Peste 22% dintre copiii cu vârste între 11 și 15 ani sunt dependenți digital

Conform unui studiu realizat de Salvaţi Copiii în decembrie 2025, reţelele sociale sunt aproape universal utilizate de minori, inclusiv de copii cu vârste între 12 şi 14 ani. Aproximativ o treime dintre aceştia menţin profiluri publice, accesibile oricărui utilizator. 

Datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din 2024 arată că dependenţa de dispozitive mobile afectează peste 22% dintre copiii români între 11 şi 15 ani, iar analizele publicate între 2022 şi 2025 indică legături între utilizarea problematică şi simptome depresive, anxietate, tulburări de somn şi chiar comportamente de autovătămare sau suicid.

Organizația Salvaţi Copiii, mesaj adresat Guvernului Bolojan: „Avem nevoie de o lege care să interzică accesul sub 13 ani la reţelele sociale”
De la vârste fragede, copiii au ajuns dependenți de telefoanele mobile, internet, rețele sociale și jocuri online. Foto: Shutterstock

Riscurile expunerii la social media și jocuri online în rețea

În 2025, Salvaţi Copiii România a înregistrat peste 53.000 de raportări de materiale cu abuz sexual asupra copiilor prin programul „Ora de Net”. Majoritatea materialelor sunt generate de copii, deseori sub presiune sau manipulare, şi ajung să fie distribuite în reţelele de exploatare. Riscurile sunt mai pronunţate pentru copiii defavorizaţi, afirmă organizaţia. Jocurile video online, care permit comunicarea liberă între utilizatori, expun copiii la riscuri similare şi pot amplifica dependenţa digitală.

Organizaţia Salvați Copiii subliniază necesitatea sancţionării platformelor care permit crearea de conturi de către minori fără verificare şi introducerea educaţiei digitale în şcoli. 

Propuneri legislative şi educaţionale cerute de organziația Salvați Copiii

Organizaţia Salvaţi Copiii recomandă următoarele măsuri:

  • Interdicţie totală pentru copiii sub 13 ani: Implementarea sistemelor reale de verificare a vârstei, cum ar fi cele bazate pe acte de identitate sau analize biometrice.
  • Acces condiţionat între 13 şi 15 ani:  Utilizarea unei aplicaţii naţionale pentru verificarea vârstei şi control parental, cu limitarea accesului zilnic la o oră.
  • Sancţiuni pentru platforme: Platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificare sau accesul la conţinut inadecvat, precum reclame violente sau pentru jocuri de noroc, trebuie sancţionate.
  • Educaţie digitală obligatorie: Introducerea modulelor de educaţie media şi siguranţă online în şcoli, prioritizând formarea profesorilor şi dezvoltarea abilităţilor digitale ale copiilor şi părinţilor. Datele Eurostat arată că doar 28% dintre români deţin competenţe digitale de bază.
  • Alternative offline: Investiţii în activităţi extracurriculare, cluburi educaţionale, terenuri sportive şi spaţii comunitare pentru reducerea timpului petrecut în faţa ecranelor.
  • Supravegherea pieţei digitale: Guvernul trebuie să certifice platformele care respectă standardele de siguranţă şi să implementeze măsuri de protecţie, inclusiv control parental integrat şi limitarea vizibilităţii conţinutului pentru minorii sub 15 ani.
Emmanuel Macron vorbește gesticulând din mână la o conferință de presă organizată la Palatul Elysee din Paris, 6 ianuarie 2026
Emmanuel Macron. Foto: Hepta

Mai multe state europene au început demersurile legislative pentru limitarea accesului copiilor la social-media

România nu este singura ţară care analizează reglementarea accesului minorilor la reţelele sociale. Slovenia, Spania şi Grecia au propus sau adoptat măsuri similare. În Slovenia, se pregăteşte o lege pentru interzicerea accesului minorilor sub 15 ani la social media, inspirată din legislaţia altor state. Vicepremierul Matej Arcon a declarat că „Guvernul arată că ne pasă de copiii noştri”.

Grecia implementează verificarea vârstei prin aplicaţii digitale, iar Spania intenţionează să interzică accesul adolescenţilor sub 16 ani. Premierul Pedro Sánchez a afirmat că mediul online este „un spaţiu al dependenţei, abuzurilor, manipulării şi violenţei”. Franța, de asemenea, va lua aceleași măsuri. La fel și Portugalia. 

În Australia, legea care interzice accesul copiilor dub 15 ani la rețele sociale a intrat în vigoare pe 10 decembrie 2025. Autorităţile eliminat 4,7 milioane de conturi ale utilizatorilor sub vârsta legală. 

