Peste 22% dintre copiii cu vârste între 11 și 15 ani sunt dependenți digital

Conform unui studiu realizat de Salvaţi Copiii în decembrie 2025, reţelele sociale sunt aproape universal utilizate de minori, inclusiv de copii cu vârste între 12 şi 14 ani. Aproximativ o treime dintre aceştia menţin profiluri publice, accesibile oricărui utilizator.

Datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din 2024 arată că dependenţa de dispozitive mobile afectează peste 22% dintre copiii români între 11 şi 15 ani, iar analizele publicate între 2022 şi 2025 indică legături între utilizarea problematică şi simptome depresive, anxietate, tulburări de somn şi chiar comportamente de autovătămare sau suicid.

De la vârste fragede, copiii au ajuns dependenți de telefoanele mobile, internet, rețele sociale și jocuri online. Foto: Shutterstock

Riscurile expunerii la social media și jocuri online în rețea

În 2025, Salvaţi Copiii România a înregistrat peste 53.000 de raportări de materiale cu abuz sexual asupra copiilor prin programul „Ora de Net”. Majoritatea materialelor sunt generate de copii, deseori sub presiune sau manipulare, şi ajung să fie distribuite în reţelele de exploatare. Riscurile sunt mai pronunţate pentru copiii defavorizaţi, afirmă organizaţia. Jocurile video online, care permit comunicarea liberă între utilizatori, expun copiii la riscuri similare şi pot amplifica dependenţa digitală.

Organizaţia Salvați Copiii subliniază necesitatea sancţionării platformelor care permit crearea de conturi de către minori fără verificare şi introducerea educaţiei digitale în şcoli.

Propuneri legislative şi educaţionale cerute de organziația Salvați Copiii

Organizaţia Salvaţi Copiii recomandă următoarele măsuri:

Interdicţie totală pentru copiii sub 13 ani: Implementarea sistemelor reale de verificare a vârstei, cum ar fi cele bazate pe acte de identitate sau analize biometrice.

Acces condiţionat între 13 şi 15 ani: Utilizarea unei aplicaţii naţionale pentru verificarea vârstei şi control parental, cu limitarea accesului zilnic la o oră.

Sancţiuni pentru platforme: Platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificare sau accesul la conţinut inadecvat, precum reclame violente sau pentru jocuri de noroc, trebuie sancţionate.

Educaţie digitală obligatorie: Introducerea modulelor de educaţie media şi siguranţă online în şcoli, prioritizând formarea profesorilor şi dezvoltarea abilităţilor digitale ale copiilor şi părinţilor. Datele Eurostat arată că doar 28% dintre români deţin competenţe digitale de bază.

Alternative offline: Investiţii în activităţi extracurriculare, cluburi educaţionale, terenuri sportive şi spaţii comunitare pentru reducerea timpului petrecut în faţa ecranelor.

Supravegherea pieţei digitale: Guvernul trebuie să certifice platformele care respectă standardele de siguranţă şi să implementeze măsuri de protecţie, inclusiv control parental integrat şi limitarea vizibilităţii conţinutului pentru minorii sub 15 ani.

Emmanuel Macron. Foto: Hepta

Mai multe state europene au început demersurile legislative pentru limitarea accesului copiilor la social-media

România nu este singura ţară care analizează reglementarea accesului minorilor la reţelele sociale. Slovenia, Spania şi Grecia au propus sau adoptat măsuri similare. În Slovenia, se pregăteşte o lege pentru interzicerea accesului minorilor sub 15 ani la social media, inspirată din legislaţia altor state. Vicepremierul Matej Arcon a declarat că „Guvernul arată că ne pasă de copiii noştri”.

Grecia implementează verificarea vârstei prin aplicaţii digitale, iar Spania intenţionează să interzică accesul adolescenţilor sub 16 ani. Premierul Pedro Sánchez a afirmat că mediul online este „un spaţiu al dependenţei, abuzurilor, manipulării şi violenţei”. Franța, de asemenea, va lua aceleași măsuri. La fel și Portugalia.

În Australia, legea care interzice accesul copiilor dub 15 ani la rețele sociale a intrat în vigoare pe 10 decembrie 2025. Autorităţile eliminat 4,7 milioane de conturi ale utilizatorilor sub vârsta legală.

România rămâne în urmă, dezbaterile fiind încă la început. Secretarul de stat Raed Arafat a susţinut public limitarea accesului copiilor, dar premierul Ilie Bolojan a respins ideea unei interdicţii generale, preferând să pună accent pe educaţie şi responsabilitatea părinţilor.

Salvați Copiii: „Protecția copiilor, o obligație a statului”

Salvaţi Copiii România subliniază că protecţia copiilor în mediul digital este o obligaţie a statului, derivată din angajamentele asumate prin Convenţia ONU privind Drepturile Copilului. „Solicităm Guvernului să acorde prioritate acestui proiect de lege şi să iniţieze, în regim de urgenţă, un proces legislativ şi administrativ necesar pentru implementarea unui cadru eficient de protecţie”, afirmă organizaţia într-un comunicat de presă.

Reprezentanții Salvați Copiii România consideră că măsurile propuse sunt esenţiale pentru un echilibru între dreptul la informare şi dreptul la protecţie al minorilor.

