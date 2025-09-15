Decizia Inspectoratului a fost suspendată de instanță

IȘJ Constanța a desființat pe 25 august, cu doar două săptămâni înainte de a începe școala, o clasă de a IX-a de la acel liceu pe motiv că nu s-au înscris suficienți elevi. Erau înscriși doar 14 elevi în loc de 16 numărul minim de elevi pentru a înființa o clasă, relatează Edupedu. Ulterior, un elev a dat în judecată Inspectoratul.

Iar decizia IȘJ Constanța prin care a desființat o clasă de a IX-a de la Liceul Tehnologic „I. C. Brătianu” din localitatea Nicolae Bălcescu a fost suspendată în primă instanță, de Tribunalul Constanța, luni, 15 septembrie.

„Suspendă executarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea nr. 62/25.08.2025 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie de drept. Obligă pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa să plătească reclamantului suma de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare”, se arată în soluția instanței.

Hotărârea instanței nu este definitivă.

IȘJ Constanța va ataca decizia Tribunalului

Uniunea Elevilor din Constanța a atras atenția la început de septembrie, că Inspectoratul Școlar Constanța a decis în data de 25 august să desființeze clasa de a IX-a – domeniul Construcții, de la Liceul Tehnologic „I. C. Brătianu” din localitatea Nicolae Bălcescu, calificarea profesională Zidar– Pietrar – Tencuitor, pe motiv că sunt doar 14 elevi, alți doi înscriși erau repetenți și de aceea nu au fost luați în calcul. Elevii au fost trimiși de Inspectorat la alt liceu, cel din comuna constănțeană Crucea, dar și această clasă a fost desființată tot pentru că nu au fost suficienți elevi înscriși.

Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV
Recomandări
Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV

IȘJ Constanța a anunțat că va ataca decizia Tribunalului Constanța și spune că 11 elevi care erau în clasa respectivă, s-au înscris, ulterior, la alte școli, dintre care cinci elevi, la învățământ privat.

„11 dintre cei 14 elevi din lista de la Liceul Tehnologic I.C. Brătianu Nicolae Bălcescu sunt înscriși la alte unități de învățământ. Deși au fost îndrumați către unitățile de învățământ de stat, 5 dintre aceștia (inclusiv elevul care a demarat acțiunea în instanță) s-au înscris la un liceu particular aflat în Municipiul Constanța”, spune ISJ într-un comunicat de presă.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța precizează că va pune în aplicare hotărârea de instanță, (n. r. adică va suspenda decizia).

Cu toate acestea, IȘJ precizează:

„a) la acest moment, cei 14 elevi sunt înscriși în alte unități de învățământ și nu pot fi obligați să revină în liceul din localitate;

b) unitatea de învățământ a început anul școlar cu clasa diminuată din planul de școlarizare, așadar nu există orar, cadre didactice angajate pe posturile/ normele aferente”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Ajunge” | EXCLUSIV
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce s-a aflat acum despre Catinca Roman și fiica ei, Calina. Au plecat din Asia Express cu mare scandal, aducând acuzații grave echipei de producție. Cum toată lumea știe, concurenții sunt plătiți pentru a participa în emisiune. Ce s-a întâmplat în cazul lor
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Catinca Roman și fiica ei, Calina. Au plecat din Asia Express cu mare scandal, aducând acuzații grave echipei de producție. Cum toată lumea știe, concurenții sunt plătiți pentru a participa în emisiune. Ce s-a întâmplat în cazul lor
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Elle.ro
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
gsp
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
GSP.RO
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol
Tvmania.ro
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol

Alte știri

Cozi la magazinele din București în care se vinde Kendama. Modelele Sweets și Krom Pop, cele mai căutate. Influencerul Bisoi le promovează
Știri România 21:32
Cozi la magazinele din București în care se vinde Kendama. Modelele Sweets și Krom Pop, cele mai căutate. Influencerul Bisoi le promovează
O profesoară din Constanța a fost pălmuită de un elev de 15 ani, după ce s-au certat
Știri România 20:16
O profesoară din Constanța a fost pălmuită de un elev de 15 ani, după ce s-au certat
Parteneri
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Adevarul.ro
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Doliu la Rapid. A murit fratele lui Costel Gâlcă
Fanatik.ro
Doliu la Rapid. A murit fratele lui Costel Gâlcă
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

De ce a ratat, de fapt, Irinel Columbeanu prima prezentare de modă a fiicei sale. Nașul fostului milionar rupe tăcerea. „E o situație oribilă”
Stiri Mondene 17:40
De ce a ratat, de fapt, Irinel Columbeanu prima prezentare de modă a fiicei sale. Nașul fostului milionar rupe tăcerea. „E o situație oribilă”
De ce trebuie Emil Rengle să locuiască și în Dubai: „O să fiu cu un picior aici, cu unul acolo”. Cum îl caracterizează pe Alejandro Fernandez, iubitul său
Exclusiv
Stiri Mondene 17:32
De ce trebuie Emil Rengle să locuiască și în Dubai: „O să fiu cu un picior aici, cu unul acolo”. Cum îl caracterizează pe Alejandro Fernandez, iubitul său
Parteneri
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Elle.ro
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
TVMania.ro
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
ObservatorNews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Mediafax.ro
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
El este Mădălin, militarul român de 41 de ani care a murit în misiune, în Afganistan. Acasă îl așteptau o soție și un copil
KanalD.ro
El este Mădălin, militarul român de 41 de ani care a murit în misiune, în Afganistan. Acasă îl așteptau o soție și un copil

Politic

Nicușor Dan a explicat de ce l-a rechemat pe Marius Lazurca din calitatea de ambasador. Diplomatul, vehiculat la șefia SIE
Politică 21:26
Nicușor Dan a explicat de ce l-a rechemat pe Marius Lazurca din calitatea de ambasador. Diplomatul, vehiculat la șefia SIE
Șefii PSD își calmează liderii grei din teritoriu, după un compromis făcut în coaliție. Ce a obținut USR în schimbul renunțării la cinci prefecți SURSE
Exclusiv
Politică 21:00
Șefii PSD își calmează liderii grei din teritoriu, după un compromis făcut în coaliție. Ce a obținut USR în schimbul renunțării la cinci prefecți SURSE
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Legătura neștiută dintre Charlie Kirk și România. Cine e Roxana, ”îngerul” din Constanța
Fanatik.ro
Legătura neștiută dintre Charlie Kirk și România. Cine e Roxana, ”îngerul” din Constanța
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice