoperă zona de literatură și de gramatică, în timp ce al doilea verifică nivelul de exprimare liberă al copiilor. De obicei, li se cere să redacteze o scrisoare, un rezumat, o pagină de jurnal, o caracterizare, un e-mail, etc.

„O să vă spun un lucru dureros, dar adevărat: copiii nu mai citesc. Motiv pentru care ei nu-și pot îmbogăți vocabularul, nu reușesc să se exprime corect, nu au imaginație, nu sunt creativi, nu-și mențin creierul activ. Lectura îi ajută să-și dezvolte capacitatea de analiză și atenția la detalii, ceea ce elevilor din ziua de azi le lipsește. Iar faptul că ei nu mai deschid nicio carte, se vede nu neapărat în clasă, ci la examene”. 

Mesajul unei profesoare de română pentru elevii care dau simularea Evaluării Naționale: „În această capcană cad toți”
Copiii din ziua de azi nu mai sunt atrași de cărți, iar cititul, pentru foarte mulți dintre ei, este o corvoadă. Foto: Shutterstock

Analfabetismul funcțional în România a ajuns o caracteristică a adolescenților, continuă profesoara. „Este absolut cutremurător faptul că aproape unul din doi copii nu înțelege ce citește. Nu vă mai spun că sunt elevi care au ajuns în clasa a VIII-a, dar nu știu să despartă un cuvânt în silabe”. 

Acestea fiind spuse, dificultatea Evaluării Naționale, fie că vorbim despre simulare sau examenele propriu-zise, stă în imposibilitatea copiilor de a înțelege cerințele subiectelor și textele pe care le au de parcurs, pe marginea cărora este construit testul. Aici nu vorbim despre faptul că elevul nu știe să rezolve un item, ci despre faptul că el citește cerința și nu înțelege ce are de făcut. 

„Vreți să vă spun, pe o scară de la 1 la 10, care ar fi nota pe care aș acorda-o elevilor de clasa a VIII-a, dar și a XII-a pentru citit? Nota opt cu indulgență!”, ne-a mărturisit cu amărăciune profesoara. 

„Citiți cerințele, iar apoi textele. Niciodată invers!”

Prin urmare, primul și poate cel mai important sfat pe care îl poate oferi elevilor este acela de a citi cerințele, iar apoi textele pe baza cărora își vor formula răspunsurile. „Din punctul meu de vedere, copiii au la dispoziție prea puțin timp pentru rezolvarea testului. Însă, dacă știu încă de la început ce le cere exercițiul, în momentul în care citesc textele și dau peste acele informații, ei deja le-au recunoscut. Și iată cum, dintr-o dată, câștigă timp prețios”.

Sunt la clasă profesori care îi sfătuiesc pe elevi să procedeze tocmai invers: să citească textele, iar apoi cerințele. „Mi se pare că această abordare duce la o pierdere de timp pe care copiii nu și-o permit”. 

„Atenție la enunțurile în care se regăsesc mai multe cerințe”

Cerințele trebuie citite cu mare atenție, avertizează profesoara. Motivul? Sunt situații când în același enunț se regăsesc mai multe solicitări, iar elevul le-ar putea pierde șirul.

„De exemplu, ți se cere să construiești mai multe enunțuri în care să specifici anumite trăsături, o caracterizare și o secvență. Iată cum deja avem trei cerințe într-una. Motiv pentru care eu îi învăț pe copii să se descurce „băbește”, să sublinieze fiecare lucru pe care îl cere enunțul. Am făcut caracterizarea personajului? O bifez. Am explicat secvența? O bifez. Trăsăturile, le-am explicat și pe ele? Dacă nu, le explic, iar apoi le tai și pe acestea de pe listă. Pentru că în acea grabă și emoție a examenului copilul poate să vadă două sau trei lucruri din patru. Și ar fi tare păcat, căci el va pierde puncte importante, chiar dacă, în realitate, el știa cum să abordeze subiectul”.  

