Cinci Premii Nobel pentru Universitatea din California

Premiile din acest an ridică numărul total de Nobeluri câștigate de UC la 75. Este pentru prima dată în istoria premiilor când patru membri ai aceleiași instituții primesc această distincție într-un singur an.

Luni, Frederick J. Ramsdell, absolvent al UC San Diego și UCLA, împreună cu colaboratori din Seattle și Japonia, a primit Premiul Nobel pentru Medicină. Echipa sa a identificat celulele care împiedică sistemul imunitar să atace propriile țesuturi ale corpului.

Marți, profesorul emerit John Clarke de la UC Berkeley, profesorul emerit John Martinis și profesorul Michel Devoret de la UC Santa Barbara au fost recompensați cu Premiul Nobel pentru Fizică. Cercetările lor au pus bazele computerelor cuantice de astăzi.

Miercuri, profesorul Omar Yaghi de la UC Berkeley a împărțit Premiul Nobel pentru Chimie cu oameni de știință din Australia și Japonia. Descoperirile lor au condus la o arhitectură moleculară superabsorbantă, capabilă să curețe poluanții din atmosferă sau să extragă apă potabilă din aerul uscat al deșertului.

Importanța finanțării federale

„Aceste premii sunt dovezi tangibile ale muncii desfășurate zilnic la Universitatea din California pentru a extinde cunoașterea și a testa limitele științei”, a declarat președintele UC, James B. Milliken, citat de University of California.

Recomandări Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”

Toate aceste realizări au fost posibile datorită finanțării competitive din partea guvernului federal. Institutul Național de Sănătate a sprijinit studiul lui Ramsdell din 2001, care a identificat o mutație genetică responsabilă pentru o tulburare fatală a sistemului imunitar.

Cercetările în fizică ale lui Clarke, Devoret și Martinis au beneficiat de finanțare din partea National Science Foundation, Departamentul de Energie al SUA și Administrația Națională de Securitate. De asemenea, proiectele inovatoare ale lui Yaghi au primit peste o duzină de granturi federale.

Guvernul federal rămâne principalul susținător al cercetării fundamentale în SUA, finanțând 40% din cheltuielile totale pentru cercetare în fazele incipiente. În 2021, laboratoarele universitare au realizat 45% din cercetarea fundamentală și 16% din cercetarea aplicată din SUA.

Perspectivele științei americane

„Nu este vorba doar despre bani, ci despre ambiția din spatele acestora”, a explicat istoricul științific W. Patrick McCray de la UC Santa Barbara. „Statele Unite au construit mari acceleratoare de particule, telescoape și nave de cercetare. Acestea au atras oameni de știință din întreaga lume”.

Profesorul Yaghi, care a crescut în Iordania fără acces la electricitate, a subliniat rolul esențial al granturilor federale în cariera sa.

„Aceste granturi mi-au permis să mă îndepărtez de chimia tradițională și să explorez idei complet noi”, a spus el.

Amenințări la adresa cercetării științifice

Cu toate acestea, sistemul care a sprijinit descoperirile științifice de-a lungul decadelor este acum în pericol. În 2025, guvernul federal a anulat sau amânat mii de granturi de cercetare pentru universitățile americane.

Deși multe proiecte ale UC au fost reluate, incertitudinea a afectat cercetări esențiale, inclusiv studii despre sănătatea maternă, Alzheimer și obezitate.

Administrația Trump a propus reduceri semnificative ale bugetului pentru agențiile științifice, unele de până la 50%. „Acest lucru va paraliza știința”, a avertizat profesorul Clarke. „Ar putea dura un deceniu să revenim la nivelul de acum șase luni”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE