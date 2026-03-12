Prima deplasare în teren, la o școală din Sectorul 6

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a declarat pe rețelele sociale, într-un răspuns adresat unui profesor care a comentat un mesaj publicat recent, că prima sa vizită oficială după preluarea mandatului a avut loc într-o unitate de învățământ din Sectorul 6 al Bucureștiului. Potrivit declarației sale, deplasarea nu a fost anunțată nici public, nici conducerii școlii, iar scopul a fost o discuție directă cu cadrele didactice despre realitățile din sistem. 

„Nu am făcut public, dar prima vizită am făcut-o într-o școală din sectorul 6 din București unde am discutat direct și deschis cu profesorii prezenți. Și eu consider că există o supraîncărcare în cazul multor profesori, dar consider și că există un dezechilibru în privința încărcării profesorilor la nivel de sistem”, a scris ministrul.

Acesta a adăugat că, în timp ce unii profesori nu reușesc să își finalizeze toate activitățile în cele 40 de ore de lucru pe săptămână, alții desfășoară și activități personale în același interval.

Sindicatul Liber din Învățământul Preuniversitar Sector 6, care a anunțat, tot pe rețelele de socializare, că, într-adevăr, vizita s-a desfășurat fără protocol oficial sau anunț public. Reprezentanții profesorilor au precizat că ministrul a venit însoțit doar de o consilieră și un ofițer SPP. Mai mult, galant, ministrul a oferit doamnelor flori. „A oferit flori doamnelor și domnișoarelor din personalul școlii, prezente în școală la ora vizitei. A discutat cu oamenii școlii despre problemele de astăzi din sistemul de învățământ. A ascultat cu răbdare problemele expuse de aceștia”

Sindicaliștii apreciază faptul că „ministrul Învățământului dă dovadă de deschidere, ajunge într-o vizită neanunțată, însoțit fiind doar de o consilieră și de garda de corp. Apreciem, de asemenea, faptul că nu a făcut din vizita în școală un eveniment media”, au transmis reprezentanții sindicatului.

Discuții despre problemele din sistemul de educație

Potrivit sindicaliștilor, în timpul întâlnirii ministrul a discutat cu profesorii și cu personalul școlii despre dificultățile cu care se confruntă sistemul de învățământ și a ascultat punctele de vedere ale acestora.

De asemenea, aceștia au subliniat că oficialul nu a abordat în discuții tema boicotului anunțat de sindicate pentru simulările examenelor naționale.

„Nu a pus problema boicotului în discuțiile purtate, respectând astfel opțiunea fiecăruia de a-și exercita dreptul de a protesta”, au precizat reprezentanții organizației sindicale.

Aceștia au adăugat că ministrul a transmis în timpul discuțiilor că este deschis dialogului și că vor urma consultări privind problemele cu care se confruntă angajații din învățământul preuniversitar.

Vizită surpriză a ministrului Educației, Mihai Dimian, într-o școală din sectorul 6. Sindicaliștii laudă gestul: „A venit cu flori și a ascultat cu răbdare nemulțumirile oamenilor”
Sindicatele din Educație au anunțat boicotarea simulării examenelor naționale. Foto: Vlad Chirea

Vizita, în contextul tensiunilor din sistem

Deplasarea ministrului a avut loc într-un context tensionat în sistemul de educație. Tot pe 9 martie, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au făcut apel la profesori să boicoteze simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Sindicatele au acuzat atunci presiuni și tentative de intimidare asupra cadrelor didactice pentru a participa la organizarea acestor simulări.

În acest context, reprezentanții profesorilor din Sectorul 6 au apreciat faptul că ministrul a ales să discute direct cu personalul dintr-o școală, fără protocol oficial. „Este un lucru de apreciat că a găsit timp să ajungă între oameni și să îi asculte, să ia act personal de voința oamenilor și nu prin consilieri”, au mai transmis sindicaliștii.

Ce îi cere Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan: bugetul pentru 2026 urmează să fie adoptat | VIDEO
Știri România 15:58
Ce îi cere Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan: bugetul pentru 2026 urmează să fie adoptat | VIDEO
Conacul Drahneilor se vinde cu 1.200.000 de euro. Cât costă un sat cu 6 case tradiționale restaurate în Maramureș
Știri România 15:38
Conacul Drahneilor se vinde cu 1.200.000 de euro. Cât costă un sat cu 6 case tradiționale restaurate în Maramureș
Vedetele din România se plâng de creșterea prețului la carburant. Cât plătesc acum pentru un plin: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie"
Stiri Mondene 16:46
Vedetele din România se plâng de creșterea prețului la carburant. Cât plătesc acum pentru un plin: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”
Care este clasamentul juraților de la „Chefi la cuțite" până acum, după 6 amulete. Topul decide câți concurenți va avea fiecare echipă
Stiri Mondene 15:15
Care este clasamentul juraților de la „Chefi la cuțite” până acum, după 6 amulete. Topul decide câți concurenți va avea fiecare echipă
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit" / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva" / Cele trei domenii majore de cooperare I VIDEO
LiveText
Politică 16:10
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” / Cele trei domenii majore de cooperare I VIDEO
România și Ucraina au semnat un parteneriat privind producția comună de drone
Politică 16:09
România și Ucraina au semnat un parteneriat privind producția comună de drone
