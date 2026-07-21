Specializările de la UAIC unde concurența a depășit cinci candidați pe loc

În total, universitatea din Iași a scos la concurs 4.342 de locuri finanțate de la buget la licență și 2.360 de locuri la masterat, ceea ce a dus la o concurență generală de 3,10 candidați pe un loc bugetat la licență și 1,80 candidați pe loc la masterat.

Cele mai căutate programe de licență din cadrul UAIC sunt cele din domeniul științelor sociale și al psihologiei.

„Interesul candidaților pentru oferta educațională a UAIC s-a reflectat și în nivelul ridicat al concurenței. La studiile universitare de licență, cinci programe de studii au înregistrat o concurență de peste cinci candidați pe un loc finanțat de la buget: Relații internaționale și studii europene (5,43 candidați/loc), Resurse umane (5,34), Psihologie (5,06), Psihopedagogie specială (5,04) și Comunicare și relații publice (5,03). Topul celor mai căutate programe de studii este completat de Kinetoterapie și motricitate specială (4,81 candidați/loc), Jurnalism (4,75), Chimie medicală (4,67), Științe politice (4,29) și Pedagogia învățământului primar (4,26)”, transmite UAIC.

Facultățile cu cea mai mare concurență

La nivelul facultăților, cea mai mare presiune la admitere este la:

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – 4,70 candidați/loc

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice – 4,35 candidați/loc

Facultatea de Drept – 3,85 candidați/loc

Facultatea de Chimie – 3,08 candidați/loc

Facultatea de Educație Fizică și Sport – 2,96 candidați/loc

În schimb, în timp ce cei mai mulți absolvenți aleg facultăți considerate mai sigure pentru viitor, Elena a mers într-o direcție diferită și a ales o facultate care are doar câțiva studenți pe an.

Crește interesul candidaților din străinătate

UAIC anunță o creștere semnificativă a atractivității internaționale. În sesiunea din iulie 2026 au fost depuse 2.260 de dosare de către românii de pretutindeni, cu peste 5% mai multe decât anul trecut.

„Admiterea din acest an confirmă creșterea atractivității internaționale a UAIC. Candidații înscriși la studiile universitare de licență provin din 41 de țări, față de 25 în sesiunea din iulie 2025, iar cei înscriși la studiile universitare de masterat provin din 26 de țări, comparativ cu 18 în anul precedent. Totodată, numărul candidaților proveniți din alte state decât România și Republica Moldova a crescut cu 22% la licență și cu 77% la masterat, comparativ cu sesiunea de admitere din iulie 2025”, transmite UAIC.

Cele mai căutate programe de masterat

La studiile de masterat, cea mai mare concurență a fost înregistrată la programul Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului, cu 5,55 candidați pe un loc bugetat.

În top urmează:

Matematici fundamentale pentru învățământ – 4,57 candidați/loc;

Psihologie clinică și psihoterapie – 4,05;

Metode și tehnici de abordare interdisciplinară a adicțiilor – 4,00;

Laborator medical – 3,55;

Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu și familie – 3,24;

Psihologie educațională și consiliere – 3,24;

Comunicare strategică în mediul digital – 3,21;

Probațiune, mediere și asistența socială a victimelor infracțiunilor – 2,80;

Criminalistică – 2,76.

Rezultatele admiterii sunt afișate în perioada 19-31 iulie, când fiecare facultate organizează și tururile de confirmare a locurilor.

UAIC va organiza și o a doua sesiune de admitere în septembrie, pentru locurile rămase disponibile. Înscrierile vor avea loc în perioada 1-3 septembrie, iar rezultatele vor fi afișate între 4 și 9 septembrie.