„Primăvara începe nu doar în natură, ci și în modul în care vrem să vedem lumea. Nu putem influența vremurile în care trăim, dar putem controla modul în care reacționăm la ele, prin gândurile, valorile și deciziile noastre“, a subliniat rectorul în mesajul transmis comunității academice.

Acest îndemn la reflecție și responsabilitate vine într-un an marcat de dificultăți pentru sistemul educațional din România. În lipsa unui ministru al educației, deciziile importante pentru viitorul elevilor și studenților întârzie să fie luate. Premierul anunțase la 4 februarie că va comunica numele noului ministru „săptămâna viitoare”, însă la mijlocul lunii februarie nu fusese propus niciun candidat oficial, notează transtelex. Bolojan a recunoscut că situația actuală face dificilă găsirea unei persoane potrivite pentru această funcție.

Totodată, sistemul educațional se pregătește pentru o schimbare semnificativă. Din toamna anului 2026, taxele de școlarizare la Universitatea Babeș-Bolyai vor crește, urmând să fie armonizate cu nivelul finanțării de stat stabilit prin lege, care este de 6.500 de lei pe an pentru programele de licență și master. Rectorul Daniel David consideră însă că această schimbare reprezintă o oportunitate de dezvoltare, în ciuda dificultăților pe care le poate presupune.

„În acest an, care continuă să fie dificil pentru noi toți și pentru întreaga țară, să ne bucurăm de frumusețea primăverii, să privim provocările ca oportunități de dezvoltare și să ne întărim și să ne modelăm caracterul!”, a mai transmis rectorul în mesajul său de primăvară, citat de Transtelex.

În aceeași scrisoare, David a făcut o paralelă între sosirea primăverii și procesul de dezvoltare personală, subliniind că, la fel cum natura învinge frigul, caracterul uman se formează prin încercări și asumarea deciziilor zilnice.

