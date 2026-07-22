Un sinonim, capcana din baremul de corectare al subiectelor la Limba română

La subiectul întâi, punctul A, educatorii au primit un text la prima vedere din romanul „Noi contra voastră”, de Fredrik Backman. Subiectul conține șase cerințe, acestea însumând 30 de puncte. La prima cerință, notată cu 2 puncte, candidații trebuie să menționeze un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvântului „acuză”.

Iată paragraful: „Se uită de jur împrejur – toate hainele, toate obiectele personale au dispărut. Profesorul ia privirea lui Benji drept o acuză, așa că murmură rușinat:

– Eu nu am curajul tău, Benjamin. Eu nu sunt unul dintr-aceia care se luptă”.

Răspunsul corect la acest prim item ar putea fi, printre altele, cuvântul «reproș», însă baremul spune altceva. „Baremul spune că sinonimele cuvântului «acuză» sunt cuvintele «învinovățește» și «condamnă», ceea ce este total eronat”, consideră Petruț Rizea.

„De ce? Pentru că în text avem un substantiv, iar baremul oferă ca sinonim al acestui substantiv un verb! Atunci când ni se cer sinonime contextuale, trebuie să ne uităm la forma cuvântului pe care o avem în text. Dacă avem substantiv, oferim sinonim un substantiv. Dacă prin conversiune acest substantiv devine verb, noi nu putem să oferim sinonim tot un substantiv. Noi oferim sinonimul contextual. Iar în cazul textului de la titularizarea educatorilor avem de-a face cu un substantiv. În acel paragraf, cuvântul «acuză» înseamnă, de fapt, «reproș». Alăturarea articolului „o” ne arată că este vorba despre un substantiv, nu verb”, explică învățătorul care insistă: „Nu poți să oferi unui substantiv un sinonim verb!“.

Petruț Rizea: „Cineva a făcut subiectele, altcineva a făcut baremul de corectare”

Petruț Rizea ne-a mărturisit că, cel mai probabil, eroarea a apărut dintr-un motiv care ține de organizarea examenului de Titularizare 2026. „Eu cred că cineva a făcut subiectul și altcineva a făcut baremul de corectare. Iar persoana respectivă nu a citit cu atenție textul, nu s-a uitat la cuvântul respectiv. Ceea ce mi se pare inadmisibil. Altfel, nu-mi explic eroarea”.

Învățătorul consideră că astfel de situații ar trebui prevenite pe viitor. Iar din acest punct de vedere lucrurile sunt cât se poate de simple: „Persoanele care se ocupă de construcția subiectului propriu-zis ar trebui să fie implicate și în construcția baremului”.

Petruț Rizea mai punctează un aspect: „La partea de gramatică, de morfologie, candidaților li se cere să fie atenți la conversiune, la modul în care anumite cuvinte devin alte părți de vorbire. „De exemplu, avem cuvântul «bunătate» și suntem tentați să spunem că este adjectiv, pentru că vine de la bun. Dar nu, prin conversiune cuvântul a devenit substantiv. Deci, nouă nici se cere să facem această diferențiere, iar tu, cel care faci baremul, nu faci asta”.

O greșeală care-i va lăsa pe mulți educatori fără catedră

Învățătorul atenționează că această greșeală strecurată în baremul de corectare ar putea cântări mult la nota finală. „Au avut această scăpare, însă ce se va întâmpla de acum încolo? Ce variantă de răspuns vor lua în calcul? Vor ține cont de răspunsurile corecte sau de cele incorecte, din barem? Dacă vor merge după barem, va fi o mare problemă”.

Petruț Rizea se referă la faptul că două puncte pierdute ar putea face diferența între un candidat care se titularizează și unul care va fi respins. „Mulți dintre educatori au mers, de exemplu, pe viabilitatea postului. Adică li s-a promis continuitate dacă vor lua Titularizarea cu o notă peste 7. Și acele două puncte, repet, pot face diferența. Mulți dintre acei oameni chiar pot rămâne fără job”.

Discuții aprinse în spațiul online. „Sper să-și dea seama de greșeală”

Discuții aprinse au apărut și în spațiul online, pe grupurile de educatori. Revoltați, oamenii cer corectarea baremului.

„Profesorul ia privirea lui Benji drept o acuză. În text, cuvântul „acuză ” este substantiv. Sinonim ar fi „învinuire”, în niciun caz „învinovățește”, scrie cineva.

„Ia privirea drept o acuză.. acuză nu este verb. Nu mi se pare corect”, a transmis un alt educator.

„Cum să nu faceți diferența între un verb și un substantiv? În text este substantiv, sinonimul respectă partea de vorbire din fragment! Cum să scrii verb?”, se întreabă altcineva.

„Am remarcat eroarea și am făcut sesizare pe adresa de mail registratura@edu.gov.ro, dacă sunt cât mai multe persoane poate se va corecta așa cum trebuie”.

„Păi ca să fie sinonim contextual trebuie să poată fi înlocuit în propoziție. Cum ar suna „Profesorul ia privirea lui Benji drept o *învinovățește*? Sper să-și dea seama de greșeală, sau, dacă nu, profesorii corectori să fie indulgenți.”

„Dacă au făcut subiectele cu chat gpt, ce pretenții să aveți?”

„E greșeala lor, va fi ok în corectare. Nu va stresați”, le-a răspuns educatorilor un profesor de Limba română.

Candidații care obțin minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă, pot ocupa un post pe perioadă nedeterminată, dacă există catedre titularizabile disponibile. Foto: Shutterstock

Titularizare 2026. Când vor fi publicate rezultatele finale

Examenul național de Titularizare 2026, care decide cine poate ocupa un post pe perioadă nedeterminată în învățământul preuniversitar, a fost susținut marți de zeci de mii de candidați din întreaga țară. Proba scrisă a examenului de Titularizare 2026 a avut loc marți, 21 iulie, în cele 121 de centre de concurs organizate la nivel național.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 39.700 de candidați au participat la examen, după ce au îndeplinit condițiile prevăzute de metodologie și au trecut de inspecțiile speciale la clasă sau probele practice.

Examenul de Titulariare reprezintă principalul concurs de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar. Candidații care obțin minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă, pot ocupa un post pe perioadă nedeterminată, dacă există catedre titularizabile disponibile. Cei care obțin cel puțin nota 5 pot fi angajați ca suplinitori.

Rezultatele finale ale examenului de Titularizare 2026 vor fi comunicate în data de 4 august.

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