Mesajul unei profesoare de română pentru elevii care dau simularea Evaluării Naționale: „În această capcană cad toți”
Profesoara Andreea Pîrjol îi pregătește pe copii atât pentru Evaluarea Națională, cât și pentru Bacalaureat. Foto: arhivă personală

Unde se fac cele mai mari confuzii 

Un alt sfat: elevii primesc două texte la prima vedere, iar exercițiile de la subiectul A, cele care țin de literatură, se referă la ambele texte. „Eu le spun copiilor mei așa: citiți primul text, rezolvați cerințele aferente acestuia. Apoi, citiți al doilea text și rezolvați cerințele care se referă la acesta. Trebuie să existe o logică, în așa fel încât copiii să evite confuziile. Este foarte ușor să te încurci aici, să nu mai știi la ce texte se referă un anumit subiect și să răspunzi la o cerință cu informații din alt text”. 

Pe de altă parte, în momentul în care elevii își dau seama că s-au blocat, le recitesc, dar pierd timp, se grăbesc, rezolvă pe repede-nainte, la grilă sunt tentați să bifeze la nimereală. „Acest examen le verifică nu numai volumul de cunoștințe, ci și atenția și puterea de concentrare”. 

Și gestionarea timpului îi pune în mare încurcături pe copii. „Este esențial să-ți dai seama câte minute trebuie să aloci rezolvării unui anumit subiect, mai ales dacă vorbim despre redactarea unor texte ample”. 

Apoi, la final, este recomandat ca lucrarea să fie recitită, elevul să aibă timp să corecteze eventuale greșeli. „Vor observa la o a doua citire, că, poate, au uitat o virgulă, au mâncat o căciuliță, nu au pus un punct la final de propoziție. Toate aceste lucruri contează, te depunctează. Dar sunt copii care pur și simplu uită acest aspect extrem de important, iar alții nu mai au timp la dispoziție”, a mai precizat profesoara.

Capcana în care cad aproape toți elevii

Andreea Pîrjol mai vine cu un sfat de care toți elevii ar trebui să țină cont: copiii ar trebui să încerce să rezolve toate cerințele, chiar dacă pe unele nu reușesc să le ducă până la final. „Scrieți orice vi se pare că este important, reprezentativ, orice are legătură cu subiectul cerut. Nu veți obține punctaj maxim, dar veți obține, totuși, ceva”.

Elevii, atunci când nu știu să rezolve o anumită cerință, au tendința de a lăsa spațiul gol, necompletat, continuă dascălul. Practic, nu scriu nimic. „Este una dintre cele mai mari greșeli pe care le pot face. Le este teamă să nu piardă timp, tind să treacă mai departe, la subiectul următor. Este o capcană în care cad mai toți elevii puși într-o astfel de situație”.

Exercițiile de gramatică sunt și ele destul de dificile, cer răbdare, putere de concentrare, atenție. „Materia este stufoasă, volumul de informații pe care copiii le au de asimilat este uriaș, teoria, de multe ori, este greoaie și, trebuie să mai recunoaștem un lucru, multe noțiuni nu le vor fi elevilor folositoare pe viitor”. 

Profesoara se referă la faptul că programa școlară îi îndoapă pe toți copiii cu același volum de informație chiar dacă interesele lor sunt diferite.  „Subiectele care se dau la Evaluarea Națională ar trebui să fie concepute în funcție de profilul liceului pentru care optează elevii. Dacă se îndreaptă spre zona de real, sunt pasionați de matematică, informatică, științe exacte, nu ar trebui să li se ceară să cunoască cele zece tipuri de pronume”. 