România rămâne în urmă, dezbaterile fiind încă la început. Secretarul de stat Raed Arafat a susţinut public limitarea accesului copiilor, dar premierul Ilie Bolojan a respins ideea unei interdicţii generale, preferând să pună accent pe educaţie şi responsabilitatea părinţilor.

Salvați Copiii: „Protecția copiilor, o obligație a statului”

Salvaţi Copiii România subliniază că protecţia copiilor în mediul digital este o obligaţie a statului, derivată din angajamentele asumate prin Convenţia ONU privind Drepturile Copilului. „Solicităm Guvernului să acorde prioritate acestui proiect de lege şi să iniţieze, în regim de urgenţă, un proces legislativ şi administrativ necesar pentru implementarea unui cadru eficient de protecţie”, afirmă organizaţia într-un comunicat de presă.

Reprezentanții Salvați Copiii România consideră că măsurile propuse sunt esenţiale pentru un echilibru între dreptul la informare şi dreptul la protecţie al minorilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Anca Dinicu și-ar fi dorit să interacționeze cu adevărata Felea Gina: „Nu cred că mă place”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
O recunoști?! La 20 de ani toți vorbeau de frumusețea și celebritatea ei, însă acum faimoasa vedetă este de nerecunoscut. Umblă în papuci pe stradă și nici apropiații nu au recunoscut-o după ultimele imagini cu ea
Viva.ro
O recunoști?! La 20 de ani toți vorbeau de frumusețea și celebritatea ei, însă acum faimoasa vedetă este de nerecunoscut. Umblă în papuci pe stradă și nici apropiații nu au recunoscut-o după ultimele imagini cu ea
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Unica.ro
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: „Mi-a recomandat un alt doctor...”
Elle.ro
Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: „Mi-a recomandat un alt doctor...”
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Libertateapentrufemei.ro
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Avantaje.ro
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

A început sezonul inundațiilor în România: 21 de localități din 5 județe sunt sub ape. Gospodării izolate și drumuri blocate
Știri România 11:42
A început sezonul inundațiilor în România: 21 de localități din 5 județe sunt sub ape. Gospodării izolate și drumuri blocate
Un site care vindea puieți de paulownia publică acum știri făcute cu inteligența artificială și a depășit la expunere site-uri precum StirileProTV, Antena 3 sau HotNews
Știri România 10:57
Un site care vindea puieți de paulownia publică acum știri făcute cu inteligența artificială și a depășit la expunere site-uri precum StirileProTV, Antena 3 sau HotNews
Parteneri
Paradoxul orașelor mici din România: încremenite în timp, sufocate de trafic și cu prețuri tot mai mari
Adevarul.ro
Paradoxul orașelor mici din România: încremenite în timp, sufocate de trafic și cu prețuri tot mai mari
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
Fanatik.ro
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Kennedy Boateng e jucătorul etapei după dubla de la Ovidiu
Kennedy Boateng e jucătorul etapei după dubla de la Ovidiu
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! Celebra actriță s-a logodit! Vedeta este din nou fericită după trei căsnicii eșuate: "Mi-a pus și un inel pe deget." Foto
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Celebra actriță s-a logodit! Vedeta este din nou fericită după trei căsnicii eșuate: "Mi-a pus și un inel pe deget." Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte

Monden

Ce i-a zis Dani Oțil colegei Ruxandra Luca în direct la „Neatza cu Răzvan și Dani”: „Să te scoată la o pizza, spre exemplu”
Stiri Mondene 14:19
Ce i-a zis Dani Oțil colegei Ruxandra Luca în direct la „Neatza cu Răzvan și Dani”: „Să te scoată la o pizza, spre exemplu”
Situația financiară a lui Mircea Solcanu. Din ce trăiește fostul prezentator TV. „Sunt prieteni care mă surprind, unii cu o masă, alții cu alimente de sărbători”
Stiri Mondene 14:07
Situația financiară a lui Mircea Solcanu. Din ce trăiește fostul prezentator TV. „Sunt prieteni care mă surprind, unii cu o masă, alții cu alimente de sărbători”
Parteneri
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
TVMania.ro
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
ObservatorNews.ro
Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Parteneri
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.ro
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Parteneri
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax.ro
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Redactia.ro
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Incident tragic în București. Un bărbat și-a găsit sfârșitul după ce un tramvai a dat peste el
KanalD.ro
Incident tragic în București. Un bărbat și-a găsit sfârșitul după ce un tramvai a dat peste el

Politic

Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul sectorului 3, plasat sub control judiciar
Politică 05 feb.
Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul sectorului 3, plasat sub control judiciar
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Politică 05 feb.
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Mesajul pe care Mircea Lucescu i l-a trimis din spital lui Giovanni Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Mesajul pe care Mircea Lucescu i l-a trimis din spital lui Giovanni Becali. Exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om