Decizia Inspectoratului a fost suspendată de instanță

IȘJ Constanța a desființat pe 25 august, cu doar două săptămâni înainte de a începe școala, o clasă de a IX-a de la acel liceu pe motiv că nu s-au înscris suficienți elevi. Erau înscriși doar 14 elevi în loc de 16 numărul minim de elevi pentru a înființa o clasă, relatează Edupedu. Ulterior, un elev a dat în judecată Inspectoratul.

Iar decizia IȘJ Constanța prin care a desființat o clasă de a IX-a de la Liceul Tehnologic „I. C. Brătianu” din localitatea Nicolae Bălcescu a fost suspendată în primă instanță, de Tribunalul Constanța, luni, 15 septembrie.

„Suspendă executarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea nr. 62/25.08.2025 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie de drept. Obligă pârâtul Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa să plătească reclamantului suma de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare”, se arată în soluția instanței.

Hotărârea instanței nu este definitivă.

IȘJ Constanța va ataca decizia Tribunalului

Uniunea Elevilor din Constanța a atras atenția la început de septembrie, că Inspectoratul Școlar Constanța a decis în data de 25 august să desființeze clasa de a IX-a – domeniul Construcții, de la Liceul Tehnologic „I. C. Brătianu” din localitatea Nicolae Bălcescu, calificarea profesională Zidar– Pietrar – Tencuitor, pe motiv că sunt doar 14 elevi, alți doi înscriși erau repetenți și de aceea nu au fost luați în calcul. Elevii au fost trimiși de Inspectorat la alt liceu, cel din comuna constănțeană Crucea, dar și această clasă a fost desființată tot pentru că nu au fost suficienți elevi înscriși.

IȘJ Constanța a anunțat că va ataca decizia Tribunalului Constanța și spune că 11 elevi care erau în clasa respectivă, s-au înscris, ulterior, la alte școli, dintre care cinci elevi, la învățământ privat.

„11 dintre cei 14 elevi din lista de la Liceul Tehnologic I.C. Brătianu Nicolae Bălcescu sunt înscriși la alte unități de învățământ. Deși au fost îndrumați către unitățile de învățământ de stat, 5 dintre aceștia (inclusiv elevul care a demarat acțiunea în instanță) s-au înscris la un liceu particular aflat în Municipiul Constanța”, spune ISJ într-un comunicat de presă.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța precizează că va pune în aplicare hotărârea de instanță, (n. r. adică va suspenda decizia).

Cu toate acestea, IȘJ precizează:

„a) la acest moment, cei 14 elevi sunt înscriși în alte unități de învățământ și nu pot fi obligați să revină în liceul din localitate;

b) unitatea de învățământ a început anul școlar cu clasa diminuată din planul de școlarizare, așadar nu există orar, cadre didactice angajate pe posturile/ normele aferente”.

