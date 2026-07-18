O specializare de nișă care continuă să atragă studenți

Elena este studentă în anul al II-lea la Filologie clasică, în cadrul Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, una dintre cele mai rare specializări din România, unde se înscriu doar câțiva studenți în fiecare an.

Tânăra spune că decizia i-a surprins pe cei din jur, însă nu regretă alegerea făcută.

„Toți prietenii mei m-au întrebat dacă am înnebunit când le-am spus că vreau să studiez greaca veche și latina. Mulți au râs și mi-au spus că o să ajung șomeră. Eu cred că universitatea nu trebuie să fie doar despre cum să faci cât mai mulți bani după. Dacă alegem facultatea exclusiv după salariul de peste cinci ani, riscăm să pierdem domenii esențiale pentru cultura noastră.”, a subliniat Elena.

Filologia clasică le oferă studenților posibilitatea de a studia limba și literatura latină, dar și limba și literatura greacă veche. Deși este una dintre cele mai puțin căutate specializări, în fiecare an există tineri care aleg acest drum din pasiune pentru istorie, filosofie, teologie și patrimoniul cultural european.

În anul universitar 2025-2026, în primul an au fost înscriși doar nouă studenți, iar o parte dintre ei urmează în paralel și o altă facultate.

„Toți absolvenții noștri se angajează după absolvire”

Decanul Facultății de Litere din Iași, conf. univ. Dorina-Claudia Tărnăuceanu, spune că percepția potrivit căreia studiile clasice nu oferă oportunități profesionale este greșită.

„I-aș îndemna pe tineri să privească studiile clasice ca pe o investiție într-o formare intelectuală de calitate. Latina și greaca veche dezvoltă în mod remarcabil gândirea critică, capacitatea de analiză și de reacție, precum și rigoarea în exprimare. Toți absolvenții noștri se angajează după absolvire. Își construiesc cariere în învățământ sau cercetare, lucrează în centre de traducere, edituri, biblioteci și instituții culturale, dar și în alte profesii care solicită competențe lingvistice și gândire analitică.”, a precizat aceasta.

Elena vrea să continue cu un master și să facă cercetare

Pentru Elena, alegerea facultății nu a fost dictată de salariu, ci de pasiunea pentru studiile clasice. După terminarea licenței, își dorește să urmeze și un master, iar obiectivul ei este să lucreze în cercetare.

„Personal, îmi doresc ca, după ce termin licența, să continui și cu un master, nu mi se pare timp irosit. Vreau să fac cercetare, mi se pare fascinant să fii printre puținii oameni care pot descifra texte de o valoare uriașă pentru civilizație.”, spune tânăra.

Chiar dacă are doar câțiva studenți în fiecare promoție, specializarea Filologie clasică de la UAIC continuă să atragă tineri care aleg pasiunea și formarea intelectuală înaintea tendințelor de pe piața muncii.