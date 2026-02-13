3.000 de lei pentru cinci zile de distracție

Raluca Timiș locuiește în București și are doi copii de 15 ani. „Când au împlinit vârsta de 10 ani, am considerat că sunt suficient de mari să fie trimiși în tabără”, ne-a mărturisit mama. „Pentru că școala unde învățau ei nu organiza astfel de plecări, am ales din oferta unui centru educațional de tip After School. Și i-am trimis și în tabără la schi, în vacanța mobilă, dar și în tabere de vară”, ne-a explicat mama.

Este o alegere pe care părinții o fac pentru anumite beneficii, deși prețurile au crescut de la un an la altul. „De la 2.000 de lei, prețul a crescut la peste 2.000 și a ajuns, anul acesta, la aproape 3.000 de lei pentru cinci zile, cu plecare duminică și întoarcere vineri. În banii aceștia intră transportul cu trenul, cazarea și mesele. Ca și destinații, au mers în stațiunile de pe Valea Prahovei. Au plecat la Bușteni, în Poiana Brașov, dar și la Moeciu”. Pentru că Raluca are doi copii, ea a plătiti în jur de 5.000 de lei.

Distracția costă, așadar, destul de mult, iar părinții trebuie să bage mâna adânc în buzunare. „Se plătește un avans, iar apoi, cu o săptămână înainte de plecare, se achită restul banilor. Dar, să știți, dacă te duci tu cu copilul la munte, în familie, s-ar putea să plătești chiar mai mult”.

Aceste costuri nu implică permisul de schi, adică biletul de acces pentru utilizarea instalațiilor pe cablu precum teleschi, telescaun, telecabină. „Pentru că nu se știe dacă toți copiii vor să schieze, câte ore vor s-o facă, dacă vor în fiecare zi, mulți care abia învață nici nu urcă pe pârtie. Deci, acest abonament se plătește acolo, la fața locului, în funcție de opțiunile fiecăruia”.

Cât despre o sesiune cu un instructor, aceasta costă în jur de 100 de lei. „Prețurile pot varia însă de la o stațiune la alta, de la o pârtie la alta”, ne-a mai spus părintele.

Raluca Timiș are doi copii și i-a trimis în tabere de schi de la 10 ani. Foto: arhivă personală

Sfaturi ca de la părinte la părinte. Cum să faci cea mai bună alegere

Am vorbit cu Raluca și despre siguranța copiilor care pleacă în astfel de tabere și am rugat-o să ne dea câteva sfaturi. Primul lucru pe care ni l-a spus și, poate, cel mai important, ține de încrederea pe care părintele o are în organizatori. „Noi am avut mare încredere în angajații centrului educațional care au însoțit copiii. Niște oameni foarte implicați, foarte atenți, foarte responsabili. Evident, trebuie să știi și ce copii pleacă în aceste deplasări, cine sunt, dacă ai tăi se înțeleg cu ei. Dar, în general, ei se cunosc, doar sunt colegi acolo, se văd zi de zi”.

Un alt sfat de care ar trebui ținut cont este atenția pe care o acordăm condițiilor de organizare a taberei. „Copiii care pleacă trebuie să fie, cât de cât, apropiați ca și vârstă. Este un aspect care contează foarte mult. Cu cât sunt mai apropiați ca vârstă, cu atât interacționează mai bine și leagă prietenii”. Apoi, părinții ar trebui să știe că organizatorii pot pune la dispoziție voluntari care să aibă grijă de copii cât se află în tabără. „Siguranța ar trebui să fie pe primul loc”.

Voluntarul este o persoană care are grijă de copii, pe lângă învățătorii sau profesorii însoțitori. Îi supraveghează, îi ajută să se îmbrace, să se pregătească pentru diferite activități, să nu-și uite lucrurile pe undeva, se asigură că cei mici sunt în siguranță, că nu li se întâmplă nimic rău, că nu sunt expuși vreunui pericol.

O sesiune alături de un instructor de schi durează câteva ore și costă în jur de 100 de lei. Foto: Shutterstock

Instructorul de schi, o ofertă de neratat

Ramona a recunoscut că aceste plecări ale copiilor în tabăra de schi presupun, într-adevăr, un efort financiar, mai ales că femeia are nu unul, ci doi băieți. „Dar merită, căci copiii noștri se simt bine acolo, se distrează, îi văd, efectiv, cum se bucură. Și, dacă ei sunt fericiți, și noi suntem fericiți”.

Pe de altă parte, în luna februarie, puțini părinți pot să-și ia concediu de odihnă, în perioada vacanței mobile. „Noi încercăm să împăcăm cumva și capra și varza: pe ei îi trimitem la distracție, iar noi rămânem liniștiți, acasă, concentrându-ne pe joburile pe care le avem”.

Ramona ne-a spus că întreaga familie iubește sporturile de iarnă, iar plecările la schi nu lipsesc în niciun an. „Am ajuns la concluzia că un copil mic, dacă e să învețe să schieze, nu ar trebui să fie învățat de părinți, ci de un instructor cu experiență, care să-i arate mișcările corecte. Iar în aceste tabere copiii mei chiar au învățat foarte multe. Noi, pentru că nu avem tehnica cea mai bună, nu i-am fi învățat atât de bine. Iar schiul este un sport care poate fi periculos dacă nu este practicat corect”.

În taberele organizate la schi, copiilor li se pun la dispoziție instructori cu experiență, însă pârtia le oferă și alte modalități de petrecere a timpului liber și de distracție. Copiii se pot da cu sania sau cu skateboard-ul. „În aceste tabere, în care cei mici învață lucruri, iau lecții, nu există nici oboseală, nici plictis. Acolo, deodată, dispar toate aceste griji și probleme. Mai degrabă, se plâng atunci când merg cu noi. Ba că-i dor picioarele, ba că au obosit..și noi, părinții, suntem mai îngăduitori. Dar în fața unui instructor își iau foarte în serios treaba”.

Copiii care nu schiază au la dispoziție alte distracții: plimbări prin pădure, escaladă, vizite în parcuri tematice, la muzee sau case memoriale. Foto: Shutterstock

Beneficii. Tabăra școlară, evadarea din rețele

Tabăra este o modalitate de a-i face pe copii să devină mai independenți, mai responsabili, să aibă grijă de ei, de lucrurile lor, să învețe să respecte reguli, să înțeleagă ce înseamnă prietenia și spiritul de echipă. „Să știți că am observat la ei o schimbare. Sunt mai stăpâni pe ei, mai siguri, parcă mai descurcăreți și mai încrezători în a încerca lucruri noi. Taberele, în general, organizate de oameni responsabili, îi călesc pe copii, dar în sensul bun al cuvântului”, ne-a mai mărturisit mama.

Într-o tabără, copiii uită de gadget-urile care le ocupau mai tot timpul acasă. Nu mai stau atât de mult pe social media, nu-și mai ocupă timpul cu jocuri pe calculator. Nu mai stau toată ziua cu telefoanele în mână, butonându-le sau pe internet.

„Aceste ieșiri le oferă foarte multe activități în aer liber. Și nu e obligatoriu să învețe să schieze dacă nu vor, căci pârtia oferă o gamă foarte largă de distracții. Apoi, este vorba despre interacțiune, socializare, despre dezvoltarea lor personală. Copiii mei au legat prietenii cu alții, strânse, durabile. Și acum se mai întâlnesc, din când în când, la un suc”, ne-a mai spus Raluca.

Contract pentru distracție

Părinții care doresc să-și înscrie copiii în tabără, indiferent că vorbim despre o vacanța la schi sau în sezonul cald, la munte sau la mare, trebuie să semneze un contract care ar putea avea atașate cel puțin două anexe.

În contract sunt trecute informații despre durata deplasării, costuri, modalitățile de plată, condițiile de rezervare și de anulare, obligațiile organizatorului și al beneficiarilor, regulamentul de ordine interioară. Părinții trebuie să-și dea acordul pentru eventuale intervenții medicale de urgență, dacă situația o impune, și acordul de fotografiere și înregistrare video a copilului. În contract există și informații cu privire la forța majoră, prelucrarea datelor cu caracter personal.

Acestui document îi pot fi atașate mai multe acte anexe. Una dintre ele, de exemplu, ar putea prezenta oferta organizatorului: perioada desfășurării taberei, preț, condiții, facilități, activități. Alta ar putea reprezenta o notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal, iar într-o altă anexă s-ar putea regăsi o listă cu ce trebuie să conțină bagajele.

Taberele de vară se organizează la munte sau la mare, iar costurile diferă în funcție de zona aleasă și perioada stabilită. Foto: Shutterstock

A început perioada rezervărilor pentru taberele din vară

În general, în acest an, prețurile taberelor organizate la munte, la schi, ating suma de 3.000 de lei sau chiar o depășesc. De exemplu, o tabără organizată la Râșnov, în perioada 8-14 februarie 2026, destinată elevilor între 8 și 17 ani costă 3.270 de lei. În acești bani intră transferul cu autocarul sau microbuzede la gara din Brașov până la destinație, cazarea, trei mese pe zi și două gustări, plus cursurile de schi. Organizatorul a anunțat și extracosturi. Este vorba despre transportul pe cablu pentru cele cinci zile.

Tot în această perioadă, se fac rezervări și pentru taberele de vară. „Am decis să ne trimitem copilul, la vară, la începutul lui iulie, în prima lui tabără. Va merge la munte, într-o localitate din județul Brașov, iar pentru cele 5 zile de distracție vom plăti 1.900 de lei”, a declarat pentru Libertatea Cosmina Preda-Matei, mama unui băiețel de 8 ani.

„Va pleca împreună cu colegii săi de la After School. Rezervarea locului ne costă 600 de lei și trebuie achitată până la finalul lunii februarie. Restul banilor poate fi plătit în mai multe tranșe, data limită fiind 5 iunie”, continuă femeia.

Transportul, ne-a mai spus ea, se va face cu autocarul, copiii vor beneficia de trei mese pe zi și două gustări și vor fi cazați în camere de două sau trei paturi. Cât despre activitățile propuse, printre acestea se numără drumeții, foc de tabără, seară de karaoke, de film, seară de talente, vânătoare de comori și karting. „Vor avea alături, pe lângă doamnele însoțitoare de la After, și un voluntar care îi va supraveghea cu atenție”, ne-a mai spus Cosmina.

Următoarea vacanță a elevilor va fi în aprilie. Foto: Shutterstock

Adio, tabără dragă! Când se încheie vacanța de schi

În perioada 16-23 februarie vor intra în vacanța mobilă elevii din București și județele: Ilfov, Bihor, Sălaj, Cluj, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila și Vaslui.

În intervalul 23 februarie – 1 martie, vor intra în vacanța de schi elevii din județele: Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj.