Mesajul unei profesoare de română pentru elevii care dau simularea Evaluării Naționale: „În această capcană cad toți”
Ziua de dinaintea oricărui examen ar trebui să fie pentru odihnă și relaxare. Foto: Shutterstock

Sâmbătă, recapitulare. Duminică, relaxare

Am întrebat-o pe Andreea Pîrjol ce ar trebui să facă elevii în acest weekend, având în vedere că luni îi așteaptă stres și emoții. Să recapituleze, să tragă tare pe ultima sută de metri sau să se odihnească? „Eu îi sfătuiesc așa: sâmbătă să treacă prin toată materia, să facă o recapitulare generală, intensivă. Duminică, în schimb, cărțile și caietele trebuie să fie închise. Este ziua în care copiii ar trebui să se odihnească, să se relaxeze, să facă ce le place lor. Dar, atenție! Nu ar trebui să se epuizeze fizic. Asta înseamnă că trebuie să mănânce sănătos, să se hidrateze corect și să se culce devreme seara. A doua zi, creierul trebuie să fie odihnit”. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
„O mare onoare să-i omor!”: Donald Trump promite un nou atac masiv asupra Iranului
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
Elle.ro
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
GSP.RO
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”
Tvmania.ro
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”

Alte știri

Apel către Parlament pentru respingerea proiectului de lege privind creșterea cotelor de vânătoare la urs
Știri România 12:27
Apel către Parlament pentru respingerea proiectului de lege privind creșterea cotelor de vânătoare la urs
Mama lui Ilie Bolojan, îngrozită de ce a văzut că pot face soldații ruși: „Femeia era gravidă, n-o putut fugi așa iute”
Știri România 12:08
Mama lui Ilie Bolojan, îngrozită de ce a văzut că pot face soldații ruși: „Femeia era gravidă, n-o putut fugi așa iute”
Parteneri
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya
Adevarul.ro
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya
Afacerea testelor rapide Covid făcute la colț de stradă a lăsat datorii de 50 de milioane de lei la bugetul public. Cum a devenit pandemia o mină de aur pentru un grup medical
Fanatik.ro
Afacerea testelor rapide Covid făcute la colț de stradă a lăsat datorii de 50 de milioane de lei la bugetul public. Cum a devenit pandemia o mină de aur pentru un grup medical
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Elle.ro
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

„Românii au talent”, 13 martie 2026. Un concurent pregătește o evadare care îi va șoca pe jurați
Stiri Mondene 11:46
„Românii au talent”, 13 martie 2026. Un concurent pregătește o evadare care îi va șoca pe jurați
Cum prepară Elena Merișoreanu pâinea de casă după rețeta mamei sale. „Iese foarte gustoasă. Soțul mă laudă mereu”
Stiri Mondene 11:27
Cum prepară Elena Merișoreanu pâinea de casă după rețeta mamei sale. „Iese foarte gustoasă. Soțul mă laudă mereu”
Parteneri
„Superputerea” Andreei Esca, dezvăluită de Ramona Păun: „Rușinea față de ea m-a împins!” Ce a fost obligată să facă vedeta de la Sport
TVMania.ro
„Superputerea” Andreei Esca, dezvăluită de Ramona Păun: „Rușinea față de ea m-a împins!” Ce a fost obligată să facă vedeta de la Sport
Două mesaje de alertă extremă în Tulcea: Locuitorii avertizaţi că pot cădea obiecte din spaţiul aerian
ObservatorNews.ro
Două mesaje de alertă extremă în Tulcea: Locuitorii avertizaţi că pot cădea obiecte din spaţiul aerian
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Alertă în Tulcea: două avioane F-16 au decolat după detectarea unor ținte aeriene
Mediafax.ro
Alertă în Tulcea: două avioane F-16 au decolat după detectarea unor ținte aeriene
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Wowbiz.ro
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Wowbiz.ro
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Deflagrație puternică într-un bloc din Călărași! Zeci de persoane au fost evacuate și trei au ajuns la spital
KanalD.ro
Deflagrație puternică într-un bloc din Călărași! Zeci de persoane au fost evacuate și trei au ajuns la spital

Politic

Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Politică 12 mart.
Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
LiveText
Politică 12 mart.
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Diana Şucu, replică devastatoare pentru contestatarii Rapidului: “Văd oameni prin studiouri care n-au făcut nimic, iau 100 de euro şi aruncă lături în munca unui om”
Fanatik.ro
Diana Şucu, replică devastatoare pentru contestatarii Rapidului: “Văd oameni prin studiouri care n-au făcut nimic, iau 100 de euro şi aruncă lături în munca unui om”
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața