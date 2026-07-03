Într-o perioadă în care tot mai multe profesii sunt transformate de inteligența artificială, Universitatea Româno-Americană oferă tuturor studenților competențe care completează pregătirea de specialitate și îi ajută să fie pregătiți pentru piața muncii de mâine.

Pentru mulți absolvenți de liceu, alegerea facultății este una dintre cele mai importante decizii. Dar într-o lume în care inteligența artificială schimbă deja aproape toate profesiile, alegerea nu mai înseamnă doar un domeniu de studiu, ci și competențele pe care le vei dobândi pe parcursul facultății și care îți vor influența viitoarea carieră.

Astăzi, indiferent dacă alegi economia, dreptul, marketingul, informatica, educația fizică și sportul sau alte domenii, este foarte probabil ca viitorul tău loc de muncă să presupună utilizarea unor instrumente bazate pe inteligență artificială. De aceea, competențele digitale, gândirea critică și capacitatea de a utiliza responsabil AI devin un avantaj important pentru orice absolvent.

Pornind de la această realitate, Universitatea Româno-Americană anunță integrarea inteligenței artificiale în programele de studii ale tuturor specializărilor universitare și dezvoltarea unui model academic care urmărește formarea competențelor necesare economiei digitale, organizațiilor și societății, în acord cu evoluția pieței muncii și a profesiilor viitorului.

Începând cu 2021 și consolidând această direcție prin noile dezvoltări curriculare, Universitatea Româno-Americană construiește un parcurs educațional prin care studenții dobândesc competențe în utilizarea responsabilă și aplicată a inteligenței artificiale, indiferent de specializarea aleasă.

Astfel, alegerea unei facultăți nu mai înseamnă doar alegerea unei profesii, ci și alegerea unui mediu educațional care îi pregătește pe studenți pentru schimbările tehnologice și pentru cerințele unei piețe a muncii aflate într-o continuă transformare.

De la gândire critică la competențe de inteligență artificială

Modelul academic dezvoltat de Universitatea Româno-Americană pornește de la o premisă esențială: utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei trebuie să se bazeze pe gândire critică, competențe digitale solide și capacitatea de a lua decizii informate, etice și fundamentate pe dovezi.

Astfel, indiferent de domeniul de studiu, studenții au acces la un parcurs educațional care dezvoltă competențe relevante pentru economia digitală și profesiile viitorului.

Parcursul educațional include:

disciplina Critical Thinking , dedicată dezvoltării gândirii analitice și deciziei bazate pe argumente;

, dedicată dezvoltării gândirii analitice și deciziei bazate pe argumente; competențe digitale dezvoltate prin curriculum și certificări relevante, precum ICDL;

utilizarea instrumentelor AI și competențe de Prompt Engineering ;

; disciplina Process Optimization & Automatization with AI, orientată spre aplicarea practică a tehnologiilor pentru optimizarea proceselor.

În funcție de domeniul de studiu, traseul este completat prin discipline aplicate precum AI in Business & Industry, AI in Sport and Kinesiotherapy și Cybercrime Law, care răspund provocărilor specifice fiecărei profesii.

Indiferent de specializarea aleasă, obiectivul este același: ca fiecare absolvent să plece din facultate cu competențe care îi completează pregătirea de specialitate și îl ajută să răspundă cerințelor unei piețe a muncii aflate într-o continuă schimbare.

„Credem că rolul unei universități este de a forma oameni capabili să se adapteze cu ușurință și să performeze în domeniile lor de activitate. De aceea, pregătim studenții nu doar pentru profesiile de astăzi, ci și pentru cele care se redefinesc sau iau naștere sub impactul noilor tehnologii. Integrarea transversală a inteligenței artificiale în toate specializările universității noastre ne va ajuta să completăm, în mod relevant, experiența educațională a fiecărui student. Ne propunem să formăm absolvenți care înțeleg tehnologia, gândesc critic, iau decizii bine fundamentate și utilizează inteligența artificială în mod responsabil pentru a inova, a genera valoare și a contribui la dezvoltarea unei societăți digitale centrate pe om.”, susține Prof.univ.dr.habil. Costel Negricea, Rectorul Universității Româno-Americane.

Cercetare aplicată și infrastructură pentru tehnologiile viitorului

Dincolo de activitatea din sălile de curs, integrarea inteligenței artificiale în procesul educațional este susținută de activitatea de cercetare și de infrastructura tehnologică dezvoltate de Universitatea Româno-Americană prin centre dedicate inovării și tehnologiilor emergente.

Printre acestea se numără CRAI – Center for Research in AI, CSMI – Computational Science & Machine Intelligence, iRIOT – Center for Robotics, IoT & Applied Informatics și IntelBDA – Economic Intelligence, Blockchain & Data Analysis, care reunesc proiecte și inițiative dedicate inteligenței artificiale, științei datelor, roboticii și transformării digitale.

În cadrul acestor centre sunt dezvoltate proiecte de cercetare privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, automatizarea proceselor, neuroștiințele computaționale și sistemele de interacțiune om–mașină, inclusiv cercetări în domeniul Brain Computer Interfaces (BCI).

Studenții au acces la infrastructură dedicată dezvoltării și testării tehnologiilor avansate, inclusiv echipamente EEG pentru activități educaționale și de cercetare, sisteme de realitate virtuală, tehnologii de eye-tracking, imprimare 3D, robotică și automatizare, precum și resurse extinse de calcul pentru dezvoltarea algoritmilor de inteligență artificială.

Parteneriate care conectează educația cu economia digitală

Pregătirea studenților pentru profesiile viitorului este susținută și prin colaborări cu organizații și companii din domeniul tehnologiei și al transformării digitale.

Universitatea Româno-Americană dezvoltă inițiative educaționale și proiecte împreună cu organizații și companii din domeniul tehnologiei, inclusiv prin colaborări cu Google, Microsoft și ICDL pentru consolidarea competențelor digitale și utilizarea tehnologiilor emergente.

Universitatea dezvoltă, totodată, proiecte în sectoare precum fintech, robotică, smart manufacturing și Internet of Things (IoT), oferind studenților oportunitatea de a înțelege modul în care tehnologiile emergente sunt integrate în mediul economic și organizațional.

Dimensiunea internațională a acestor inițiative este consolidată prin colaborări academice de cercetare, inclusiv împreună cu Universitatea din Florența (UniFi), în proiectele europene READy și EMILE, dedicate utilizării responsabile a inteligenței artificiale în educație și dezvoltării unor instrumente inovatoare pentru cadrele didactice din învățământul primar.

Prin aceste proiecte și parteneriate, Universitatea Româno-Americană contribuie la dezvoltarea unor modele moderne de educație și cercetare și le oferă studenților oportunități de învățare conectate la evoluția tehnologiei și la cerințele economiei digitale.

”Ne propunem să dezvoltăm competențe care îi vor ajuta pe studenții noștri să se adapteze continuu, să colaboreze interdisciplinar și să răspundă cu agilitate cerințelor pieței muncii. De aceea, investim constant în pregătirea cadrelor didactice și personalului administrativ, în curriculum, cercetare, infrastructură și parteneriate, pentru ca educația să rămână relevantă și conectată la ceea ce urmează.”, declară Prof.univ.dr.habil. Costel Negricea, Rectorul Universității Româno-Americane.

O investiție în competențele viitorului

Transformarea digitală schimbă rapid modul în care oamenii învață, lucrează și colaborează. În acest context, alegerea unei facultăți înseamnă mai mult decât alegerea unei specializări – înseamnă alegerea competențelor care îi vor ajuta pe absolvenți să se adapteze unei piețe a muncii aflate într-o continuă schimbare.

Prin integrarea competențelor de inteligență artificială în toate programele de studii, dezvoltarea cercetării aplicate, investițiile în infrastructură și extinderea parteneriatelor cu mediul economic și academic, Universitatea Româno-Americană construiește un model educațional conectat la cerințele economiei digitale și ale profesiilor viitorului.

La Universitatea Româno-Americană, inteligența artificială nu este doar un subiect despre viitor – este deja parte din modul în care se învață, se cercetează și se construiesc competențele profesionale ale noii generații.

Universitatea pregătește extinderea ofertei educaționale prin noi programe și inițiative dedicate studenților, profesorilor, absolvenților și mediului de business, cu accent pe utilizarea responsabilă și aplicată a inteligenței artificiale.

Informații suplimentare despre proiectele internaționale menționate în articol:

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