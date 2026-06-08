Cât durează vacanța de vară în 2026 pentru majoritatea elevilor

Pentru majoritatea covârșitoare a elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal (clasele non-terminale), cursurile acestui an școlar se vor încheia oficial vineri, 19 iunie 2026.

Vacanța de vară 2026 va începe sâmbătă, 20 iunie 2026, și se va întinde până duminică, 6 septembrie 2026. Asta înseamnă că elevii se vor bucura de o perioadă de repaus de aproximativ două luni și jumătate. Mai exact, este vorba despre o pauză totală de 11 săptămâni.

Infografic de culoare roșu și alb care arată zilele în care se termină școala înainte de vacanța de vară 2026 și ziua în care va începe școala în septembrie

Cine intră mai devreme în vacanța de vară 2026? Excepțiile din calendar

Așa cum se întâmplă în fiecare an, calendarul aprobat de Ministerul Educației prevede o serie de modificări substanțiale pentru elevii care au de susținut examene naționale sau care urmează filiere specifice:

  • Absolvenții claselor a XII-a și a XIII-a (învățământ de zi, seral sau cu frecvență redusă): Pentru ei, cursurile se termină mult mai devreme, respectiv vineri, 5 iunie 2026. Aceștia intră în vacanță din 6 iunie, intervalul rămas fiind dedicat exclusiv pregătirii intense și susținerii examenului de Bacalaureat 2026.
  • Elevii de clasa a VIII-a: Aceștia încheie cursurile vineri, 12 iunie 2026, urmând ca din 13 iunie să intre în vacanță și să se concentreze pe etapele Evaluării Naționale.
  • Învățământul liceal tehnologic și profesional: În cazul acestor calificări, programa impune o perioadă de studiu mai lungă (37 de săptămâni în total). Astfel, acești elevi vor merge la școală până vineri, 26 iunie 2026, intrând în vacanța mare abia din 27 iunie.

Când începe școala în septembrie? Data oficială pentru anul școlar 2026-2027

După cele 11 săptămâni de deconectare, elevii și cadrele didactice vor reveni în bănci la începutul toamnei. Noul an școlar 2026-2027 va debuta oficial luni, 7 septembrie 2026.

Conform reglementărilor în vigoare, structura noului an de învățământ va fi organizată tot pe module și va cuprinde, pentru majoritatea claselor, un număr de 36 de săptămâni de cursuri. Anul școlar care începe în septembrie urmează să se finalizeze pe data de 18 iunie 2027.

Pentru părinți și elevi, această perioadă de vară reprezintă un bun prilej de planificare a taberelor și concediilor, având în vedere că datele de reîntoarcere la școală sunt fixe și nu vor suferi modificări de ultim moment.

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